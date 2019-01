České Budějovice – 29letý záložník Dynama Jiří Kladrub᠆ský poté, co po svém návratu ze Slovanu Bratislava zregeneroval operované koleno, se stal jednou z opor týmu.

Jiří Kladrubský povede na jaře fotbalisty Dynama jako kapitán týmu. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hned při svém debutu mu pomohl v Hradci Králové k velice cenné výhře. „Hrál výborně a byl pro nás velice důležitým článkem mezi stopery a záložníky. Hodně míčů šlo přes něj a dobře je rozděloval. Byli jsme sice domluveni jen na část utkání, avšak vydržel celých devadesát minut. Což bylo dobře, jeho zkušenosti byly pro mužstvo nesmírně cenné," nešetřil trenér Luboš Urban chválou na adresu zkušeného halva, jenž před zítřejším zápasem v Plzni odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Už v sobotu vás v Plzni čeká vstup do jarní části první ligy, zimní přípravu tudíž máte definitivně za sebou. Jaká z vašeho pohledu byla?

Těžká a dlouhá. Jak jsem ale říkal už na tiskovce, já se i na tu zimní přípravu těšil. Bylo to po roce, kdy jsem se dával po operaci dohromady, a zaplaťpánbůh to dopadlo dobře. Chtěl jsem odtrénovat všechno, co jsem mohl. A pro mě nejdůležitější bylo to, že koleno vydrželo.

Přitom jste v zimě měli spoustu zraněných, zatímco zdravých hráčů kolem vás stále ubývalo…

Zrovna to vyšlo, že budu zdravý na zimní přípravu, kdy jsou ty podmínky nejhorší. Samé umělky, všechno zmrzlé, běhá se po tvrdém terénu, takže nic jednoduchého. Párkrát jsem taky musel překonat i bolest, ale nebylo to nic, že by mi měla noha upadnout… Já i doktoři a maséři jsme dělali všechno pro to, abych byl v pořádku. Postaráno o mě bylo výborně, a tak já mohl, jak už jsem říkal, odtrénovat vše, co jsem odtrénovat mohl.

Nemrzelo vás, že jste jako jeden z mála ligových týmů nejeli někam do ciziny za teplem?

Bavili jsme se o tom v kabině a shodli jsme se na tom, že je docela možné, že bylo lepší zůstat tady a peníze investovat třeba i do hráčů, než si pak tlouct hlavu a říkat si, tak jsme sice byli v Turecku, ale k ničemu nám to nebylo. Mně osobně bylo jedno, jestli trénujeme tady, nebo někde venku.

Nebylo by vám ale ze zdravotního hlediska, či vaší regenerace líp někde venku v teple?

Pokud jde o mě, tak já teď vlastně dohromady s tím svým kolenem strávil v Itálii asi čtyři měsíce, takže osobně já si toho tepla užil dost…

Jak vidíte sílu mužstva oproti podzimu? Neoslabilo po odchodu některých hráčů ze základu?

To asi není vyloženě otázka pro mě, ale spíš pro trenéry… Můj názor na to je, že teď v zimě přišli kvalitní hráči a jedině až liga ukáže, zda jsme oslabili, či posílili.

Vy jste už v létě při svém návratu do Dynama říkal, že máte s vedením dohodu, že v případě atraktivní nabídky z velkého klubu vám Dynamo nebude bránit. Nic v zimě na stole nebylo?

Na podzim jsem tady toho odehrál málo a jít někam jinam a tam sedět, mi nepřipadalo zrovna rozumné. Nejde jen o peníze, a proto jsem se rozhodl zůstat doma. Odehrát tady co nejvíc utkání a pak, objeví-li se nějaká nabídka, tu možná zvažovat. V tuto chvíli já potřebuji být zdravý a hrát ligu. A taky pomoci Dynamu. Proto jsem se rozhodl tady zůstat.

Do jarní části sezony půjdete jako kapitán mužstva. Potěšilo vás to?

Určitě. Bavili jsme se o tom s trenéry už během té přípravy a já říkal, že to nechám na nich. Dopadlo to tak, že mi ta funkce byla svěřena a já si toho moc vážím.

