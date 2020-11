„Kresby vytvořil náš kamarád, streetartový umělec Jaroslav Řepa, který tvoří pod pseudonymem Jerry Beet,“ vysvětluje předseda klubu FC Nové Hodějovice Richard Šírek. Jaroslav Řepa už ozdobil víc objektů. „Vlakové zastávky Nové Hodějovice, Hoštice a další,“ potvrzuje předseda klubu. „Dílo se nám moc líbí, tím líp, že tematicky zapadá do prostředí.“ Jak konkrétně?

„Na zadní straně šaten každý Hodějčák pozná hodějovický kostel, hospodu i hřiště.“ Přímo za plotem, pár metrů za brankou, vyrůstá dálnice…

„Popravdě moc nevíme, co od toho očekávat. Výsledná stavba by měla být podle projektu nad hřištěm ještě v takzvaném zářezu, věříme, že nás nebude příliš trápit hlukem,“ říká Šírek. „V letošním roce se stavební práce rozjely na plné obrátky, ale bohužel jsme kvůli koronavirové krizi moc času na hřišti nepobyli, tak je těžké hodnotit. Určitě je znát hluk strojů a větší prašnost. Uvidíme, co přinese jaro.“