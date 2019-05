Utkání 27. kola krajského přeboru na Hluboké pro něj skončilo už v 11. minutě. Po nevybíravém skluzu domácího obránce Karla Jonáše musel ze hřiště na nosítkách. „Byl to úplně zbytečný zákrok na půlce hřiště,“ zlobil se trenér Olešníka Roman Chlumecký. „Lafi si předkopl míč a on ho dojel skluzem na kotník, který mu bohužel zlomil. Rozhodčí mu přitom nedal ani žlutou kartu,“ nevěřícně kroutil hlavou.

Operačnímu zákroku by se prý bývalý reprezentant snad měl vyhnout. „“Lafi je doma. Zatím to vypadá, že operace nebude nutná. Nohu bude mít šest týdnů v sádře. Když mu to dobře sroste, tak bude všechno ok. V opačném případě by mu to museli zpevnit šrouby,“ říká Chlumecký k aktuálnímu zdravotnímu stavu největší hvězdy jihočeského přeboru.

Samotný zápas sice skončil jasnou výhrou hostí 4:0, přesto oba celky dohrávaly pouze s devíti hráči. „Derby nezvládl rozhodčí,“ míní trenér vítězného týmu. "V padesáté sedmé minutě došlo k potyčce před naší brankou. Náš gólman chytil míč a domácí Kadlec ho záměrně trefil kolenem do zad a do hlavy. Vznikla z toho mela, po které dal sudí po dvou červených na obou stranách. Bylo to zbytečné. Byli jsme o třídu lepší, což potvrzuje i výsledek. Ale zranění Lafiho vrhá na naši výhru stín,“ připouští.