Ligový nováček po slibném vstupu do sezony poslední tři zápasy v řadě prohrál a inkasovali v nich devět gólů. „Ty góly, co jsme dostali, byly po chybách jednotlivců,“ mrzelo trenéra Davida Horejše, jenž tudíž nevyloučil ani zásahy do obranné fáze. Jedna změna je jistá, Kladrubský za vyloučení v Mladé Boleslavi má stop na tři utkání.

A možné další změny?

Ve středečním poháru se na post stopera stáhl Kulhánek a dle trenéra Horejše zápas zvládl velice dobře. Jenže to bylo v Ústí nad Orlicí, I. liga je silnější káva…

„Přivedli jsme Poloma, ten se nám ale za béčko zranil a na delší dobu vypadl,“ vraštil čelo trenér Dynama.

A co Tomáš Sivok?

„Mám radost, že jsme před dohodou s ním. A troufám si říct, že jsme se dohodli,“ potvrdil Horejš, že návrat bývalého reprezentačního stopera do mužstva, kde s velkým fotbalem začínal, je konečně už na spadnutí. „Proti Zlínu zřejmě ještě k dispozici nebude, nicméně věřím, že se nám podaří přivést ještě jednoho stopera,“ naznačil budějovický kouč možnost příchodu další posily do týmu.

Do nedělního zápasu proti Zlínu půjdou fotbalisté Dynama po pohárové výhře 2:0 v Ústí nad Orlicí patřičně nabuzeni. „Každá výhra je pro psychiku hráčů důležitá, ale na druhou stranu ale dobře víme, že nás čeká další velice těžký zápas,“ připomněl trenér Horejš, že Zlín naposledy venku vyhrál v Opavě 3:0.

„Je to silný tým s celou řadou velice zkušených hráčů, kteří prošli i Evropskou ligou. Nebude to jednoduché, ale věřím, že máme sílu i kvalitu na to, abychom zápas zvládli,“ zdůraznil trenér Dynama.

Zlín po výhře v Opavě před týdnem naopak doma propadl s Karvinou 1:4, takže vítězství 4:1 v Mol Cupu v Uničově kouč Josef Csaplár přivítal s povděkem: „Spokojen jsem hlavně s góly, protože po zápase s Karvinou jsme je potřebovali. Do stavu 3:0 se mi to dost líbilo. Pak jsme ale předvedli ztrátu koncentrace a najednou jsme si dovolili dělat školácké chyby. Nazval bych to slovem hanebnost,“ hněval se zlínský trenér.

Ten má k dispozici skutečně silný a zkušený hráčský kádr (mj. Fantiš, Džafič, Jiráček, Poznar). Ve středečním poháru navíc po delší době nastoupil v útoku i Lukáš Železník: „Jsem rád, že jsem po svém zranění opět mohl naskočit do zápasu,“ uvedl pro klubový web.

Fotbalisté Dynama sice sílu soupeře respektují, v neděli ale chtějí zvítězit. „Věřím, že zase přijde hodně diváků a že nám patřičně pomohou. Čeká nás hodně těžký a hodně důležitý zápas a my v něm chceme uspět za tři body. Za každou cenu chceme vyhrát a uděláme pro to maximum,“ ujistil trenér David Horejš.



VE III. LIZE OBA DOMA

Doma se o víkendu představí i oba jihočeské třetiligové týmy. Už v sobotu od 10.15 hod. hraje Písek doma s Benešovem a po výborném výkonu v Mol Cupu s Teplicemi by svěřenci trenéra Milana Nouska chtěli prvně vyhrát.

Táborsko, které po 3. kole je v čele tabulky, hraje v neděli s béčkem Příbrami (17) a vaří si. „Vypadli jsme z poháru, takže úplně spokojeni být nemůžeme. Na svůj tým jsem nicméně hrdý, jaký předvedl výkon,“ po poháru s Varnsdorfem (4:4, pk. 3:5) uvedl trenér Miloslav Brožek. „Já si celý zápas v hlavě promítal, jak zvládneme nedělní mistrovské utkání, které bude neméně těžké. Hlavně jde o to, abychom ho zvládli kondičně, ale hráči v poháru potvrdili, že kondici mají,“ dodal trenér Táborska.