V přípravě se ve funkci kapitána vystřídalo několik hráčů, mimo jiné zřejmě i všichni čtyři dorostenci, kteří zimní přípravu absolvovali s vámi. Vám už byla kapitánská páska teď svěřena natrvalo?

V zimě tu pásku kluci mladí dostávali kvůli zápisnému, teď už to ale zřejmě je vážné. Aspoň si myslím, když už mě i na tiskovce trenéři jako kapitána pro jaro představili…

Přípravu jste chválil, ale co přípravná utkání. Jak je hodnotíte?

Některé pozitivně, jiné už míň. Měli jsme ale i dobré soupeře. Třeba ve Vídni proti Rapidu to byl hodně kvalitní zápas. Sice jsme tam dostali hloupé dva góly, herně jsme ale rozhodně nepropadli.

A teď naposledy jste v generálce vyhráli v Teplicích 3:1. To je hodně povzbudivý výsledek.

Výsledkově, a řekl bych, že i herně nám generálka vyšla. Vítězství na hřišti Teplic si určitě vážíme, to se nestává každý den. Taky ale víme, že to byla stále jen příprava a že důležité to bude až teď v sobotu v Plzni.

Hned na úvod hrát v Plzni, to není zrovna milosrdný los…

To není, ale pokud bychom podali podobný výkon jako proti Teplicím, mohla by Plzeň s námi mít problémy. Do zápasu s tak velkým favoritem půjdeme s tím, že ho budeme chtít i na jeho hřišti co nejvíce potrápit. Ale pokud se chceme zachránit, musíme bodovat hlavně doma. Ať hned v prvním domácím zápase s Brnem, tak potom také s Jihlavou. Doma máme i Bohemku a další mužstva kolem nás. Takže když něco přivezeme z venku, bude to super, hlavně ale musíme naplno bodovat doma.

Jenže ligové jaro pro vás začíná v Plzni, tam tudíž s bodovým ziskem až tolik nepočítáte?

Abychom si tam jeli jen tak zahrát, ro rozhodně ne, to by bylo hodně špatně. Víme, kdo je favorit, ale jet tam s tím, že tam prohrajeme, anebo tam dostaneme nějaký příděl, to by bylo špatně. I tam se pokusíme něco uhrát, ale jak už jsem říkal, domácí zápasy budou těmi důležitými.

Ve Spartě jste byl zvyklý hrát o titul, tady budete bojovat o záchranu. Cítil jste větší tlak na Letné, anebo spíš tady?

Je to dost podobné. Jak ve Spartě, tak i ve Slovanu se muselo vyhrávat, aby se získal titul. Tady zase musíme vyhrávat, abychom se zachránili. Ale že se o něco pořád hraje, to je super.

Ti, kteří oboje zažili, ale tvrdí, že lehčí přece jen je hrát nahoře.

S tím já souhlasím. Tady každá porážka znamená, že jste zase o něco blíž sestupu. Když jste nahoře, tak každá porážka znamená, že máte dál k titulu, ale nikam nesestupujete. Hrát dole je horší, tam hrozí pád o soutěž níž a všechny ty nepříjemnosti, co s tím souvisí. Když jde o záchranu, je ten tlak tudíž přece jen větší.

A na vás, jako na jednoho z nejzkušenějších hráčů a teď navíc i kapitána týmu, je ten tlak asi obzvláště velký. Je to tak?

Nechtěl jsem si to připouštět, něco jsem odehrál a něco mám za sebou. Kapitána jsem navíc dělal i ve Slovanu, tam ale takový tlak na mě nebyl. Teď jsem se ale vrátil domů a i v tom je tlak na mě větší. Ale věřím, že to všichni společně zvládneme.

Takže v záchranu v lize věříte?

Věřím. Jednoznačně.





Také marodi už šli do boje





Ve středeční přípravě, v níž juniorka Dynama zdolala Rudolfov 5:2 (Held 3, Schertler, Horák – Baloun, Bašta) si zahráli už i marodi z ligového áčka.

Sestava: Fryšták (46. Coufal) – Dvořák, Novák (46. Čadek), Podráský, Jenne – Hrachovec, Hála (60. Pěnka), Held, Funda (60. Svoboda) – Chrien (35. Horák) – Schertler.