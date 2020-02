Podepsal jste Výzvu 2021, která si dala za cíl změnit poměry v českém fotbale. Myslíte si, že tahle aktivita má šanci?

Doufám, jinak bych to nedělal. Neříkám, že můj podpis způsobí revoluci, ale snad má svou váhu.

Nic víc v tom podnikat nebudete?

Teď ne. Můžu jen doufat, že se víc lidí zachová stejně. Ovšem moc bych na to nesázel.

Proč?

Lidé nechtějí mít potíže. Zpohodlněli jsme. Kdyby tu byla nějaká zodpovědnost, v petici by už bylo desetkrát víc podpisů. A ono ne.

Není to dáno tím, že současná situace fotbalovou veřejnost prostě netrápí?

Jedno z toho určitě lze odvodit. Kdo si myslí, že jsme fotbalová země, je vedle. Kdyby k takovým skandálům docházelo v Anglii, už by tam padaly hlavy. U nás ne. Většina z nás je lhostejnost sama. A pak se ještě někdo diví, že hráči jako Nedvěd či Čech radši zůstávají v cizině. Aby ne. Oni nepotřebují, aby je platila, řekl bych uplácela, asociace.

Na přetřes v oné výzvě přišlo i jméno mocného činovníka Romana Berbra, jehož často sám kritizujete. Řekněte mi: Co vám na něm vadí nejvíce?

Nadřazenost a ješitnost.

Za podobná slova vás hnal k soudu. Vedete vlastně takový rozhovor bez obav?

Jsem upřímný a nemyslím to zle. On mě taky pomlouvá, kde může. Snad to nebude znít namyšleně, ale pro fotbal jsem toho udělal víc já.

Kdybyste měl o Berbrovi říct něco alespoň neutrálního, co by to bylo?

Je pilný, navštěvuje okresy, hledá peníze. Ten fotbal ho musí bavit.

Vraťme se k Výzvě 2021. Je reálné, že ji podepíše nějaká hvězda, reprezentační kouč, zaměstnanec asociace?

Bojím se, že ne. Jsou tam schopní lidé, ale tohle by jim zlomilo vaz. Vezměte si, že pár rebelů z nedávné doby dokázali vyštípat. Snadno.

Někteří lidé z vašeho okolí už do téhle fotbalové chobotnice nahlédli. Ivan Hašek šéfoval celému hnutí, zeť Vladimír Šmicer byl manažerem reprezentace…

…A oba vcelku rychle skončili.

Co jste se od nich dozvěděl?

Fotbal je propletená organizace. Jednotlivec tam nemá šanci, různé, až nekalé tlaky jsou ze všech stran.

Hašek to ale musel vědět.

Věděl, že je za šaška. Proto skončil. Co ten mi napovídal. Už za něj byl Berbr nahoře ale také slyšel, že v případě Berbrova konce jsou připraveni další.

Další legenda Jozef Chovanec vede komisi rozhodčích. Jak vnímáte jeho?

Klesl hluboko. To je pro mě nejsmutnější osoba v českém fotbale.