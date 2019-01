Jindřichohradecko – Úvodním kolem odstartoval nový ročník XSTM POWER DRINK okresního přeboru mužů v kopané. Výborně si vedl především favorizovaný Chlum, který doma nastřílel Hornímu Žďáru šest gólů. Kanonádu rozpoutali i břiličtí fotbalisté na hřišti Novosedel. Příliš práce neměla ani Stráž, která si v pohodě poradila s nekompletním Jarošovem.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

CHLUM – HORNÍ ŽĎÁR 6:0 (2:0)

Domácí favorit svého soupeře zatlačil do hluboké defenzivy, ale svou dobrou hru a výraznou převahu v první půli vyjádřil pouze dvěma zásahy. Po změně stran se fotbalisté Chlumu věnovali výhradně útočné činnosti, takže občas zapomínali na zadní vrátka, ale Žďár žádnou z nabídnutých možností nedokázal zužitkovat, o což se postaral i jistý gólman Černoch. Jiskra tak přidal další čtyři trefy a hned na začátku sezony všem ukázala, že to s okamžitým návratem do krajských soutěží myslí vážně.

Branky: Hájek 2, Hešík 2 (1x11), R. Flaška, J. Flaška. Rozhodčí: Devera. ŽK: 0:3. Diváci: 40.

DEŠNÁ – STRMILOV 1:2 (0:0)

V zápase průměrné úrovně měli nakonec více štěstí hostující fotbalisté. Po bezbrankové první půli poslal Dešnou v 54. minutě do vedení Novotný, ale strmilovský tým dokázal po trestném kopu vyrovnat a Hanzal pak vstřelil i vítězný gól.

Branky: Novotný – Procházka, Hanzal. Rozhodčí: Janák – M. Havlík, Z. Havlík. ŽK: 0:1. Diváci: 45.

NOVOSEDLY – BŘILICE 2:6 (2:1)

Novosedly nezačaly vůbec špatně a z řady šancí vytěžily dvoubrankové vedení. Hosté však ještě do přestávky snížili, hned po obrátce vyrovnal z penalty Zdeněk Vaníček a od 65. minuty už na hrací ploše dominovali, takže si po zásluze odvezli tři body. Břilická kanonáda se nakonec zastavila na půl tuctu gólů, když polovinu z nich obstaral již zmiňovaný ostrostřelec Vaníček.

Branky: Poborský, Melichar – Z. Vaníček 3 (1x11), Redžepi 2, Petr Poles. Rozhodčí: Kuneš – Peterka, Blažek. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

STUDENÁ – STARÉ HOBZÍ 2:0 (0:0)

Už ve třetí minutě posila domácího celku Roman Novák z Cizkrajova z přímého kopu orazítkovala tyč, ale jinak oba soupeři vycházeli ze zajištěné obrany, takže začínalo být jasné, že kdo dá první gól, zřejmě zvítězí. To se povedlo Studené, která prostřednictvím kanonýra Dvořáka završila sérii tří velkých šancí vedoucím zásahem. Nováček přeboru pak musel otevřít obranu, čehož znovu využil nejlepší střelec uplynulého ročníku přeboru Dvořák a pečetil výhru svého celku. Hosté ještě v závěru mohli duel zdramatizovat, ale trefili jen spojnici břevna a tyče.

Branky: Dvořák 2. Rozhodčí: Chvála – Loula, Šindelář. ŽK: 3:3. Diváci: 80.

HRANICE – STARÁ HLÍNA 1:3 (1:2)

Hostující tým měl od začátku více ze hry a v 26. minutě se dostal po zásluze do vedení, které o deset minut později navýšil i druhou trefou do černého. Hraničtí fotbalisté sice do poločasu dokázali snížit, ale Stará Hlína v 53. minutě udeřila potřetí a zásluhou lepší kondice si náskok pohlídala až do konce.

Branky: Bednář – Puhlovský 2, Macho. Rozhodčí: Hanes – Kříž st., Kříž ml. ŽK: 2:2. Diváci: 20.

HALÁMKY – SUCHDOL B 0:2 (0:0)

Místní derby před početnou diváckou kulisou se hrálo ve svižném tempu. Domácí nováček však proti silnému a zkušenému suchdolskému výběru neměl štěstí v koncovce. Obrovskou šanci zahodil už v první půli a po změně stran navíc Ladislav Slavík trefil z trestného kopu tyč. V 54. minutě tak uhodilo na druhé straně a když halámský Trsek ve vyložené možnosti minul prázdnou branku, pečetil Suchdol v 88. minutě své vítězství.

Branky: Krejčí, Špale. Rozhodčí: Valeš – Kořínek, Švec. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

STRÁŽ – JAROŠOV 3:0 (1:0)

Duel se proměnil v jednoznačnou záležitost domácích fotbalistů. Jarošov navíc nebyl ani zdaleka kompletní a prvních i posledních patnáct minut dokonce odehrál pouze v deseti. Po dvou šancích Chmelaře a jedné Z. Mládka se Stráž v závěru úvodního dějství dostala zásluhou Petra Přílepka do vedení, po hodině hry pak konečně střeleckou smůlu protrhl i Chmelař. Zasloužený úspěch domácích barev potrhlou svou druhou trefou Přílepek. Hosté ohrozili brankou soupeře pouze jednou, ale jejich šanci v 80. minutě zneškodnil gólman Kovář.

Branky: 45. a 78. Petr Přílepek. 61. Chmelař. Rozhodčí: Maňhal. ŽK: 0:1. Diváci: 90.