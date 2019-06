Další dva bosenské tituly uhrál ve Zrinjski Mostar a krátce působil v Olimpiku Sarajevo a ve švédském Halmstads BK. V Česku odehrál v I. lize za Karvinou během dvou let pět desítek zápasů.

V tomto týdnu 27letý Benjamin Čolič přestoupil do Dynama, kde podepsal dvouletou smlouvu a hned den nato si v černobílém dresu odbyl svůj debut v přípravném zápase s Příbramí. Po první půli, kterou odehrál na levém kraji obrany, odpovídal na dotazy jihočeských novinářů.

Jak se váš přestup z Karviné na jih Čech rodil?

Smlouvu v Karviné jsem měl do konce minulé sezony a po dvou letech, které jsem tam odehrál, jsem hledal zase nějakou novou výzvu. Měl jsem možnost si vybrat ze dvou nabídek, ta z Českých Budějovic byla konkrétní, bez problémů jsme se domluvili a teď jsem tady. Zatím jsem plně spokojen a uvidíme, jak to bude dál.

I když jste v Budějovicích hodně krátce, jak se vám tady zatím líbí?

Jak jsem řekl, jsem tady spokojen, Budějovice mají na fotbal skvělé podmínky. Je tu i pěkný stadion a jak jsem slyšel, i kabina je prý super. Takže spokojenost.

V Karviné jste nastupoval pravidelně, takže i tam se vám líbilo?

Odehrál jsem v Karviné za ty dva roky pětadevadesát procent ligových zápasů a podařilo se nám pro Karvinou ligu zachránit, takže po fotbalové stránce určitě spokojenost. Měl jsem však nějaké jiné problémy, dlouho se třeba řešilo vízum pro manželku a dcerku.

Zmínil jste záchranářské starosti, které jste v Karviné měli. Kdybyste to nemusel znovu prožívat, určitě byste se nezlobil…

Doufám, že tady se strachovat o záchranu až do posledního kola muset nebudeme. Vím, že tady jsou výborní fotbalisté a věřím, že se nám bude v lize dařit.

Jak se vám v prvním zápase za Dynamo hrálo? Gól jste po tu dobu, co jste vy byl na hřišti nedostali, takže spokojenost?

Absolvoval jsem jen jeden trénink, takže se cítím trošku unavený. Navíc hrát za toho horka bylo hodně náročné. Zcela spokojen sám se sebou tudíž nejsem.

Zápas jste odehrál na levém beku. To je vás post?

V Karviné jsem na levém kraji obrany hrál až v posledním kole, a to jen proto, že se levý bek zranil a nikoho jsme tam neměli. Můj post to ale není, na pravé straně se cítím líp. Kde budu hrát, je ale věcí trenéra.



V SOBOTU S VLAŠIMÍ

V dalším přípravném utkání hraje prvoligové Dynamo v sobotu od 11 hodin na Složišti s druholigovou Vlašimí.