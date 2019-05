TJ Nová Včelnice – Sokol Planá nad Lužnicí 1:4 (0:0)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice: „Předzápasový trénink vedl Michal Pivko, který se snaží dát nyní kluky více dohromady, a vzhledem k tomu, že nesmím na lavičku, odkoučoval i zápas. Moc nám to v poslední době nešlape, což se projevilo i v tomto duelu. Vázne nám rozehrávka i kombinace a sráží nás individuální chyby v obraně, čehož Planá ve druhém poločase využila a nemilosrdně nás trestala. Náš jediný gól zaznamenal Didek, který v 71. minutě snižoval na 1:3. Sezonu musíme nějak dohrát a pak probrat, co dál. Máme signály, že někteří hráči chtějí odejít, tak uvidíme. Kluci určitě fotbal hrát nezapomněli, protože valná většina kádru před dvěma roky tuto soutěž suverénně ovládla. Ale někteří se musí zamyslet a říct si, kolik jsou ochotni pro fotbal obětovat.“

Branky: 71. Didek - 53. a 66. Šmídmajer, 50. Roztočil, 76. Pěknic.

Rozhodčí: Votava - Jarolím, Jareš. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

Nová Včelnice

Koudelka - Průša, Hulík (46. Zápotoka), L. Šlapanský, Mareš - Petráš, Horák, Jaroš, Tuček - Didek, Nebeský (72. D. Matějka).

SK Ševětín – Centropen Dačice 4:4 (1:3)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Ševětín úvodních třicet minut absolvoval, jako kdyby měl nahráno. Nechal nám spoustu prostoru a my si v pohodě zajistili díky dvěma trefám Dědiče a jedné Šimánka vedení 3:0. Až pak si domácí uvědomili, že chodící fotbal se s námi hrát nedá, přitlačili nás a do přestávky snížili. V úvodu druhé půle jsme měli velkou příležitost, ale protože jsme ji promarnili, Ševětín ucítil šanci na zvrat a dvěma zásahy vyrovnal. Poté jsme byli aktivnější a v 80. minutě nás krásnou trefou poslal znovu do vedení Nováček. Dvě minuty před koncem však soupeř stejně vydařenou střelou srovnal. Před utkáním bychom bod brali, vzhledem k průběhu jsme jej ale spíše ztratili.“

Branky: 50. a 88. Hindy, 33. Novotný, 70. Kupec (pen.) - 8. a 24. Dědič, 26. Šimánek, 82. Nováček.

Rozhodčí: Cigáň - Izugrafov, Rous. ŽK: 0:2. Diváci: 80.

Dačice

T. Cettl - Brtník, Chyška, Nováček, Křivánek - Šimánek, Beneš, Točík, M. Distel (46. Hric) - Dědič, Diviš.