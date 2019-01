Jižní Čechy – Na první místo tabulky I. B třídy se vrátili fotbalisté Nové Včelnice, kteří vyhráli v Třeběticích 4:1. Využili zaváhání Lomnice, což byl dosavadní lídr, která jen remizovala v Horní Stropnici. V duelu mužstev aspirujících na boj o záchranu dostal Chlum doma pět branek od břilického nováčka.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

N. BYSTŘICE – BOROVANY 5:0 (1:0)

Hostům chybělo celkem devět hráčů, proto přijeli jen v jedenácti. Když se jim ve 20. minutě zranil krajní bek Martin Tröstl, neměli za něho náhradu. V oslabení museli hrát až do konce. Borovany nastoupily v Bystřici s těžkou defenzivní taktikou, od níž neustoupily ani po prvním inkasovaném gólu, který padl hned v zárodku zápasu.

„Sice jsme vedli, ale pak nám v prvním poločase chyběla přesnost k tomu, abychom dali druhou branku," popsal hru domácích fotbalistů předseda Jiskry Zdeněk Steklý.

Na další góly si domácí počkali až do druhé půle, kdy hned v jejím úvodu Jan Schramhauser zvýšil na 2:0. Od té chvíle bylo jasno, že tři body zůstanou doma. Hosté se snažili o vyrážení do brejků, nejméně tři vypadaly nadějně, ale Bystřice si vítězství v poklidu pohlídala.

„Byla to relativně jednoduchá výhra," zhodnotil Zdeněk Steklý duel, do něhož nenastoupil Frühauf, jenž se před začátkem zranil a čeká jej nyní na nějaký čas neplánovaný odpočinek od fotbalu.

Branky: 2. Havel, 49. Schramhauser, 69. Drábik, 78. Kuchař, 84. Bobál. Rozhodčí: Syrovátka – Ondra, Filo, 60 diváků.

CHLUM – BŘILICE 1:5 (0:1)

Hosté se netajili tím, že si přijeli pro tři body, ale nejspíš ani oni sami netušili, jak jednoznačně si budou při jejich sběru počínat. Chlumu nic nedovolili, i když v prvním poločasu hra vypadala vcelku vyrovnaně. Jiskra ovšem branku Slovanu vůbec neohrozila.

„Věděli jsme, že to budeme mít těžké. Vzdorovat jsme vydrželi jen v prvním poločasu. Ve druhé půli už nám v tvrdém duelu, ale hraném bez záludností, docházely síly," vyjádřil se k výkonu Chlumu jeho předseda Karel Flaška.

„Do tempa jsme se dostávali pomalu, v první půlce jsme dali aspoň jeden gól ze tří možností," byl spokojen kouč Břilic Roman Kroupa s vedením 1:0, které po obrátce začalo utěšeně narůstat. „Konečně jsme k dobrému hernímu projevu přidali i góly," měl trenér vítězů radost z vítězství.

A také z toho, že se dvakrát zapsal mezi střelce Ismail Redžepi. Hráči, jenž loni dal v okresním přeboru 33 gólů, se podařilo v I. B třídě skórovat zatím čtyřikrát.

Hosté mohli naplnit i půltucet, ale v poslední minutě Miroslav Přibyl neproměněnou penaltou odmítl svůj hattrick.

Branky: 80. Hájek – 12., 48. Přibyl, 57., 60. Redžepi, 70. Rossmann. Rozhodčí: Novák – Kocina, Brož, 100 diváků.



K. ŘEČICE – SUCHDOL 0:1 (0:0)

Rozhodčí chtěl dát hře volnější metr, což si bohužel fotbalisté vysvětlili po svém. Okopávaná vyvrcholila ve 37. minutě, kdy hostující Lukáš Hešík tvrdě nabral Vojtěcha Janošíka, jenž jeho atak psychicky neunesl a oplácel. Následná fackovaná dopadla verdiktem, který v přítomných vyvolal rozporuplné pocity, neboť do sprch byl vykázán jen domácí záložník. Bojovný fotbal, kde se šance rodily zřídkavě, nakonec rozhodla chyba řečické obrany, kterou potrestal Lukáš Štěpánek.

„Udělali jsme jednu minelu, soupeř ji využil k vítězství. Je to pro nás trpká prohra, protože to byl spíš remízový zápas," litoval ztracených bodů domácí trenér Aleš Brunner.

Před koncem si jeho oslabené mužstvo říkalo o plichtu, ale štěstí přálo Suchdolu. Těsně před závěrečným hvizdem hosty od Lužnice zachránil odkop z brankové čáry za již překonaným gólmanem Michalem Rácikem.

