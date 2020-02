Mladý stoper s hokejovým jménem doplnil kádr prvoligových fotbalistů Slovácka na herním soustředění v Turecku. K šestému týmu FORTUNA:LIGY se připojil Tomáš Vincour. Devatenáctiletý stoper se do klubu vrací po třech a půl letech. Naposledy hrával za béčko pražské Slavie.

Fotbalisty Slovácka na soustředění v tureckém Beleku posílil mladý obránce Tomáš Vincour ze Slavie. | Foto: SK Slavia Praha

Do Beleku přiletěl z Prahy přes Istanbul, kde přestoupil na let do Antalye. „Všechno bylo bez problémů, cesta byla v pohodě,“ říká Tomáš Vincour.