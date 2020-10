Politikou klubu je, že se o mladé fotbalisty starají aktivní hráči vimperského týmu mužů. Mladí v nich mají své vzory, které vidí stále v akci v mistrovských zápasech. Jedním z velkých talentů vimperského Šumavanu je jedenáctiletý Denis Košnař, žák ZŠ Smetanova ve Vimperku. Jako mladší žák již patří do základní sestavy žáků starších a samozřejmě je i platným hráčem okresního výběru OFS Prachatice U12.

Denis byl klasickým prototypem vimperského sportovce a šlo mu to výborně nejen na fotbalovém hřišti, ale i na ledové ploše. „Nyní se již věnuji jen fotbalu, hokej se s tím již stíhat nedal. Musel jsem si tedy vybrat,“ potvrzuje mladý fotbalista, kam tíhne jeho srdce.

Jako správný syn fotbalisty Jiřího Košnaře si začal s merunou tykat velmi záhy. „Začal jsem ve třech letech tady s klukama ve Vimperku. Postupem času jsem začal v dresu Šumavanu hrát i mistrovské soutěže. Sem tam si však zahraji na turnajích i za českobudějovické Dynamo. Registračku však mám pořád ve Vimperku,“ doplňuje nadějný fotbalista ze Šumavy.

Ač je Denis ročník narození 2009 a prvním rokem patří věkově do mladších žáků, patří do základní sestavy žáků starších. Přitom každá z těchto kategorií hraje na jinak velkém hřišti a v jiném rozestavení. „Je to opravdu dost velký rozdíl. Ve starších žácích se učíme hrát v obranné čtyřčlenné lajně. V mladších žácích je to oproti starším malinké hřiště. Když nastoupím jeden den v obou kategoriích, tak si musím rychle zvyknout na jiný fotbal,“ doplňuje Denis.

Ve starších žácích nastupuje proti hráčům o tři roky starším a kolikrát i fyzicky vyspělejším, i když právě on žádný prcek není. „Zpočátku mi to dělalo trochu problémy, ale teď již to zvládám. Každý zápas je jiný a musím na ně něco vymyslet. Mám ve starších žácích především defenzivní úkoly, a to i při našich standardkách,“ popisuje úkoly, které má od trenérů Petra Vondráška, Milana Sedláčka a Vladimíra Havlana.

Denisův otec Jiří je asistentem u týmu mužů a pohybuje se ve vedení klubu. To znamená, že musí trávit hodně času kolem fotbalu. A co Denis, chodí fandit ostatním týmům klubu. „Je tady sedm dní v týdnu, je to skoro jeho první domov,“ říká s úsměvem Jiří Košnař.

Denis nastupuje i v okresním výběru kategorie U12 a i tam si to užívá. „Znám se s klukama jak z našeho okresu, tak z Dynama i s těmi, kteří nastupují za jiné okresy. Zahraju si zase s jinými spoluhráči a je to super,“ pochvaluje si Denis okresní výběr.

„Denis nejčastěji nastupuje na postu obránce a patří mezi klíčové hráče jak v mateřském Šumavanu Vimperk, tak ve výběrech OFS Prachatice. Mezi jeho přednosti patří na jeho věk výborné čtení hry a kvalitní rozehrávka. Obecně je to chytrý, talentovaný fotbalista, který má dobré charakterové vlastnosti. Přeji mu, aby měl stále stejný zápal do fotbalu a dál na sobě pracoval,“ doplnil k Denisovi Grassroots trenér mládeže OFS Prachatice Ondřej Málek.

Každý mladý fotbalista má nějaký oblíbený klub, fotbalistu, kterému by se chtěl jednou ve své kariéře vyrovnat. Jinak to není ani u Denise. „U nás je to jasné, že fandím nejvíce našemu Šumavanu a v lize pak Dynamu České Budějovice. Ze světového fotbalu je můj oblíbený hráč Sergio Ramos. Je to obránce, má čtyřku jako já. Z klubů pak Real Madrid a Paris Saint Germain,“ svěřil se Denis a pokračoval: „Já osobně bych se rád nejprve dostal asi do Dynama a až budu větší, tak i někam do zahraničí.“

A co na syna a fotbal říká Jiří Košnař? „Je do fotbalu zapálený někdy až moc a člověk ho musí troch brzdit. Ale dokud ho baví, tak ať se mu věnuje naplno,“ fandí Denisovi jeho otec a doplňuje: „Nejraději by hrál za starší i mladší žáky, ale to úplně nejde. Je toho hodně a hrozí zranění. Ale mám z něho radost a doufám, že mu to nadšení vydrží.“