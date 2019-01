České Budějovice – Devětadvacetiletý Jan Svátek, jenž před pěti lety oblékal dres budějovického Dynama, pečetil v ČFL ve Strakonicích pátým gólem výhru Roudnice.

Jan Svátek ve Strakonicích v souboji s Otepkou a Slámou. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Řekl bych, že jste si do Strakonic jeli pro body, že vyhrajete 5:0, to jste ale asi nečekali?

To jistě ne, vyhrát jsme tady ale skutečně chtěli. Vstup do jara se nám příliš nepovedl, takže jsme do Strakonic jeli s tím, že zkusíme načít nějakou šňůru, abychom se trošku dotáhli nahoru. Poslední půlhodinu jsme naštěstí dali rychle nějaké góly a pak už to dohráli v klidu.

Vedle těch pěti gólů, co jste dali, jste měli ještě plno dalších šancí.

To je pravda, my mohli zápas klidně rozhodnout už do poločasu, kdy jsme sice dali rychle vedoucí gól, ale další tři vyložené šance jsme neproměnili. To nás trošku ale provází celé jaro. Druhou půli jsme to naštěstí protrhli.

Jednu tutovku jste měl do půle i vy, ale domácí bek míč po vaší střele vykopl. Štvalo vás to?

Gólman vyběhl proti mně, já ho chtěl obstřelit, jenže jsem kopl do země a vykopl krtka…

Vy jste byli směrem dopředu hodně nebezpeční, nicméně jak vy, tak i Blažek jste toho hodně odkopali i v první lize, takže se tomu nelze divit. Jak se vám vůbec vpředu s Blažkem hraje?

S Blážou se hraje výborně. To je super fotbalista, to každý ví. On nám chce pomoct, chce pomoct i sobě, aby potrénoval a v létě zase někde naskočil.

Po nějaké době jste se zase na skok vrátil na jih Čech. Vzpomenete si ještě někdy na své působení v Budějovicích?

Samozřejmě, že na to vzpomínám a rád. V Budějovicích jsem zažil hezké časy, kdy se i mně dařilo. I když mi to pak šlo míň, pořád to je poslední štace, kde jsem hrál ligu. Na to se nezapomíná. Hlavně mé první působení bylo super, to se nám dařilo celému týmu. Měli jsme výbornou partu, jako nováček jsme hráli kolem páté příčky. Sedli jsme si i s trenérem. Prostě celému týmu to krásně klapalo.

Co říkáte tomu, že teď se Dynamu v lize vůbec nedaří?

Mrzí mě to, pořád tam ještě mám kamarády, třeba Romana Lengyela či Ivo Táborského. Proč jim to nejde, to nevím, ale asi něco je špatně, když každý rok hrají o záchranu. Manšaft podle mě určitě má na víc.

Kam po odchodu z Dynama vaše kroky vedly?

Z Budějovic jsem šel na Kypr, tam klub ale po třech měsících zkrachoval. Tak jsem se vrátil a hrál třetí ligu za Králův Dvůr. Něco podobného mě potkalo taky v Kazachstánu, kam jsem měl jít. Teď jsem v Roudnici a jsem tam spokojen. Máme ambice to ještě zkusit jít výš. Sice máme na čelo dost velkou ztrátu, když ale uděláme tři zápasy šňůru, tak uvidíme.