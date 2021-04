Po roční vojně v Dukle Tábor nastřílel v Č. Budějovicích v bývalém Slavoji, ale hlavně v Dynamu 93 gólů v národní lize. „Do první ligy Dynamo postoupilo bohužel až v době, kdy já s fotbalem na vrcholné úrovni už skončil,“ lituje.

A skončil brzy, ale také v plné slávě, už ve svých jednatřiceti letech, kdy dostal nabídku na post ředitele velkého podniku, a to s vrcholovým fotbalem skloubit nešlo. V Dynamu přesto byl právem zařazen do Síně slávy i do Jedenáctky století. „Je to pro mě velká čest,“ oceňuje.

Členem klubové Síně slávy je i v SK Mladé, kam ve svých jednatřiceti letech přestoupil a kde stihl ještě nastřílet 560 gólů, kde působil i jako trenér týmu v I. B třídě a kde je stále aktivním členem výboru.

Dokud se ještě mohlo amatérsky sportovat, chodil Ladislav Novák pískat v okrese fotbalové soutěže mládeže a sám aktivně hrál mezipodnikovou ligu ve stolním tenise. S celoloidovým míčkem to tiž uměl velice dobře, vždyť v dorostu byl dvojnásobným mistrem jižních Čech.

Ve čtvrtek 1.dubna Láďa Novák slaví pětasedmdesátku!