České Budějovice – Výhru sice nevezli, přesto jeli fotbalisté Dynama z Hradce Králové s pocity dobře odvedené práce.

Michal Řezáč v Hradci bojuje s domácím Pavlem Černým. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Myslím si, že je to kvalitní a cenný bod, Hradec totiž chtěl za každou cenu vyhrát," uvedl trenér František Cipro.

A atmosféra v Hradci byla optimistická. „Tým Bohuslava Pilného stojí před největší výzvou dosavadního ročníku II. ligy – a to porazit v zoufalé formě hrající Jihočechy! Hradec potřebuje nutně vyhrát, aby mu neujel vlak. Zatím stále stojí na hlavní koleji směřující do I. ligy, ale to nemusí platit dlouho," burcoval před utkáním Hradecký deník.

Dle Cipra má Hradec široký kádr i formu. „Ve středu v poháru porazili Bohemku a byli plni optimismu. Zřejmě jsme je zaskočili, hráli jsme totiž fakt dobře. Hlavně v první půli," vyzdvihl. „Doufali jsme, že tam překvapíme a vyhrajeme, i bod ale bereme."

Za klad považuje čisté konto. „To je náš problém, zápasů s nulou máme hrozně málo," posteskl si Cipro s tím, že v této sezoně bez obdrženého gólu tým odehrál jen zápas v Třinci. „Té nuly si nejvíc cením, to je základ, předtím jsme dostávali hrozně moc gólů," připomněl zkušený trenér. „Jenže oni ti kluci jsou fakt mladí, ale hlavně taky nezkušení. Takových zápasů potřebují sehrát víc, jsou šikovní, ale když jsou pod tlakem, anebo když se to začne lámat a soupeř přitvrdí, často to nezvládají," přemítal Cipro a dodal, že to jsou ještě návyky z dorostu. „Není divu, vždyť my v Hradci měli v zápise šest hráčů ročníku šestadevadesát a z toho čtyři do zápasu zasáhli." dodal. „Chce to čas a trpělivost, nicméně zdají se mi, že už vědí, oč kráčí…"

Pětičlenná středová formace měla dle Cipra průměr devatenáct let. „Samozřejmě bez Šimáka, ten však v zápase působil spíš v roli podhrotového útočníka," vysvětlil Cipro a s uznáním zmínil výstavní ránu do břevna, kterou se bývalý reprezentační středopolař v Hradci blýskl. „Veliká škoda, že to tam nespadlo, protože to byla skutečně famózní věc, nevídaná dělovka z pětatřiceti čtyřiceti metrů, gólman šel z brány ven, on to viděl a foukl mu to tam. Chyběl jen kousíček," litoval kouč Dynama.

V dobrém světle se prezentoval Tomáš Hájovský. „Je vidět, že je zkušený, že má něco odehráno. Má tutovou hlavu, což nám dřív chybělo při standardkách. A na vysunuté hroty, v Hradci třeba na Vaněčka, to umí hrát. Navíc vedle něj vyrostl Karafiát, jenž se konečně po té nemoci probudil. Takže oba stopeři hráli výborně," liboval si trenér Dynama a dodal, že levého beka hrál Hric, zatímco Funda se posunul do zálohy. „Na beku se mi nelíbil," uvedl Cipro na adresu levonohého mladíka.

Přestože trenéři i hráči Dynama zápas na hřišti jednoho z předpokládaných aspirantů na postup považovali za šanci dobrým výsledkem zlomit sérii posledních neúspěchů, berou i remízu. „Chtělo by to potvrdit teď v pátek doma s Olomoucí," zdůraznil Cipro, dle něhož mladíci Sigmy mají sílu. „V Táboře prý hráli výborně, ostatně ve druhé lize není slabých týmů. Navíc liga má pauzu, mohou přijet i posily," uzavřel František Cipro.

Páteční duel Dynama s béčkem Olomouce na Střeleckém ostrově začíná v 18 hodin.