Centropen má za sebou složité období. Tým v předchozích sezonách potupně opustila celá plejáda hráčů, sestoupil z krajského přeboru a ani v uplynulém ročníku I. A třídy to neměl jednoduché. O jeho záchraně se definitivně rozhodlo až v předposledním kole.

Hrající trenér Jan Beneš pracoval vesměs s velmi mladými hráči, kteří se v dospělém fotbale potřebují teprve otrkat. Fotbalově mladíci soupeřům až na výjimky stačili, ale chybějící zkušenosti je stály příliš mnoho bodů.

Po skončení sezony se v kádru výrazné změny neodehrály. Do Jindřichova Hradce se vrátili Jakub Chyška s Tomášem Cettlem a u Dyje už určitě nebude pokračovat Štěpán Smejkal, který má s největší pravděpodobností nakročeno do Žirovnice.

„K dispozici máme zatím čtrnáct hráčů, sáhnout budeme moci i do nově vzniklého béčka mužů, které se vedení klubu rozhodlo přihlásit do soutěže místo dorostu. Trénuje s námi i jindřichohradecký Jan Vítkovský, věkem taky ještě dorostenec, ale zda zůstane, to se teprve uvidí,“ informoval Jan Beneš.

Jeho tým by navíc ještě mohli doplnit někteří fotbalisté z Jindřichova Hradce, kteří se neprobojují do divizního kádru. „Moudřejší bychom měli být do konce příštího týdne,“ tvrdí kouč.

Mužstvo od Dyje má za sebou dva týdny přípravy a odehrálo i turnaj ve Veselí nad Lužnicí, kde podlehlo 0:2 Třeboni a v souboji o třetí místo zdolalo domácí Lokomotivu po bezbrankovém průběhu na pokutové kopy.

Dačice v neděli 4. srpna čeká přípravný duel s Telčí a generálku obstará o týden později zápas s Novou Bystřicí. Do nového ročníku vstoupí v sobotu 17. srpna, kdy na svém stadionu přivítají Meteor Tábor (17 hodin).

Do sezony mladíci Centropenu nepůjdou s přehnanými ambicemi a přejí si, aby se jim vyhnuly sestupové starosti. „Budeme rádi, když se nám povede okupovat příčky v klidném středu tabulky. Chceme se však prezentovat fotbalem, který má nějaký smysl a obraz,“ zdůraznil Jan Beneš.