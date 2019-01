Čtyři zápasy, čtyři body a pozice až ve druhé polovině tabulky. Nevýrazný rozjezd ligového podzimu v táboře libereckých fotbalistů umocnila bolavá sobotní ztráta s opavským nováčkem, která má pro partu ze severu příchuť zrady a podrazu.

„Neuznají nám gól na pokyn pomezního, který viděl ruku a pak se proti nám pískne penalta, která absolutně nebyla. Po zápase jsme koukali v šatně na video a jsme za debily. Jedeme sem 300 kilometrů a pak se nám stane tohle,“ zuřil sedmadvacetiletý liberecký forvard Roman Potočný.

Čtvrt hodiny před koncem sudí Ondřej Lerch nařídil kontroverzní penaltu (opavský náhradník Tomáš Smola upadl po souboji se stoperem Ondřejem Karafiátem), ze které stanovil opavský Nemanja Kuzmanovič konečné skóre 1:1.

K arbitrovi se seběhli protestující hostující hráči. Nezmohli nic. „Ptal jsem se Smoly a říkal, že šlo o normální souboj. Tak co chcete slyšet?“ ptal se liberecký brankář Václav Hladký.

Přitom to nejprve vypadalo, že rozhodčí běží směrem k půlce. „Viděl jsem, jak ukazuje, že penalta nebyla. Pomezní pak říká, že to neviděl. Tak ruku ze stejné pozice ve větším chumlu vidí a tuhle situaci ne. Navíc nejprve hrál Smola rukou až pak upadl. To je hrozný. Absolutně to nekoušu,“ řekl pro klubový web Potočný.



„Musím se kouknout na video. Byla to otázka chvilky a to si pořádně neuvědomíte, jak to bylo,“ dodal opavský útočník Tomáš Smola.