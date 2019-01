Jižní Čechy – Velký smutek zavládl ve fotbalovém Chlumu. Tamní Jiskra totiž po nepovedené sezoně sestupuje z I. B třídy mužů a po 40 letech tak opouští krajské fotbalové soutěže.

Obránce Českých Velenic František Dvořák. | Foto: archiv Deníku

I. B TŘÍDA MUŽŮ SK. A

Č. VELENICE – KLIKOV 1:2 (0:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (6. místo): „Utkání začalo v poklidném tempu, my však měli balon častěji na kopačkách. Z důvodu poměrně velké marodky jsme nastoupili v dosti kombinované sestavě a ani na hřišti nebyli všichni stoprocentně v pořádku. Od 25. minuty navíc nemohl pokračovat Kotrba. I přes to jsme měli územní převahu, ale v koncovce to nebylo úplně to pravé. Poločas skončil bez branek a moc vzruchu nepřinesl. Ve druhém dějství byl scénář podobný. Skóre se měnilo až v 70. minutě, kdy se přesně k tyči trefil Samec. Měli jsme hru pod kontrolou a hosty k naší bráně nepouštěli. Změna přišla až v 86. minutě, kdy nedorozumění v naší obraně využil hostující Zegermacher. O tři minuty později po zbytečném faulu nedaleko našeho vápna zahrával trestný kop Kroupa a přesnou střelou otočil výsledek utkání. Klikov vytěžil z minima maximum a tímto mu gratuluji k záchraně v soutěži."

Václav Bednář, člen výboru Blesku Klikov (12.): „Zápas ve Velenicích by pro nás velice důležitý. Po zahřívací čtvrthodině, kdy se vše odehrálo mezi šestnáctkami, se do šance dostal Čutka, ale místo střely volil přihrávku. Pak několikrát zahrozili domácí, především Sokol, ale při jeho krásné střele byl náš gólman na místě. Před přestávkou ještě přišly příležitosti Šetky a Čutky. Druhou půli začali lépe domácí a také se zaslouženě ujali zásluhou Samce vedení. V té době byly Velenice lepší a na nás ležela deka. Naštěstí to netrvalo dlouho a v 86. minutě Zegermacher vyrovnal. Když už se zdálo, že zápas skončí remízou, převážil z trestného kopu skóre na naší stranu Kroupa."

SUCHDOL – KŘEMŽE 6:0 (2:0)

Jan Heřman, trenér Sokola Suchdol (7.): „Chtěli jsme se doma s fanoušky rozloučit vítězstvím, neboť se nám v minulých zápasech moc nedařilo, a to se povedlo. Od začátku jsme si vytvářeli šance, ale gól padl až ve 20. minutě, kdy se ze standardky krásně trefil Šuba. Minutu před přestávkou pak skóre navýšil Březina. Druhá půle už byla zcela v naší režii a kluci si s chutí zastříleli. Špale zavěsil pod břevno, Milan Heřman se prosadil po individuální akci a Gauč dvěma góly uzavřel účet na 6:0. Jsem rád, že jsme poslední dvě domácí utkání zvládli a divákům ukázali, že pokud chceme, fotbal hrát umíme."

CHLUM – KAPLICE B 3:4 (1:3)

Karel Flaška, předseda Jiskry Chlum (14.): „Herně jsme určitě horší nebyli, dokonce jsme měli víc šancí než soupeř, ale s jejich proměňováním jsme na štíru. Jenom třeba Řepa jich měl asi pět, ale bohužel žádnou nedal. Bohužel, hosté po našich chybách v obraně góly stříleli a my neustále jen dotahovali. Kaplice byla o něco aktivnější v první půli, my zase po přestávce. Zápasu by zřejmě víc slušela remíza, ale z našeho pohledu by to už stejně nic neřešilo. Kluci měli v nohách páteční dohrávku v Klikově, což se na nich také podepsalo a navíc tři z nich nemohli hrát kvůli zranění. Po čtyřiceti letech opouštíme krajský fotbal a co bude dál, o tom se budeme bavit až po sezoně."

