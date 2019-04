Martin Hašek, Josef Němec nebo Martin Pulpit zjišťovali zvídavými dotazy, jaké názory a myšlenky zastává legendární trenér. „Bylo zajímavé dozvědět se, o čem chtějí mluvit. Připadalo mi, že zkoumali hlavně mě, ale já nejsem fotbal. Řešil se hodně přístup než samotná práce,“ prozradil své dojmy jednasedmdesátiletý expert.

Itálie? Specifická

Vzhledem k jeho dlouholetému působení na Apeninském poloostrově nemá podle vlastních slov příliš přehled o českém fotbale. „Dívám se hlavně na výsledky, které často nemusí odpovídat tomu, co se děje na hřišti. Každopádně kluby i reprezentace je v poslední době nemají takové, jaké se očekávají. Snad se to zlepší. Fotbalisté, které znám z Itálie, však nejsou špatní,“ uvedl.

V Itálii bojuje o místo na výsluní několik českých reprezentantů. „Baráka jsem viděl už ve Slavii a líbil se mi. Krejčí začal dobře, ale pak se ztratil. Jankto teď moc nehraje. Schick to má těžké, protože by měl hrát hrotového útočníka, ale tam je Džeko, který vyhovuje víc trenérovi. Doufám, že dostane šanci. Když nastoupí, tak předvádí dobré výkony,“ okomentoval jednotlivce Zeman.

U Baráka a Krejčího ocenil právě fakt, že se rychle adaptovali na tamější hru. „Normálně, když přijdou hráči zvenku, není to dobré. Platini, Maradona i Zidane měli zpočátku problémy. Italský fotbal má svá specifika. Není jednoduchý,“ prohlásil.

Řeč přišla také na fotbalovou modernu, která se Zemanovi příliš nezamlouvá. Český expert je známý tím, že vyznává přímočarou hru. „Přihrávky chodí stojícímu hráči. Mně se líbí, když se hraje do běhu, více dynamicky. Mám rád, když kombinace po pěti, šesti přihrávkách skončí střelbou. Jenže dnes se týmy ťukáním dostanou do pokutového území a pak se zase zpátky do vlastního vápna. To nesnáším a nepochopím. Ale i Guar- diola už hraje přímočařeji,“ vyprávěl Zeman. Projev anglických klubů se mu zamlouvá nejvíc. „Finance mají nejvyšší, mohou to dělat lépe než ostatní, ale výsledky moc nepřicházejí,“ zmínil.

Fotbal má být divadlo

Druhým problémem, se kterým se potýká, je komercionalizace sportu. „Mentalita je jiná. Všichni hrají na výsledek a pro peníze. Mělo by to být více divadlo pro lidi,“ U fotbalu se pohybuje už více jak padesát let. Za tu dobu logicky nastaly určité změny i v chování hráčů.

„V dnešní době je musíte přesvědčit, že hrají fotbal. Jsou stále na telefonu, řeší Facebook, Twitter a podobné věci. Zapískám konec tréninku a za tři minuty už jsou všichni pryč. Dřív tvořili větší partu,“ kritizoval Zeman.

Po jarním odchodu z druholigové Pescary je bez angažmá. Do důchodu se však rozhodně nechystá. „Nebaví mě netrénovat. Nějaké nabídky jsem měl, ale musím cítit, že mohu pracovat podle svého,“ vysvětlil.

A co návrat do české kotliny? „Nejdřív bych musel poznat zdejší poměry. Skočit někam, kde nevíš, co se děje, není lehké. Dvakrát jsem to udělal a skončilo to špatně,“ dodal.