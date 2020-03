Dnes dvaadvacetiletý Abdelhak Nouri začal před třemi lety pronikat do sestavy slavného Ajaxu Amsterdam, v červenci 2017 však jeho slibně se rozvíjející kariéra dostala fatální trhlinu.

Během přípravného utkání proti německému Werderu Brémy záložníkovi selhalo srdce a zkolaboval. Byl převezen do nemocnice a jeho stav byl označen za stabilní. O pár dní později však klub oznámil, že fotbalista utrpěl poškození mozku.

V pořadu De Wereld Drait Door však přinesl Abdelhakův bratr Abdelrahim dobré zprávy. Mladík už prý není v kómatu, daří se mu a je v domácím léčení. „Dlouho nebyl doma, my se o něj teď postaráme. Od té doby, co je doma, se mu daří mnohem lépe než v nemocnici,“ uvedl Abdelrahim. „Je si vědom toho, kde je. Zpět ve známém prostředí se svou rodinou,“ dodal.

Usmívá se, to je dobře

S bratrem se koukají na fotbal. „Spí, kýchá, jí, ale z postele nevstane, pořád je na nás velmi závislý. Když má dobré dny, komunikuje, například obočím nebo úsměvem,“ popisuje aktuální Abdelhakův stav.

Rodina se s ním pochopitelně snaží co nejvíce komunikovat. „Mluvíme s ním, jako by nebyl nemocný. Bavíme se s ním, sledujeme fotbal. Je vidět, že se mu to líbí. Často také projevuje emoce, usmívá se, to nám dělá dobře,“ říká Abdelrahim.