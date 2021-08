Anglického zpěváka Eda Sheerana zná celý svět pro jeho vizáž, nezapomenutelné hity a jedinečný životní příběh.

Pokud jej neznáte, tak kariéru započal v malebných ulicích deštivého Londýna, kde si jakožto chudý mládenec chodil vydělávat svým geniálním hlasem. A na sobě nosil kromě obyčejné kytary rovněž modrý fotbalový dres.

Ovšem nehlásil se k Chelsea. Realita mnohé překvapí.

Autora hitu Shape Of You totiž pojí velice úzké pouto s úplně jiným týmem. Jeho srdce od malička buší pro Ipswich Town. Ano, pro klub z anglického hrabství Suffolk, který v minulém století patřil mezi smetánku Anglie.

Jenže dnes už to taková hitparáda rozhodně není. Tradiční celek se postupem času propadl až do třetí ligy a již několikátý rok se marně pokouší o návrat mezi elitu. A když to zkrátka nešlo, nový americký majitel se rozhodl dodat tehdy tak zářivému lesku opět nový impulz.

Přivedl posilu. Eda Sheerana.

Slavný muzikant s irskými kořeny se s klubem dohodl na roční spolupráci, která by měla být založena primárně na finanční podpoře. Ale pozor, k tomu dostal svůj vlastní dres s číslem 17 a byl dopsán na oficiální soupisku kádru!

„Sponzorská smlouva s panem Sheeranem má pro nás významnou hodnotu a velmi nám pomůže s dalším vývojem klubu,“ prozradilo vedení Ipswiche.

To jednoznačně. Peníze, které ze strany Sheerana poplují na finanční konto třetiligového týmu, budou velkou vzpruhou při cestě za návratem. A sám zpěvák ví, proč to dělá. „Klub Ipswich Town je nedílnou součástí mého života a toto je cesta, jak mu chci vyjádřit podporu,“ řekl třicetiletý interpret.

Nápad s dopsáním na soupisku

Dodnes navštěvoval ligová utkání se svou manželkou Cherry jako věrný fanoušek, od této sezony jej bude vítat tamější svatostánek jako velkého hrdinu. Hrdinu, kterému záleží na budoucnosti tohoto klubu. A to se ví, že taková gesta jsou v Anglii vynášena do nebes.

„Bude to skvělá sezona a jsem velmi pyšný, že mohu být součástí toho všeho. Doufám, že se podaří dosáhnout na vysněný postup,“ dodal.

Nadšení se šíří na všechny světové strany. Není divu, takovou posilu by si nechal jistě líbit i slavný Real Madrid. A v pozoru musí být rovněž obránci soupeřů, zpěvák s irskými kořeny by mohl naskočit do hry.

„Když mi to klub řekl, tak jsem si myslel, že si dělají srandu. Ale ten nápad se mi líbí,“ nechal se slyšet Sheeran.

Jeho příchod navíc příjemně zamával také s image třetiligového klubu. Tým někdejších vítězů Poháru UEFA bude nosit od nové sezony na svých dresech matematická znaménka +, -, =, ÷, x, odkazující na názvy slavných alb Eda Sheerana. A pod nimi rovněž nápis „Tour“, který by měl zase poukazovat na blížící se koncertní šňůru po celém světě.

Zpěvák však doufá, že se na hřiště ani jednou nepodívá. „Přeci jenom chceme zabojovat o postup. A to by se rozhodně nestalo, kdybych nastoupil já,“ zavtipkoval závěrem.

Získal několik cen Grammy, vlastní Řád britského impéria. Jeho písně si zpívá celý svět. Teď zazní i na stadionu Portman Road Stadium.