„Hráli jsme zodpovědně vzadu. Bylo to oboustranně hlavně o bojovnosti, jednalo se o vyhecované utkání se šťastnějším koncem pro nás. Nápor soupeře jsme v závěru přečkali a máme tři velice důležité body," komentoval šťastnou výhru Jindřich Jirousek, lodivod Suchdola.

Branka: 72. Štěpánek. ČK: 1:0 (37. V. Janošík). ŽK: 2:2. Rozhodčí: Picka – Blažek, Šťastný, 60 diváků.

H. STROPNICE – LOMNICE 1:1 (1:1)

Překvapení kola dopustil lomnický Tatran na půdě stropnického nováčka, kde produkoval festival zahozených šancí, až byl nakonec rád, že odjel alespoň s bodem. Vše začalo hned v první minutě, kdy byl Lomnici odmáván ofsajd v rodící se velké šanci. Hned poté odkopnutý míč trkl hlavou domácí Michael Bašta tak šikovně, že outsider vedl.

„Soupeř se do vedení dostal prakticky z ničeho," takhle viděla inkasovaný gól vedoucí mužstva od Lužnice Denisa Kroupová. „Pokračovali jsme ovšem v náporu a po třech minutách trefil Jakub Čuta tyč, za další tři minuty do tyčky mířil i Pavel Řehoř. Ve dvaadvacáté minutě jsme nedokázali dopravit míč ani do úplně prázdné branky, pak Řehoř znovu nedal. Prostě chybělo fotbalové štěstí," pokrčila rameny.

Lomnice se však ještě v první půli vyrovnání dočkala, když se ujala střela Miroslava Šáleného z delší vzdálenosti. „Druhý poločas byl z naší strany špatný," nelíbil se jí projev Tatranu po obrátce.

Hosté po změně stran nedali penaltu (58. min.), Patrik Němec ji kopl doprostřed branky přímo do gólmana. Chvíli poté se nechal vyloučit útočník Čuta po druhém žlutém napomenutí. I v deseti se sice Lomnice snažila o výhru, ale nakonec mohla děkovat za bod, protože přežila pokutový kop, který Bašta (77.) poslal nad branku a v poslední minutě sólo Leszka Szypuly skončilo ranou do boční sítě.

Branky: 4. Bašta – 38. Šálený. ČK: 0:1 (66. Čuta). ŽK: 1:3. Rozhodčí: Formánek – Studený, Churá, 50 diváků.

TŘEBĚTICE – N. VČELNICE 1:4 (1:1)

Třeběticím na podzim vstupy do zápasů moc nevycházejí, ale proti včelnickému favoritovi tomu bylo naopak, když je do vedení dostal Vojtěch Habr, jenž si ve vápně hostů počínal nejdůrazněji. Vyrovnání na sebe čekat dlouho nenechalo, jelikož akce dua Marek Petráš – Tomáš Nebeský, kdy si oba hráči několikrát přiťukli míč, skončila pěknou brankou.

„Jinak první půle za moc nestála, my jsme se v ní přizpůsobili domácí hře nakopávaných balónů, což nám nesvědčilo. Abychom uspěli, museli jsme začít hrát fotbal, který máme zažitý. Vrátili jsme míč na zem, kombinovali jsme a soupeř už nám nestačil," uvedl asistent trenéra Nové Včelnice Libor Holec.

Nebeský za 11 minut druhého poločasu otočil stav na 3:1. Dokonal hattrick, dostal se na první místo tabulky střelců I. B třídy a šel střídat. Čtvrtý gól vstřelil Jakub Průša a už nebylo co řešit.

„Na pohled to bylo pěkné střetnutí, kvalitou převyšující tuto soutěž. My jsme tempu hostí stíhali jen do přestávky, pak nám dali za necelou čtvrthodinu tři góly a bylo vymalováno," uznal kvality soupeře předseda Sokola Třebětice Jan Koutný.

Branky: 12. V. Habr – 20., 48., 56. Nebeský, 59. Průša. ČK: 1:0 (82. J. Habr). Rozhodčí: Weidenthalerová – Křížovský, Koranda, 40 diváků.

LIŠOV – Č. VELENICE 3:0 (1:0)

Zápas měl dva smutné hrdiny. Tím prvním byl velenický brankář Tomáš Maroušek, druhým hlavní rozhodčí Danek Křížek. Gólman hostů se na nepříznivém výsledku podílel chybami při prvním a třetím inkasovaném gólu, sudí Lokomotivu výrazně poškodil za stavu 0:0 a při druhé brance. Ačkoliv Velenice ani pošesté nebyly kompletní, tak začaly dobře. Držely míč, nechaly hráče Lišova běhat, kombinovaly a měly příležitosti k otevření skóre. Nejprve coby střelec selhal Václav Samec, poté nezvládl roli arbitra muž s píšťalkou, když neodpískal stoprocentní penaltu za faul na Romana Mikudima.