Dohrávka 24. kola:

KLIKOV – CHLUM 2:2 (1:2)

Václav Bednář, Klikov: „Začátky nám nejdou, což je obehraná písnička, a proto jsme už v 8. minutě prohrávali a museli dotahovat. Postupem času jsme vyrovnali hru a díky Čutkovi i skóre, ale těsně před přestávkou Chlum udeřil podruhé. Druhý poločas začal naším náporem a už v 50. minutě se trefil znovu Čutka. Až do konce jsme sice byli lepší, ale vítězný gól se nám vsítit nepovedlo."

Karel Flaška, Chlum: „Snažili jsme se a domácí předčili, dvakrát náš tým vedl, ale náskok udržet nedokázal. Po remíze bylo jasné, že soutěž minimálně na sezonu opustíme."

I. B TŘÍDA MUŽŮ SK. D



M. VOŽICE – N. VČELNICE 3:3 (1:1)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (3.): „Od úvodního hvizdu se hrál oboustranně svižný fotbal a domácí vůbec nepřipomínali tým, který už je nějaký čas odsouzený k sestupu. Zhruba v 25. minutě nás poslal do vedení Bednář, který zužitkoval rychlý únik Petráše, Vožice však o pět minut později vyrovnala nádhernou střelou ze třiceti metrů. Pohledný fotbal pokračoval i po změně stran. My se dvakrát dostali do náskoku, o což se zasloužili nejprve Hulík a pak i Bednář, ale soupeř dokázal pokaždé odpovědět. Největší možnost rozhodnout měl v 85. minutě Bednář, ale domácího brankáře nedokázal ani nadvakrát překonat."

VĚTROVY – LOMNICE 3:2 (1:1)

Petr Krejník, trenér Tatranu Lomnice (5.): „Hned v první minutě jsme se dostali do vedení, když trestný kop Nedvěda tečoval na druhou stranu k tyči Jan Němec. Domácí vyrovnali ve 34. minutě, o další čtyři minuty později pak náš gólman Ködel chytil penaltu. Hned v 51. minutě Větrovy dostaly výhodu druhého pokutového kopu, který už proměnily. V 81. minutě po standardce srovnal Miroslav Šachl, ale v poslední minutě jsme inkasovali po střele na přední tyč rozhodující gól. Víc se k dění na hrací ploše nechci vyjadřovat."

K. ŘEČICE – SLAVONICE 5:2 (4:0)

Peter Jánošík, trenér Sokola Kardašova Řečice (6.): „Oproti páteční předehrávce jsme byli v mnohem silnější sestavě, naopak soupeř zřejmě měl se sestavou problémy. Už ve 12. minutě centroval Pavel Vosecký a míč po chybě slavonického gólmana skončil v síti. Podnikali jsme jeden útok za druhým a odměna na sebe nenechala slouho čekat. V 16. minutě vybojoval míč na půlce Pražák a vyslal do brejku Housku, který přidal druhý zásah. Pak si vytvořily dvě šance i Slavonice, při nichž jsme měli štěstí. V 31. poslal Bílek do šance opět Housku, a ten si věděl rady. Minutu před pauzou zvýšil ještě Ondra Jánošík. V 55. minutě sice soupeř snížil, ale v 71. Houska dovršil hattrick. V závěru jsme ještě jednou inkasovali, ale jinak jsem s výkonem mužstva v utkání, které bylo plné našich příležitostí, spokojený a určitě se líbilo i divákům."

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (12.): „Na některé jedince jsem pořádně naštvaný. Pokud si myslí, že mohou do rána flámovat a pak podat nějaký výkon, hodně se pletou. Kdybychom byli v optimálním rozpoložení, určitě jsme si takovou porážku neodvezli. Rozhodly naše školácké chyby, které pramenily z toho, že někteří naši borci už po dvaceti minutách sotva pletli nohama. Hráčům jsem řekl, že pokud v posledním kole neporazí Dolní Bukovsko, tak u mužstva končím. Tohle mužstvo totiž má určitě na to, aby se pohybovalo minimálně uprostřed tabulky. Po katastrofální první půli domácí po změně stran už přece jen trochu polevili, takže jsme mohli dvěma góly výsledek aspoň částečně korigovat."

