Jindřichův Hradec - Po ročním účinkování v divizi se jindřichohradečtí fotbalisté vracejí do krajského přeboru, který začíná už o víkendu.

Kanonýr jindřichohradeckých fotbalistů Marian Horka (vlevo). | Foto: Jan Oliva

Fotbalisté FK J. Hradec 1910 si v minulé sezoně na rok vyzkoušeli kvalitu divize, ze které sice sestoupili, ale ve vyšší soutěži rozhodně nebyli jen do počtu. Nasbírali potřebné zkušenosti k tomu, aby v jihočeském krajském přeboru mohli hrát prim. Po generálce v Polné a před úvodním kolem, které už v neděli obstará derby s Třeboní, odpověděl trenér týmu od Vajgaru Marek Černoch na několik otázek.

Co hráčům přineslo působení v divizi?

Cíl záchrany jsme sice nesplnili, ale myslím, že ostudu jsme určitě neudělali a bojovali jsme o udržení do posledního kola čistým férovým způsobem. Spoustu zápasů jsme výborně rozehráli, ovšem bohužel nedotáhli do potřebných bodových zisků. Bylo to samozřejmě o zkušenostech. A ty chyběly. Kluci si však zkusili, že i tuto soutěž mohou určitě hrát a nyní je jen na nich, jestli nabrané zkušenosti z divize přenesou i do krajského přeboru.



Jaký je rozdíl mezi divizí a krajem?

Každá z těchto soutěží má svá specifika, domnívám se, že divize je velmi kvalitní, soupeři jsou mnohem více fotbalovější, spousta hráčů má ligové zkušenosti, jiná je i atmosféra při zápasech. Je to čtvrtá nejvyšší česká soutěž, takže svou kvalitu mít musí.



Cítíte se po divizní zkušenosti jako favorité?

Rozhodně se jako favorité necítíme. Krajský přebor je kvalitní soutěží a víme, že to bude hodně těžké. Každý soupeř se bude na nás chtít vytáhnout. Porazit může každý každého. Je tu spousta výborných týmů, které svou kůži určitě nedají lacino.



Jaký cíl si pro nadcházející ročník klub vytyčil?

Naším snahou je bojovat o popředí tabulky. Všichni jsme odhodláni pro to udělat maximum.



Proběhla příprava podle vašich představ?

S přípravou na nový ročník jsem maximálně spokojen, odtrénovali i odehráli jsme vše podle plánu. S docházkou na tréninky jsem také spokojený. Herní přípravu jsme měli velmi rozmanitou, dost nám ukázala a dala možnost leccos vyzkoušet. Hráli jsme dvakrát s divizním Táborskem, sice jsme oba zápasy prohráli, ale byly to velice kvalitní souboje. Zajímavé bylo vítězné střetnutí s devatenáctkou pražské Sparty (4:3), za níž nastoupilo šest reprezentantů této věkové kategorie. V posledním přípravném střetnutí na půdě divizní Polné jsme remizovali 2:2 po velmi dobrém výkonu.



Došlo k nějakým změnám v kádru?

K určitému pohybu došlo, a to jak v odchodech, tak v příchodech. Důležité je, že se nám podařilo udržet Martina Šahajdu i Mariana Horku, to je pro tým zásadní. Dále jsme přivedli Jiřího Novotného, odchovance z českobudějovického SKP , který naposledy kopal třetí ligu za Dynamo České Budějovice, dalším novým hráčem je Tomáš Pösinger z Meteoru Tábor, jenž v loňské sezoně hrál v Dražicích. Do prvního týmu jsme posunuli nadějné mladíky Michala Völfla a Jiřího Strejčka. V současné době ještě jednáme o příchodu jednoho hráče z našeho okresu. Do Centropenu Dačice odešel David Frühauf a do béčka byli přeřazeni Roman Schmidt a Pavel Šuba.



Tipnete si, jak dopadne nedělní derby s Třeboní, které se ještě uskuteční v jejím přechodném azylu na ledenickém trávníku?

Do každého utkání půjdeme s touhou zvítězit, ale tady to bude nesmírně těžké. Je to první kolo, v něm hned derby, navíc Třeboň doma, kde neprohrává. Soupeř má velmi dobrý tým, čehož jsme si vědomi. Brali bychom jakýkoliv bodový zisk.

Autor: Roman Pišný