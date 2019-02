Gigant, kterému se bude těžko vzdorovat, absolutní světová špička, mužstvo, které patří v Evropě do top desítky. Na Sevillu prší před dvojzápasem s olomouckou Sigmou samé superlativy. A oprávněně. Oproti trpaslíkovi z Hané je to soupeř z jiné fotbalové dimenze.

Přesto oba kluby stojí v boji o postup do základní skupiny Evropské ligy na pomyslné startovní čáře zatím na stejné úrovni.

Role favorita je skutečně jasně daná. Stačí se podívat na několik až komických srovnání. Když na jaře Sigma začínala tajně doufat, že by tažení v nováčkovské sezóně po návratu do ligy mohla dotáhnout až k senzační pohárové účasti, Sevilla tou dobou hrála Ligu mistrů.

V soutěži, která byla po mnoho let i těm nejlepším českým klubům zapovězena (až letos si ji zahraje Plzeň) navíc nehrála druhé housle. Ve vyřazovací části vyklepla Manchester United díky vítězství na jeho posvátném Old Trafford. Až Bayern Mnichov byl ve čtvrtfinále nad její síly (po výsledcích 1:2 a 0:0).

Snad i kvůli vytížení z milionářské soutěže skončila Sevilla v LaLize až na sedmém místě a musí si klestit cestu do Evropské ligy z kvalifikace. Jinak jde ale o klub, který přísluší k evropské smetánce. V kádru má borce, jejichž jména ve fotbalovém světě zvoní.

Argentinský záložník Banega, Španělé Nolito či Navas, francouzský snajpr Ben Yedder, nebo Portugalec André Silva, který hostuje v Seville z AC Milán a v ligovém utkání proti Vallecanu se blýskl hattrickem.

Za posily 1,4 miliardy korun

Další důkaz? Pohár UEFA, trofej, která se předává vítězům Evropské ligy, už má Sevilla v klubovém muzeu pětkrát, což z ní dělá nejúspěšnější tým v historii soutěže.

A finance? To už je úplně jiný svět. Za posily, včetně českého brankáře Tomáše Vaclíka, tenhle klub v létě vydal 56 milionů eur (1,4 miliardy korun)!

Zároveň je taky třeba připomenout, že Sevilla taky prodávala, stopera Lengleta za 37 milionů eur do Barcelony a záložník N‘Zonziho za 26 milionů do AS Řím. V součtu s dalšími příchody a odchody je tedy pořád dobrých 35 milionů eur v plusu.

I peníze za jediný nákup Sevilly, třeba obránce Jorise Gnagnona, který přišel z francouzského Rennes za 15 milionů eur, by pokryly rozpočet celé Sigmy na několik let.

Hledat skulinky, pokud tam vůbec budou

Tenhle kolos vyřadit, to by byl opravdový zázrak. A přece Sigma titěrnou naději živí.

„Bavili jsme se o jednom procentu, to by bylo dobrý,“ smál se kouč Václav Jílek už po postupu přes Almaty. „Zázraky se někdy ve fotbale dějí. Zkusíme si vybudovat nějakou slušnou výchozí pozici a natáhnout diváky,“ říká trenér.

Jak to chce udělat? „Nebudeme si nic nalhávat. Sevilla je superfavorit. Ale nemyslím si, že by byli nepřemožitelní. Jsou to stejně jako naši hráči lidé z masa a kostí, tak zkusíme něco vymyslet. Uvidíme, na co to bude stačit. Budeme hledat nějaké skulinky, pokud tam tedy vůbec nějaké budou,“ řekl Jílek na tiskové konferenci.

Vaclík varuje: Sigma udělala velký pokrok

Český zástupce na druhé straně barikády Vaclík však varuje před podceněním. „Sigma udělala velký pokrok. Ještě před dvěma roky hrála ve druhé lize, pak se spoustou mladých hráčů, kteří prošli akademií hned postoupila do pohárů. Bude to obtížný soupeř,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.

„Hrají pěkný a moderní fotbal, jsou agresivní snaží se presovat, ne jenom bořit. Stadion je pěkný, hřiště perfektní, bude vyprodáno, takže skvělá atmosféra. Pro Olomouc to bude velký zápas. Už se moc těším,“ dodal Vaclík, který se dobře zná s koučem Jílkem z působení ve Spartě, kde společně oslavili double.