BOROTÍN – TŘEBĚTICE 2:1 (2:0)

Josef Bastl, manažer Sokola Třebětice (10.): „Do tohoto duelu jsme bohužel vstoupili dvěma hloupými chybami a v 10. minutě tak prohrávali 0:2. Z nepříjemného vývoje jsme se sice do přestávky dokázali oklepat, ale horší to bylo s naší koncovkou. Šance Vojtěchů Habra a Nováka i hlavička Pokorného tak skóre nezměnily. Po obrátce jsme zvýšili tlak, Borotín se už jen bránil a pokud zahrozil, tak pouze po dlouhých odkopech. Přestože jsme dobře kombinovali, naše možnosti opět kazila finální fáze a také výborně chytající domácí brankář. V 75. minutě sice Vojta Habr snížil, ale výsledek se nám už zvrátit nepodařil. Tím jsme jen potvrdili naše jarní trápení, které je do značné míry způsobené velkou absencí zraněných. A byť v zápasech horší nejsme, tak prostě nebodujeme. Pokusíme se to změnit v posledním duelu s druhými Malšicemi, i když teď ještě nevím, jak se nám tým podaří poskládat."

Dohrávka 24. kola

ŘEPEČ/OPAŘANY – K. ŘEČICE 7:0 (3:0)

Peter Jánošík, K. Řečice: „Hrát v pracovní den a ještě venku, to je pro nás velmi složité, takže jsme k zápasu odjeli prakticky s úplně jiným týmem, než máme obvykle k dispozici. Na druhou stranu je třeba říct, že takovým výsledkem zápas určitě skončit neměl. Vše odstartovala sporná situace už ve 4. minutě, kdy sudí místo ofsajdu domácích pískl faul našeho hráče a soupeř se ujal vedení. Pak jsme neproměnili dvě velké šance a mrzí hlavně ta druhá v podání Ondry Jánošíka. V závěru poločasu Řepeč přidala další dvě trefy a bylo to jasné. Domácí byli lepší a zvítězili naprosto zaslouženě."

JAK NASTOUPILI:

LOKOMOTIVA ČESKÉ VELENICE

Candra – Srpek, Kotrba (25. Troják), Dvořák, Štrachal – Bittengl, Samec, Kopecký, Břenek – Bambule, Sokol.

BLESK KLIKOV

Frühauf – Drábek, Nedvěd, Zegermacher, Mužík – Melichar, Šetka, Plucar, Zavadil (20. Kroupa) – Čutka, Holický (40. Lochman).

SOKOL SUCHDOL

M. Rácik – T. Záruba, Šuba, A. Arenberger, Špale – R. Arenberger, V. Soudek (75. Matouš), Březina – M. Heřman (70. J. Záruba), Gauč, F. Rácik (55. Krejčí).

JISKRA CHLUM

S. Valeš – Eliáš, Míka, Hájek (46. J. Dlouhý), Němeček – Kamenický, Matouš, J. Flaška, K. Flaška ml. – Vochozka, Řepa.

TJ NOVÁ VČELNICE

Holický – Novotný (46. O. Blažek), Holec, Beran, Jaroš – Mareš, Hulík, Šlapanský, Pivko – Bednář, Petráš.

TATRAN LOMNICE

Ködel – Michal Šachl, Prášek, Zákostelecký, Hynek (52. Jakub Bicek) – Řehoř, Mir. Šachl, J. Němec (52. Bubal), Nedvěd – Čuta, Heger.

SOKOL KARDAŠOVA ŘEČICE

Kočí – Pražák, Madar, Nedoma, Kvasnička – Pozníček (58. J. Vosecký), P. Vosecký, Bílek, V. Jánošík, O. Jánošík – Houska.

SOKOL SLAVONICE

Pospíchal – Drobilič, Kubeš, Chalupa, Raška – Jindrák st. (79. J. Bodlák), Trávníček (67. Dušan Lovětínský), Bedlivý, M. Bodlák – Balík, Lička.

SOKOL TŘEBĚTICE

Koupil – S. Habr, R. Havlík (82. Kelbler), Zamazal, V. Novák – J. Chvátal, B. Novák, V. Habr, Pokorný – Dvořák, P. Bastl.