„Domácím pak stačil rohový kop, což byla jediná vážná situace před naší brankou v prvním poločasu, aby šli do vedení," podotkl šéf Lokomotivy Karel Macho ke gólu, při kterém mladý brankář hostů neodhadl centr a ulehčil situaci autorovi první trefy.

V druhé půli dostala na frak hra fair-play, když si při dalším rohu domácí hráč zpracoval míč rukou, aby svůj tým dostal do dvougólového náskoku. Rozhodčí prohřešek neodpískal a střelec o ničem nevěděl… Při třetí brance Marouškovi za záda doputoval míč kopnutý nazdařbůh z nulového úhlu.

„Porážka je mrzutá, protože alespoň na remízu v Lišově bylo. Bohužel se zase ukázalo, jak jsme vepředu bez Milana Fialy skoro neškodní," lituje Karel Macho, že nesmí hrát distancovaný kanonýr, jenž se nechal hloupě vyloučit ve třetím kole.

Branky: 68., 79. O. Mach, 37. Bouchal. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Křížek – Velechovský, Hora, 50 diváků.

Jak nastoupili

JISKRA NOVÁ BYSTŘICE

Prinz – Dvořák, Steklý (46. Veith), Nováček, Beneš (83. Hudeček) – M. Feytl, Bobál, Kuchař, Drábik (88. J. Feytl) – Havel, Schramhauser.

JISKRA CHLUM U TŘEBONĚ

Černoch – Kotil (65. Matoušek), Kamenický, Míka, Březina (59. Miroslav Flaška) – J. Flaška, Eliáš, Novák, Řepa – Vaníček (80. Bednář), Hájek.

SLOVAN BŘILICE

T. Skála – Kopecký, Michal Flaška, Holý, Beníšek (78. Holický) – P. Jiráček, Přibyl, Tůma, M. Jiráček – Redžepi (70. Kolář), Rossmann (82. Houdek).

SOKOL KARDAŠOVA ŘEČICE

Trepka – Roh, Nedoma, Pražák, P. Vosecký – V. Janošík, Zeman (60. Vyhlídka), Bílek, Sedláček – O. Janošík (64. Vodička), Kovář.

SOKOL SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

M. Rácik – Kříž, A. Arenberger, Dunaj, T. Záruba (70. Březina) – R. Arenberger, Hešík, Špale (85. Soudek), J. Záruba – Štěpánek (80. Kubašta), F. Rácik (46. L. Kuchyňka).

TATRAN LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Michal – Šachl, Němec, Štěcha, Zákostelecký – Pancíř, Šálený, Řehoř, Krejník (72. V. Nohava) – Mikuláštík (90. Šedivý), Čuta.

SOKOL TŘEBĚTICE

R. Havlík – S. Habr, B. Novák, J. Habr, J. Novák – V. Habr, T. Chvátal, Pokorný (62. J. Chvátal), Švarc (68. Bastl) – Sevelda, Šťastný.

TJ NOVÁ VČELNICE

Holický – Vajda, O. Blažek, Šlapanský, Průša – Mareš, V. Hornát, Tuček (46. Didek), Petráš – Bednář, Nebeský (55. S. Pacholík).

LOKOMOTIVA ČESKÉ VELENICE

T. Maroušek – Mezera, Srpek, Dvořák, Kica (76. Filo) – Bittengl, Samec, Filip, Břenek (57. Bambule) – Sokol, Mikudim.

I. B třída mužů sk. D

1. N. Včelnice⋌ 6 5 1 0 30:10 16

2. Lomnice⋌ 6 5 1 0 14:3 16

3. N. Bystřice⋌ 6 4 1 1 20:12 13

4. Lišov⋌ 6 3 2 1 17:10 11

5. Suchdol⋌ 6 3 2 1 10:8 11

6. K. Řečice⋌ 6 3 0 3 14:11 9

7. Třebětice⋌ 6 3 0 3 11:11 9

8. Č.Velenice⋌ 6 2 1 3 19:15 7

9. Břilice⋌ 6 2 1 3 13:11 7

10. D. Bukovsko⋌ 6 1 3 2 8:14 6

11. Borovany⋌ 6 2 0 4 10:28 6

12. Stropnice⋌ 6 1 1 4 7:21 4

13. Olešnice⋌ 6 1 0 5 10:15 3

14. Chlum⋌ 6 0 1 5 7:21 1

Autor: Roman Pišný