České Budějovice – Fotbalisté Dynama hráli v Opavě nerozhodně 1:1 a i na hřišti suverénního lídra druhé ligy potvrdili vzestup formy.

Vedoucí gól Dynama v Opavě dal Lukáš Havel. | Foto: Deník/ František Géla

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme v Opavě uhráli bod, ale ještě víc nás těší hra, kterou jsme tam předvedli,“ ocenil trenér David Horejš, dle něhož i zásluhou jeho týmu měl duel v Opavě nadstandardní úroveň. „Mělo to ligové parametry, a to jak díky hře obou týmů, tak určitě i díky fantastické kulise, kterou vytvořili diváci. Přišlo jich šest tisíc a celý zápas, i když v něm jejich tým dlouho prohrával, své hráče povzbuzovali,“ poznamenal trenér Dynama.



Dle něj právě publikum své hráče nakonec dohnalo k tomu, že v závěru zápasu po standardní situaci favorit dokázal uhrát alespoň bod. „Mrzelo nás, že jsme náskok neudrželi, bereme ale i bod. Znovu ale mohu jen opakovat, že hlavně nás těšil odvedený výkon. Kluci splnili do puntíku to, co jsme si před zápasem řekli. Za stavu 1:0 jsme měli dvě další velké příležitosti, z nichž jsme své vedení mohli navýšit a zápas tak definitivně rozhodnout v náš prospěch,“ litoval Horejš, jedním dechem ale dodal, že domácí si za svou snahu bod zasloužili. „Remíza byla dle mého soudu spravedlivá,“ uvedl Horejš.



Vedoucí gól vstřelil hlavou po rohovém kopu Havel, jenž se v posledních zápasech pevně zabydlel na postu stopera. „S tím jsme do sezony šli, že chceme hrát nahoře, že ale taky chceme zabudovávat do sestavy své odchovance,“ podotkl trenér Horejš, dle jehož soudu Havel v této sezoně udělal výrazný výkonnostní progres.



„V Opavě jsme v sestavě měli asi sedm odchovanců, což nás těší,“ zdůraznil Horejš. „Není to ale jen o nich, pochválit musím celé mužstvo a především vyzdvihnout výkon Petra Javorka, který byl v Opavě nadstandardní a tu rozehru vzal převážně na sebe,“ ocenil výkon zkušeného záložníka.



Po nevydařeném vstupu do jarní části sezony šly výkony Dynama nahoru. „Poté, co jsme zlomili tu sérii nezdarů, se sestava ustálila a řekl bych, že jsme se dostali i do herní pohody. Což je příslibem i do příští sezony, do konce té letošní ale nám zbývají ještě čtyři zápasy a my bychom i v nich chtěli vzestup formy potvrdit,“ ujistil kouč Dynama.



V NEDĚLI NA DERBY

V prvním ze zmíněných čtyř utkání se Dynamo utká v neděli v jihočeském derby s Táborskem, které v minulém kole vydřelo veledůležité tři body s Vlašimí. Začátek zápasu je na Střeleckém ostrově v 17.00 hodin.