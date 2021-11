Dvaatřicetiletý někdejší útočník Chelsea či Liverpoolu zahání nudu postováním příspěvků s vtipnými hláškami na sociálních sítích. Pro fanoušky si připravil dokonce i video s prohlídkou malého hotelového pokoje v Pertu.

Sturridge bojuje s nedostatkem místa a kolem postele tak má rozmístěnou podle svých slov tělocvičnu, kino nebo kancelář. Rychlovarnou konvici nazývá baristou. Své followery rozesmál i písní Jordin Sparks „No Air“. „Nemohu žít, bez vzduchu nemůžu dýchat - protože se mi tady neotevírají okna,“ pěl fotbalista.

Pokojovou tour pobavil i svého bývalého spoluhráče Jordana Hendersona, který mu poslal rozesmáté smajlíky.

Still can’t get my head around why I have to quarantine for 15 days when I’m Covid free n vaccinated. I’ve literally been in my room for a week so far and took 2 Covid tests ?. I have antibodies ??‍♂️.Rules are rules but I can’t make sense of this. See you in 8 days?? #perthvibes