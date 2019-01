České Budějovice – Jediný gól dohrávky fotbalové I. ligy mezi Dynamem Č. Budějovice a Viktorií Plzeň (0:1) vsítil třiatřicetiletý slovenský stoper Marián Čišovský.

Marián Čišovský v Č. Budějovicích bojuje s domácím Ivo Táborským. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

V poslední době jste se nějak rozstřílel. Čím to?

Dobré standardky, dobře zahrané, dobře kopnuté. A taky samozřejmě i trošku štěstí, protože ne vždy balon přiletí tam, kde zrovna stojím. Teď ale poslední dva zápasy míč letěl přímo na mě a já tomu jsem pochopitelně rád.

Na výhru vám stačil jediný gól, přičemž jste už šestý zápas po sobě v lize víc než jeden gól nedali. Navíc to v koncovce musíte zachraňovat vy, stopeři… Přitom ofenzivní sílu jistě máte.

Čím to je, to nevím. Ty zápasy předtím jsme si šancí připravili dostatek, a byť tady to z naší strany na šance až tak bohaté nebylo, druhý gól jsme dát i tak mohli. Pro nás ale hlavní cenu mají ty tři body.

Než k vám míč doletěl, někdo to tam ještě tečoval, ne?

Štípek ten centr prodloužil hlavou na první tyč. Možná, že to trochu pomýlilo i soupeřovu obranu. Zůstal jsem tam totiž úplně sám.

Byl pro vás zápas v Budějovicích splněnou povinností?

Tři body byly velice důležité, protože se nám delší dobu nepodařilo bodovat naplno. Tentokráte ty tři body byly cennější než hra. Na to jsme kladli velký důraz a před zápasem tomu i všechno podřídili. A protože nás výkon dozadu byl asi zodpovědnější než v minulých zápasech, tentokráte jsme neinkasovali.

Proto jste se tudíž za stavu 1:0 už netlačili tolik dopředu a spíš si výsledek hlídali?

My chtěli i ve druhé půli hrát dopředu a vstřelit druhý gól, abychom se uklidnili, ale herně se nám tady až tolik nedařilo. Ale o to zodpovědnější jsme byli směrem dozadu.

Těší vás, že jste se dotáhli na vedoucí trojku na jediný bod?

Byť jsme věřili, že v tuto dobu budeme mít víc bodů, jsme rádi, že nám čelo neuteklo. Je důležité, abychom po podzimu byli co nejvýš.

V Tel Avivu bylo třicet stupňů, tady pod nulou. Byl velký problém se aklimatizovat?

To nevím, nicméně zima byla skutečně hodně veliká. My si po příjezdu z Izraele dávali hlavně pozor, aby nepřišla nějaká nachlazení.

V Plzni chodí hodně diváků, tady jich nepřišly ani dva tisíce. Nezaskočilo vás to?

Já bych řekl, že v tomto kole celá liga měla hodně nízkou návštěvnost. Určitě vinou počasí, ale rozhodně se nám líp hraje doma před našimi diváky. I v takovémto krajně nepříznivém počasí jich dokáže u nás přijít deset tisíc. Za to jim patří velký dík a věřím, že přijdou i v dalším zápase.