Táborsko – Fotbalisté druholigového Táborska se rozešli v sobotním fotbalovém dramatu s ambiciózní vršovickou Bohemkou smírně 1:1.

Bartek v nastavení překonává Fryštáka na 1:1. | Foto: Deník/ František Panec

Byť ale bod s jedním z nejvážnějších aspirantů na postup do I. ligy rozhodně není k zahození, přesto po závěrečném hvizdu rozhodčího Lercha většina z hráčů v modrobílých dresech popadala zklamaně na trávník. Ještě v době, kdy uplynula druhá ze dvou minut, které rozhodčí avizoval přidat, totiž svěřenci trenéra Luboště Zákostelského vedli 1:0…

Jenže rozhodčí ke dvouminutovému nastavení ještě pár vteřinek přidal a právě v nich Bartek po rohovém kopu, kdy se do velkého vápna domácího týmu nastěhovalo snad všech dvaadvacet hráčů obou mužstev, Bartek po velkém závaru před bránou Táborska, protlačil ve skluzu míč za záda domácího brankáře Fryštáka. „Tím, jak zápas skončil, jsem hrozně zklamán a ještě víc určitě jsou zklamáni i hráči," na pozápasové tiskovce smutně ze sebe soukal trenér Zákostelský. „Už potřetí se nám stalo, že jsme v nastavení dostali branku a tím přišli o body," vrtěl hlavou domácí kouč.

Fotbalisté Táborska vstoupili do zápasu tím nejlepším možným způsobem. Hned po pár vteřinách úvodní minuty po faulu na Jasanského zatočil Kočí trestný kop z pětatřiceti metrů směrem do brány, těsně před Sňozíkem balon ještě Mráz lehce tečoval a zkušený gólman neměl nárok – 1:0. „Je to pořád stejné, ty zápasy se podobají jako vejce vejci," hněval se trenér klokanů Jozef Weber a upřesnil, co ho zlobí: „Špatný vstup do zápasu, malá agresivita ve vápně. Přitom se o tom s hráči bavíme a upozorňujeme je na to, ale je to stále stejné. Nedá se nic dělat, budu do toho muset říznout," nevyloučil hostující kouč zásah do hráčského kádru.

Po rychlém vedoucím gólu se fotbalisté Táborska dostali pod tlak, nicméně převaha Bohemians byla jen optická a zcela platonická. Jejich akcím uprostřed hrací plochy chyběla myšlenka a ve finální fázi o odvaha dostat se s míčem do trestného území. I proto první přímé střele brankář Fryšták čelil až ve 30. min., tu navíc Hauer vyslal pět metrů zpoza vápna. Dvě minuty nato z dvaceti metrů pálil tvrdě i Moravec, jehož ránu pozorný Fryšták vyrazil na roh. První velkou šanci měla Bohemka až více než po hodině hry, a to ještě po standardní situaci – v 68. mi. si na Jindříškův přímý kop naběhl stoper Šmíd, jehož gólovou hlavičku ale Fryšták skvělým zákrokem zneškodnil. „Nechápu, jak to mohl vyrazit," nevěřícně kroutil hlavou stoper Pražanů, jenž to svého času zkoušel i v budějovickém Dynamu.

Ke konci utkání Bohemians ve snaze vyrovnat svůj tlak ještě vystupňovali, ale obrana Táborska i brankář Fryšták pracovali spolehlivě. Bojovali však i další hráči domácího týmu, který šel do zápasu bez vykartovaného Cíferského a nemocného Macha, navíc jen la lavičce byl rekonvalescent Šimák). „Že by nebojovali, to svým hráčům v žádném případě vytknout nemohu," ocenil Luboš Zákostelský.

Spíš ho mrzelo, že jeho hráči v době, kdy Bohemka už ve snaze vyrovnat hrála vabank, nedokázali z několika velkých šancí náskok navýšit. „Možnosti na to, abychom dali druhý gól, jsme měli," zmínil domácí kouč klíčovou fázi utkání, kdy od 70. do 80. min. ve svých šancích Jasanský či poté i Dobal volili kličku navíc a o míč přišli, a Kočí po Jasanského uličce sice volil střelu, mířil ale nad břevno.

Nicméně druhý gól, který by zřejmě zápas rozhodl, domácí nedali – a ve zmíněném nastavení naopak Bartek vyrovnal a díky tomu favorit z jihu Čech nakonec do Prahy s prázdnou nejel. Svého trenéra si tím ale klokani neudobřili. „Byť jsme vyrovnali, stále je ve mně vztek. Musím říct, že z toho bodu žádnou radost nemám," soptil Jozef Weber.





Táborsko – Bohemians 1905 1:1 (1:0)





Branky: 1. Mráz – 90. Bartek. ŽK: Kočí, Dobal, Voráček – Rada. Diváci: 1367. Rozhodčí: Lerch – Blažej, Urban.

Táborsko: Fryšták – Kotrba, Mráz, Gallo, Smrek – Kočí, Dobal, Jasanský – Džafić (72. Kalášek), Voráček (88. Hric) – Strnad (84. Šimák).

Boheminas 1905: Sňozík – Růžička, Hauer (71. Jirouš), Jindřišek, Šmíd – Moravec, Rada (38. Bálek), Bartek, Kalina – Šiml, Vyhnal (56. Orolín).





V pondělí na juniorskou ligu





Fotbalová liga juniorů pokračuje v pondělí 15. října zápasy dvanáctého kola, ve kterém oba jihočeské týmy mají výhodu domácího prostředí.

Mladíci českobudějovického Dynama, kteří se po výhře 2:1 s Jabloncem posunuli v tabulce do horní poloviny, čeká na Složišti zápas s juniorkou Mladé Boleslavi, která je v tabulce na druhém místě. Začátek zápasu je ve 13 hodin.

Junioři Táborska se na Soukeníku střetnou s Jihlavou: domácí jsou se 7 body na 17. místě, hosté s 19 body osmí. Výkop utkání je v 15.30 hodin.