České Budějovice – Hned poté, co se v úvodním kole letošního ročníku I. ligy Dynamu zranili Kalod a Herzán, přišel z pražské Slavie na hostování do konce podzimní části pětadvacetiletý Jan Vošahlík.

Jan Vošahlík po zápase se Slavií mezi novináři. | Foto: Foto: Jan Škrle

„Nijak dlouho jsem se nerozmýšlel, pro mě bylo rozhodující, že tady vidím větší šanci hrát," uvedl po svém příchodu v rozhovoru pro Deník jižní Čechy.

O víkendu svým gólem tři minuty před koncem zachránil Dynamu bod v důležitém utkání doma se Slavií.

Bod berete?

Rozhodně. Máme další bod do tabulky a ze dvou zápasů jsme udělal čtyři body. Bylo hodně důležité, že jsme po vítězství v Hradci doma neztratili všechny tři body, že jsme aspoň ten jeden udělali.

Jak jste zápas viděl jak nejdříve z lavičky, tak potom ze hřiště?

Začátek utkání patřil Slavii, jejíž hráči byli aktivnější. Ke konci poločasu jsme byli lepší zase my a ve druhé půli už se nějaká okénka na obou stranách otevírala.

Nebyli jste v úvodu trošku až příliš pasivní?

Ze začátku zřejmě ano. Bylo to ale asi i tím, že Slavia začala náporem. S tím jsme my však počítali.

Gól ale dala až z penalty.

Ta penalta byla taková… Nu, nevím, ale pískl ji, tak prostě byla… My v samém závěru šťastně vyrovnali.

Šel jste do zápasu až v průběhu utkání, stále tudíž jste ještě po svém zranění nebyl úplně fit?

Já začal lehce trénovat až dva dny před zápasem, den nato už jsem trénoval jakž takž a dneska šel do hry aspoň na půl hodiny. Je ale pravda, že jsem se v té půlhodině kondičně úplně na výši necítil. Což ale není divu, skoro dvacet dní jsem vůbec nic nedělal. Možná, že to bylo na mé hře i znát.

S trenérem jste byli dopředu domluveni, že byste aspoň na část zápasu mohl nastoupit?

To ano, říkal mi, že v průběhu zápasu tam půjdu. Dal mi těch půl hodiny a možná, že to bylo na mě i moc… Tomu, že jsem si mohl zahrát, jsem ale samozřejmě rád.

Navíc jste dal i gól, ne? Neměl ale brankář Hrubeš už předtím ten centrovaný míč chytat?

Do toho centru šlo asi pět lidí, Hrubeš to vyboxoval přímo mně na nohu, já tam byl úplně sám a trefil to se štěstím za tyč.

Co vám říkali kluci ze Slavie, když jste jim na konci dal gól a připravil je tak o dva body? Nenadávali vám?

To ne, oni na to nestíhali ani nějak víc reagovat. Ostatně je úplně jedno, jestli jsem jim ten gól dal já, anebo někdo jiný. Prostě ten gól dostali a budou se dole trápit dál. Pokud jde o mě, já jsem rád za každý gól, moc jich nedávám. Teď jsem za něj tím víc rád, že nám přinesl bod, My ty body potřebujeme.

Žádnou zvláštní motivaci proti Slavii jste neměl?

Neměl, ani jako nějakou satisfakci to neberu. Trenér ve Slavii mě nechtěl, tak jsem šel do Budějovic a jsem rád, že tady jsem tu šanci dostal.

A co bude dál?

To nevím. Uvidíme, co bude zimě. Teď na to nemyslím, jsem v Budějovicích a jsem tu rád. O tom, co bude dál, se budeme bavit až po podzimní sezoně.

Svým způsobem bylo překvapení, že jste vůbec proti Slavii nastoupil. Nebývá v našem fotbale zvykem, aby hráči, kteří jsou někde na hostování, nastupovali proti svým mateřským klubům…

Už když jsem šel do Budějovic, říkal jsem, že chci hrát co nejvíc. A že jsem teď mohl hrát zápas i proti Slavii, já jedině kvituji. Když nějaký klub s tím hráčem nepočítá, tak nevím, proč by proti němu nemohl nastoupit. Nechápu, proč to tak je, proč se to u nás takhle dělá.

Po Příbrami jste prý dostali nějakou pokutu, kterou byste mohli umazat po nějakém dobrém výsledku ve zbývajících podzimních utkáních. Odepsali vám tudíž něco po Hradci?

To je uvnitř kabiny, to bych nechtěl vynášet ven.

Teď v sobotu vás čeká zápas na Dukle, pojede se vám tam po dvou zápasech bez porážky přece jen v lepší pohodě?

Určitě. Budeme chtít navázat na výkony z obou těchto utkání, a když budeme i tam bodovat, bude to super.

Dali jste si nějaký plán, kolik bodů byste do konce podzimu ještě chtěli uhrát?

Ne, nic takového. My se musíme pokusit v každém zápase bodovat. Musíme ty body sbírat postupně. Vůbec není těžké si dát do plánu dvacet bodů a pak jich udělat třeba pět…