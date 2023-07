/FOTOGALERIE/ První ročník fotbalového Memoriálu Františka Distela vyhráli na dačickém stadionu hráči Tasovic, kteří předčili tři další účastníky z Jindřichohradecka. Turnaj na počest ikony dačické kopané, která před rokem podlehla zákeřné nemoci, se povedlo domácímu klubu, jenž působí v I. A třídě, výborně obsadit. Divizní celky Tasovic ze Znojemska a Jindřichův Hradec doplnil třebětický nováček krajského přeboru.

Dačický stadion hostil první ročník fotbalového Memoriálu Františka Distela. V souboji divizních týmů Tasovice ve finále po výsledku 3:3 porazily Jindřichův Hradec v penaltovém rozstřelu, stejně jako domácí tým v duelu o třetí místo v místním derby zdolal | Foto: Miroslav Jánský

Úvodní zápasy překvapení nepřinesly a z postupu do finále se radovaly favorizované divizní týmy, ale Dačice ani poté Třebětice svou kůži neprodaly lacino.

Jejich vzájemné derby v souboji o třetí místo nabídlo zajímavý průběh, šest gólů a penaltové rozuzlení, v němž si lépe počínal pořadatelský tým, jenž memoriál absolvoval ještě bez nového kouče. Podle našich informací taktovku po končících Josefu Novákovi a Dušanu Lovětínském převezme Roman Bujdák, který už mužstvo od Dyje trénoval v jeho zatím poslední sezoně v krajském přeboru a naposledy působil v rakouském Heidenreichsteinu.

Třebětice nakonec obsadily až poslední příčku, ale jejich kouč Marek Černoch byl s vystoupením svých svěřenců spokojený. „Herně to nebylo špatné, hlavně druhá půle s Tasovicemi byla z naší strany perfektní. Co nás limituje, je velký počet zraněných, takže jsme nastoupili v hodně nekompletním složení, ale na to se nevymlouváme. Jinak pilně a poctivě trénujeme, abychom byli na velmi těžkou nováčkovou sezonu v krajském přeboru co nejlépe připraveni. Na zkoušku máme v kádru Martina Jindráka ze Slavonic, Martina Štěpána z Telče a Lukáše Gála ze Staré Říše, uvidíme, jak se jim povede prosadit. Potřebujeme doléčit šrámy, takže nyní přípravný zápas hrát nebudeme e a nastupíme až v generálce 5. srpna v Dačicích,“ informoval Marek Černoch.

Rovněž finále přineslo vyrovnanou partii a jindřichohradečtí fotbalisté se soupeři, který v uplynulé sezoně skončil v moravské divizní skupině pátý, dokázali vyrovnat a o vítězství přišly až v úplném závěru. Ve střelbě pokutových kopů už však měl více štěstí jejich protivník a stal se tak premiérovým vítězem nového turnaje mužů.

„Dačice v úvodním utkání hrály velmi zodpovědně a ukázkově bojovaly, takže to nebylo jednoduché, ale nakonec jsme se dokázali prosadit a potvrdit papírové předpoklady. Velmi dobrý pocit mám z finálového utkání proti kvalitnímu diviznímu soupeři. V závěru jsme prostřídali a v posledních vteřinách ztratili vedení, což je škoda. Tasovice pak vyhrály penaltový rozstřel. S posilami jsem rovněž spokojený, jak třeboňský Michal Rezek, tak Michal Mischnik z Buku se jeví dobře, náš odchovanec Jirka Tajml, který se vrací z Kardašovy Řečice, si ještě musí zvyknout na jiné tempo, ale myslím, že to bude dobré,“ konstatoval Roman Lukáč.

Jindřichohradecký klub je domluvený i s Dominikem Žilákem z píseckého dorostu, který se na dačickém klání nepředstavil. Do kolonky dříve ohlášených odchodů přibyl ještě zkušených brankář Jakub Hulík, který bude společně s Martinem Tomanem působit v rakouském Heidenreichsteinu.

Generálku před startem mužstvo od Vajgaru absolvuje v sobotu 29. července doma s Třeboní (16 hodin) a v úvodním mistrovském utkání v neděli 6. srpna přivítá příbramské béčko.

Výsledky Memoriálu F. Distela

FK Dačice – FK J. Hradec 0:2

Sokol Třebětice – Sokol Tasovice 1:3

O 3. místo

FK Dačice – Sokol Třebětice 3:3, PK 4:3

Finále

Sokol Tasovice – FK J. Hradec 3:3, PK 4:3