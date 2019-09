SK Ševětín – TJ Nová Včelnice2:1 (0:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (8. místo): „Celý první poločas se hrál fotbal formátu okresního přeboru, od vápna k vápnu a bez šancí. Hned zkraje druhého dějství jsme soupeře zatlačili, ale v době našeho největšího náporu se Ševětín v 60. minutě po standardce dostal do vedení. O tři minuty později unikl po pravé straně Mareš a pro Petráše už nebyl problém usměrnit balon do prázdné branky. Potom se hra odvíjela poměrně v poklidu a nikdo nikam nepospíchal. V 74. minutě však Ševětín po další standardní situaci nechytatelnou hlavičkou z prostoru penalty vstřelil druhý gól a z toho už jsme se nevzpamatovali. Budeme-li tímto způsobem pokračovat, budeme mít značné problémy se v I. A třídě zachránit.“

Branky: 60. Paur, 75. Novotný - 63. Petráš.

Rozhodčí: Vítek - Jarolím, Pečenka. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

N. Včelnice: Koudelka – Horák, Malý, Jaroš, Průša (70. Vokuš) – Mareš, Němeček (46. Tuček), L. Šlapanský, Petráš) – Pivko, Blažek.

TJ Hluboká nad Vltavou – Centropen Dačice 6:3 (3:2)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (13.): „Na Hluboké se hrál spíše než kvalitní fotbal bojovný zápas, kdy se hned v úvodu domácí dostali do vedení po rohovém kopu. Nám se ale po chvíli povedlo dvěma slepený i góly Diviše skóre otočit. Ovšem od té doby až do přestávky byl soupeř aktivnější a po zásluze se zase dostal zpět do vedení. Úvod druhé půle patřil nám. Dokázali jsme předvádět naši hru a soupeře jsme zatlačili. Bohužel, bez váženější šance a tudíž i bez gólu. Toho Hluboká využila a odskočila po standardní situaci na 4:2. Vzápětí jsme snížili, trefil jsem se já, a když to vypadalo, že se nadechujeme k závěrečnému tlaku, soupeř krásnou střelou z přímého kopu znovu odskočil. Další vývoj si Hluboká už pohlídala a v závěru ještě výhru pečetila šestou trefou. V utkání jsme měli dobré pasáže hry, vstřelil jsme venku tři góly, ale zápas nám prohrály obranné standardní situace. Příště hostíme Ševětín, který musíme bezpodmínečně porazit.“

Branky: 2., 35. a 68. Novák, 78. a 86. Hájek, 23. Dědina - 12. a 13. Diviš, 70. Beneš.

Rozhodčí: Písek - Pečenka, Talíř. ŽK: 0:2. Diváci: 80.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda (62. Máša), Brtník (68. Beníček), Nováček, Křivánek – Šimánek, Točík, M. Votava, M. Distel (86. Šlápota) – Diviš, Beneš.