Jižní Čechy, Plzeň – Hodně bolestnou ztrátu utrpěli jindřichohradečtí divizní fotbalisté, kteří doma podlehli Rokycanům a reálná šance na záchranu se jim už hodně vzdaluje. Dařilo se naopak Třeboni, jež vyhrála souboj dvou posledních celků této soutěže. Výborně si počínali dačičtí fotbalisté, když si připsali skalp Katovic, druhého celku krajského přeboru.

Dačický záložník Tadeáš Jindra. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

DIVIZE

J. HRADEC – ROKYCANY 0:1 (0:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (14. místo): „První poločas se nám hrubě nevyvedl a protože hosté toho taky moc neukázali, k vidění byla jen řada soubojů, několik standardek a dlouhé nakopávané míče. Po jednom takovém se Rokycany už v 15. minutě dostaly do vedení. Po přestávce to z naší strany bylo o hodně lepší. Během deseti minut jsme se dostali do dvou tisíciprocentních šancí, ale mladíček Filip Votava ani jednu z nich neproměnil. To se na nás, bohužel, podepsalo a přestože kluci makali, bojovali a soupeře přimáčkli, střelecky jsme vyhořeli. Tahle porážka je hodně zbytečná. V neděli nás čeká derby v Třeboni, která si posílila sebevědomí výhrou v Plzni. My jsme naopak psychicky trochu dole, takže protivník bude tentokrát favoritem. Nicméně, pokusíme se z toho dostat a věřím, že domácí potrápíme a připíšeme si nějaké body.

FK J. HRADEC

Rešl – Blažek, Havlík, Beránek, M. Šenkýř – T. Šenkýř, Černoch, Koutný, Zaal (62. D. Cettl) – Chalupský (71. Cypra), F. Votava.

PETŘÍN PLZEŇ – TŘEBOŇ 1:2 (0:0)

Marcel Tomášek, trenér Jiskry Třeboň (16.): „Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce se hrál poměrně bezstarostný zápas. Domácí měli kromě korekce v poslední minutě jen jednu velkou šanci, s níž si však výborně poradil brankář Jakub Skála. My jich měli daleko víc, třeba Maxa šel dvakrát sám, to samé Holzepl či Rossmann. Prosadit jsme se dokázali až po změně stran, kdy se v 65. minutě po standardce trefil Rossmann a druhý gól přidal o sedm minut později Holý, jehož vyslal do samostatné akce Maxa. Podali jsme podobný výkon jako před týdnem, ale soupeř nám tentokrát umožnil dostávat se před jeho branku a připravovat si příležitosti. Nedělní dopolední derby s Hradcem bychom rádi vyhráli. Uvidíme, jak to bude vypadat či zda to bude vyhecovanější."



JISKRA TŘEBOŇ

J. Skála – D. Kodras, Fr. Benhák, Šafránek, Tůma – Rossmann, Holý, Chromčák, Kolafa (80. Franěk) – Maxa, Holzepl (84. M. Kodras).

KRAJSKÝ PŘEBOR

DAČICE – KATOVICE 2:1 (0:1)

Roman Bujdák, trenér Centropenu Dačice (11.): „Z vítězství jsem nadšený, všichni hráči odvedli maximum. Na úrovni byl i soupeř z čela tabulky, který usiluje o postup do divize, ale my vyhráli zaslouženě. Naši hráči byli lepší na balonu i v kombinaci. Katovičtí se sice dostali po rychlém protiútoku, jemuž na druhé straně předcházela Tomanova šance, do vedení, ale o přestávce jsem chlapce nabádal ke klidu a trpělivosti. Okamžitě jsme hosty zatlačili a záhy se mohli radovat z vyrovnání. Toman se ve vápně dostal před stopera, který jej musel faulovat a Jindra se z penalty nemýlil. V 66. minutě unikl Toman, přes dva obránce nádherně odcentroval a Jindra na zadní tyči pravačkou uklidil míč do sítě. To však z naší strany nebyl konec, i když jsme už žádné góly nepřidali. V dalších velkých příležitostech se ocitli třeba Jindra, Toman či Janák. Hosté se však s porážkou nechtěli smířit a v závěru si vytvořili několik závarů, ale ustáli jsme to. Pro nás je to nesmírně cenné vítězství, které si kluci v kabině náležitě užili. Kromě Jindry s Tomanem bych vypíchl i výkon Janáka a neúnavného pracanta Brandla, pochvalu si však tentokrát zaslouží všichni hráči bez výjimky."

CENTROPEN DAČICE

Zejda – Beníček (78. Mašát), Kněžínek, Celý, Vacuška – Brandl, Jindra, Janák (89. M. Ferdan), Krtek (85. Nosek), Šimánek – Toman (84. Lička).

I. A TŘÍDA

J. HRADEC B – KAPLICE 4:3 (3:1)

Radim Kvitský, trenér FK J. Hradec B (6.): „Od prvních minut jsme byli fotbalovější, soupeře jsme přehrávali a po trefách Cettla a Beneše jsme během půlhodiny zaslouženě vedli 2:0. V 37. minutě jsme vyrobili chybu při rozehrávce, po níž hosté snížili, ale ještě do přestávky Smejkal přidal třetí gól. Naši dva útočníci Beneš se Smejkalem si během první půle dohromady vytvořili šest tutovek, ale každý využil jen jednu a málem nás to mrzelo, protože Kaplice po změně stran dvěma slepenými brankami srovnala na 3:3. Vítězství nám tak zajistil až v nastaveném čase po rohovém kopu Michal Völfel, jenž propálil vše, co mu stálo v cestě. Absolutorium zaslouží všichni dorostenci v naší sestavě, protože už měli v nohách dopolední zápas s Milevskem, který mimochodem otočili z 0:4 na 5:4."

FK J. HRADEC B

Rešl – Šmíd, Králíček, M. Völfel, Kubinec (62. Beneda) – Voldán, P. Völfel, D. Cettl (80. Maxa), Sláma – Smejkal (68. Cypra), Beneš.