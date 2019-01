České Budějovice – V minulé sezoně skončili fotbalisté Dynama ve II. lize dvanáctí a šéf klubu Martin Vozábal na předsezonní tiskovce rezolutně prohlásil, že nic podobného se už nesmí opakovat.

Radost trenéra Davida Horejše po vítězné trefě Richarda Kaloda byla veliká. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Cílem je skončit do pátého místa," dodal.

A hráči Dynama si zřejmě apel svého generálního manažera vzali k srdci: v neděli porazili v domácí premiéře Vítkovice 1:0 a po dvou kolech jsou s plným počtem šesti bodů v čele tabulky!

„Je to velice příjemný pohled, nicméně jsou to teprve dvě kola a my z toho určitě tady nebudeme lítat v oblacích. Chceme zůstat pevně nohama na zemi a zachovat patřičnou pokoru. Na druhou stranu však jsme za tak vydařený start do sezony velice rádi, šest bodů je šest bodů a nikdo nám je nevezme," netajil se spokojeností trenér David Horejš.

Vítězství s vítkovickým nováčkem se nerodilo lehce, ale trenér Horejš přesto zápas hodnotil velice pozitivně. „A to především proto, že jsme uspěli doma, což byla v minulé sezoně naše velká bolest. Jsme rádi, že jsme potvrdili ty tři důležité body, které jsme si před týdnem dovezli z Třince."

Hráče svého týmu pochválil i za předvedenou hru. „Od první minuty jsme byli v zápase jasně lepším týmem, dobře jsme do něj vstoupili, byli jsme aktivní, vynutili si převahu a vytvořili si i šance. Akorát je škoda, že jsme ten gól nedokázali dát dřív," zalitoval. „Věděli jsme ale, že musíme být trpěliví a hrát pozorně zezadu, abychom soupeře nepustili do žádné šance. To se nám dařilo," usoudil.

Houževnatě hrající hosté však čisté konto drželi celou hodinu, když přečkali i tlak Dynama v úvodu druhé půle. Rozhodnutí přišlo až po standardní situaci. „Pečlivě jsme je v týdnu nacvičovali a máme velkou radost, že se nám to vyplatilo a že jsme celou situaci před vítězným gólem tak krásně sehráli," liboval si David Horejš.

Dle jeho soudu se mužstvo po vedoucím gólu zbytečně zatáhlo, nicméně brzy zase jeho svěřenci převzali iniciativu. „Myslím, že jsme měli kopat i jasnou penaltu," zmínil podražení Táborského ve vápně Coufalem osm minut před koncem zápasu. „Cesta ke třem bodům nebyla jednoduchá, tím víc si výhry ale vážíme. Myslím si, že byla zcela zasloužená," zdůraznil Horejš.

Stejně jako v Třinci trenéři Dynama v záloze vsadili na mladíky (Táborský byl spíše pod hrotem, ale za ním byli Wermke, Kadula, Čermák a Čavoš, zatímco zkušený Benát zůstal na lavičce). „Čavoš i Čermák podali v Třinci velice dobrý výkon a my na to chtěli navázat. Oba opět odvedli maximum a byli stěžejními hráči týmu," ocenil Horejš.

Šestatřicetiletý Benát šel do hry až na konci na pár vteřin, přesto mu trenér roli nehrajícího kapitána nepřisuzuje. „Tak, jak pracuje Peťa Benát, kdyby pracovala většina těch mladých, bylo by to super. My ale prostě jen navázali na úspěšnou sestavu z Třince, kde to ti mladí kluci odmakali. Benát v žádném případě ještě nepatří do starého železa a jeho čas určitě ještě přijde. Jsme rádi, že takového fotbalistu máme," ujistil kouč.

Zatím všechny tři góly Dynama nastřílel Richard Kalod. „Pálilo mu to v úvodu sezony i loni, tak ať mu to vydrží co nejdál," usmíval se trenér Dynama. „Je to kvalitní útočník, a když mu drží zdraví, je to na druhou ligu stále nadstandardní hráč a jsme rádi, že v týmu je," vyzdvihl a dodal, že vedle vítězného gólu odvedl Kalod pro mužstvo i hodně další práce. „Navíc při standardních situacích je platný pro tým i směrem dozadu."

Dobrý zápas dle Horejše odváděl i Táborský. „Je to zkušený fotbalista a my ho kvůli tomu chtěli. Střelecky se mu zatím nedaří, v Třinci však připravil gól Ríšovi a také dneska byl pro soupeře velice nepříjemný. Jeho přínos pro tým je obrovský," podtrhl budějovický kouč.

Vítkovický nováček se na dalekou cestu domů na sever Moravy vydal z jihu Čech s prázdnou, ale trenér Roman West své hráče přesto chválil. „První půli jsme velmi dobře bránili a soupeře ze hry k ničemu nepustili. Až na ty dva rohy, z těch domácí zahrozili," uznal vítkovický kouč a připomněl Novákovu hlavičku do břevna. „Standardní situace měly Budějovice hodně nebezpečné, ze hry jsme ale bránili dobře a měli také dva dobré brejky. Škoda jen, je Mišinský a Kovařík nezakončili lépe," litoval West.

To, že jeho tým měl minule volno, označil za výhodu. „Aspoň jsme mohli vidět Budějovice v Třinci a dobře se na ně připravit. To se vyplatilo a myslím si, že jsme tady sahali po bodu a že bychom si ho zasloužili," uzavřel vítkovický kouč.

V dalším kole hrají Vítkovice doma s Táborskem (ale až příští úterý 23. srpna od 18 hodin). Fotbalisté Dynama budou post lídra hájit v neděli ve Varnsdorfu (17).





Bod jsme si zasloužili, mínil Kraut





Fotbalisté Dynama druholigového nováčka z Vítkovic v domácím premiéře porazili, v samém závěru se ale o tři body strachovali. Těsně před koncem zápasu totiž Vítkovice zahrávaly dva přímé kopy poblíž vápna a zejména ten druhý z hranice pokutového území byl krajně nebezpečný.

Jeho exekutor Dominik Kraut však trefil jen zeď bránících hráčů a po zápase se v rozhovoru se spolupracovníkoem Deníku Pavlem Kortusem mladším netajil tím, jak moc ho to mrzí.

Pro vás to byla ligová premiéra a těsně jste ji prohráli. Co k bodu z jihu Čech chybělo?

Nepohlídali jsme si jednu standardní situaci a dostali gól z takové „šance nešance". Je to škoda, byli jsme blízko bodu.

Bodu, který byste před zápasem asi brali.

Brali. Ale v první půli jsme sice dostali břevno a domácí měli jednu střelu, ale my též měli nějaké šance. I po pauze se hrál úplně vyrovnaný zápas. Myslím, že by mu slušela remíza.

Vy jste mohl dělbu bodů zařídit. V závěru jste kopal dva přímé kopy, přičemž ten druhý byl z výborné pozice.

Snažil jsem se přestřelit zeď, ale zároveň nepřestřelit branku. Zeď byla poměrně vysoká, hráči vyskočili a nepovedlo se to.

Bylo znát, že jste hráli první zápas a nebyli tak rozehraní?

To si nemyslím. Alespoň jsme se mohli na Budějovice řádně připravit podle videa z Třince. Odehráli jsme tady opravdu vyrovnaný zápas a řekl bych, že, chvílemi jsme soupeře i přehrávali.

Mohl vám už první zápas naznačit, jak byste si mohli jako nováček stát ve Fotbalové národní lize?

To je ještě brzy. V Budějovicích jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale uvidíme až v dalších kolech, na co budeme stačit a jak se nám bude dařit.