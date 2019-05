FC ZVVZ Milevsko B – TJ Nová Včelnice 4:2 (1:1)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice (8. místo): „Atmosféra v týmu není příliš dobrá, kluci se navíc v pátek mezi sebou nepohodli a Didek s Vojtou Hornátem dali místo utkání přednost jiným aktivitám. Přesto jsme si na půdu posledního týmu tabulky jeli pro tři povinné body. Nezačali jsme špatně, Milevsko jsme zatlačili a s řady šancí se v 29. minutě ujala Průšova střela. Jenže v 37. minutě se projevila naše nedisciplinovanost, kdy se do slovní rozepře se sudím pustili Mareš, Jaroš a hlavně Hofer, který za to uviděl červenou kartu. Domácí toho využili a během krátké chvilky srovnali. Po změně stran se protivník v 55. minutě dostal z pokutového kopu do vedení, nám se ze stejné výhody povedlo v 73. minutě díky Blažkovi vyrovnat. Postupně jsme však kvůli zbytečným ztrátám po nepřesných kombinacích ztráceli síly, když jsme se museli rychle vracet napravovat chyby. Závěr i proto patřil Milevsku, které nás dorazilo dvěma zásahy v 88. a 90. minutě.“

Branky: 40. Pinc, 55. Římánek (pen.), 88. Sedlák, 90. Paták - 29. Průša, 73. O. Blažek (pen.).

Rozhodčí: Eibl - Písek, Bartůněk. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (37. Hofer). Diváci: 20.

Nová Včelnice

Tušil – Mareš, Jaroš, L. Šlapanský, Tuček – Průša, Horák, Hofer, Petráš (49. O. Šlapanský) – O. Blažek, Nebeský.

Centropen Dačice – SK Čtyři Dvory 3:0 (3:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (9.): „Hosté přijeli v poslepované sestavě i s hráči béčka a ač je to jinak kvalitní tým, tyto absence se na jejich výkonu podepsaly. V prvním poločase jsme s nimi neměli slitování, jasně jsme Čtyři Dvory přehráli vstřelili tři góly, o které se postarali Dědič, Křivánek a já. Tím jsme utkání prakticky rozhodli, zvlášť když soupeř o přestávce kvůli zranění musel vystřídat svého kapitána, čímž už v ofenzivě nebyl ani trochu nebezpečný. My se, bohužel, výkonu hostů přizpůsobili a druhý poločas tak měl úroveň okresního přeboru. Získali jsme tři body, ale protivník nám to velmi ulehčil.“

Branky: 11. Dědič, 32. Křivánek, 37. Beneš.

Rozhodčí: Vítek - Jarolím, Vejčík. Bez karet. Diváci: 35.

Centropen Dačice

Zejda – Beníček (75. Smejkal), Chyška, Nováček, Křivánek (46. Máša) – Šimánek (86. M. Distel), Točík, M. Votava, Diviš (65. Hric) – Beneš, Dědič.