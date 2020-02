Redaktoři Deníku navíc oslovili osm uznávaných osobností. Každý expert odpovídal na to, zda Slavia může přijít o titul, a následně se rozpovídal o nejrůznějších tématech, které hýbají (nebo budou hýbat) fotbalovou realitou v Česku.

Martin Frýdek, bývalý reprezentant a legenda Sparty (Praha)

O slávistických slabinách

"Uvědomme si dvě věci: Slavia má slabiny, ale v Česku není nikdo, kdo by je dokázal potrestat."

Co říkáte na chování Martina Haška, který si nevytrucoval přestup do ciziny?

"Takový hráč si už nezaslouží obléknout rudý dres. Doufám, že jej vedení klubu vydusí v béčku až do vypršení smlouvy."

Důležitá data

První zápas jara: 14. února

Konec základní části: 26. dubna

Start nadstavby: 2. května

Konec sezony: 31. května

Jiří Jarošík, bývalý reprezentant a hráč Chelsea (Severní Čechy)

O síle lídra tabulky

"Ačkoliv Slavia ztratila několik hráčů, pořád má nejlepší kádr v lize. Těžko ji někdo bude dohánět."

Teplice si často stěžují na rozhodčí, které je poškodili. Je to náhoda?

"Těžko říct, zda je v tom úmysl. Ale líbí se mi, že se Teplice umí ozvat. Snad vydrží a přidají se i ostatní kluby."

Karel Krejčí, bývalý fotbalista, nyní reprezentační kouč "21" (Příbram)

O situaci poslední Příbrami

"Jaro bude hodně těžké. Tým postrádal kvalitu v ofenzivě a dostal se pod psychickou deku."

Kdo by mohl proniknout do reprezentace?

"Kandidátem do áčka pro Euro je sparťan Adam Hložek. Jeho výkony jsou opravdu zajímavé."

Vladimír Malár, bývalý útočník Slovácka, Zlína i Slavie (Zlín)

O šancích Slovácka na pohárovou Evropu

"Pohled na tabulku je sice krásný, ale já bych se na poháry neupínal. Liga je za Slavií dost vyrovnaná"

Je dobře, že Zlín jako regionální klub přivedl čtyři posily z ciziny?

"Je to jedna z cest, ale nesmí se to přepálit tak, jak to udělala Sparta. Nemůžete mít víc cizinců než Čechů."

Petr Vlček, bývalý reprezentant, hráč Plzně i Slavie (Plzeň)

O éře kouče Adriána Guľy

"Jak to zpovzdálí sleduju, cítím pozitivní změny. Věřím, že může v Plzni nastartovat novou éru."

Kdo bude Viktorii nejvíce zatápět?

"Týmů, které se chtějí protlačit dopředu, bude několik - Sparta, Jablonec, Boleslav… Z pohledu diváka je to jen dobře."

Vlastimil Palička, bývalý fotbalista a trenér Olomouce (Olomouc)

O návratu vyhozeného Václava Pilaře

"Byl jsem překvapený, jak tuto kauzu vyřešili. Atmosféra v týmu se lehce nabourá a pak se delší dobu musí problém lepit."

Co vás osobně nejvíce zajímá na jaře?

"Jsem zvědavý na to, jak bude fungovat Plzeň pod novým trenérem Adrianem Guľou. Moc mu fandím."

Miroslav Matušovič, bývalý hráč Baníku a Sparty (Ostrava)

O změnách v Baníku

"S příchodem trenéra Kozla došlo k okysličení mužstva. Je dobře, že za Baník teď hrají i hráči z jiných částí republiky."

Jak vnímáte situaci ve Spartě?

"Už to nevypadá, že kupují překotně jednoho hráče za druhým. Ustálili přestupovou politiku."

Karel Vácha, bývalý fotbalista Českých Budějovic a Slavie (České Budějovice)

O jarních ambicích Dynama

"Tým je schopen navázat na skvělý podzim, pomůžou tahouni jako Sivok, Drobný a Kladrubský. I trenér Horejš má svou kvalitu."

Kdo je nejblíže sestupu?

"Nejméně šancí dávám Karviné, ale kdo ví, co se stane v baráži. Mám dojem, že o sestupu se rozhoduje spíš v zákulisí než na hřišti."