Jindřichův Hradec – Divizní nováček od Vajgaru po remíze 1:1 v derby s béčkem Táborska prodloužil šňůru neporazitelnosti už na šest zápasů. Hradečtí fotbalisté jsou tak po 18 kolech na třinácté pozici a zatím úspěšně bojují o záchranui.

Divizní derby skončilo u Vajgaru smírně. J. Hradec - Táborsko B 1:1. | Foto: Jan Oliva

Jihočeské derby však bylo podivné a už jeho začátek neodpovídal pravidlům. Hlavní rozhodčí Cupl ani nevykonal rozlosování, ale rovnou se zeptal kapitána hostů, kterou chce stranu.

Další chvíle sudího, z níž neměl radost nikdo z početného hlediště, přišla na konci první desetiminutovky, kdy jindřichohradecký kapitán Václav Císař zariskoval a šel do souboje před šestnáctkou. Nejspíše fauloval, ale první červená karta byla těžkým žalářem. Navíc hned z následného přímého kopu obránce Táborska Jan Chotovinský trestal podruhé – 0:1.

Domácí trenérské duo Marek Černoch – Tomáš Cypra po Císařově vyloučení nestřídalo, jen trochu přeskupilo posty. I v deseti si Hradec vytvořil převahu, jíž po téměř půlhodině hry Radim Koutný zužitkoval hlavičkou k vyrovnání.

Během zápasu se sice hrál fotbal bez rukaviček, ale na nervozitě se též rozhodčí podílel tolika nepřesnostmi, že jimi až vyvolával hurónský smích v ochozech.



Po změně stran se oslabení domácí tlačili za vítězstvím, ale klid v zakončení neměli. Kdoví, jestli by zápas nakonec strhli na svoji stranu, kdyby do jeho vývoje znovu krutě nezasáhl rozhodčí, jenž do sprch poslal čtvrthodinu před závěrem Tomáše Šenkýře.



V devíti už FK 1910 na útok nemyslel, věnoval se bránění remízy, kterou za aplausu obecenstva uhrál. V té době už mezi diváky seděl i domácí kouč Černoch, kterého karetní mariášník s píšťalkou vyhnal z lavičky.



V příštím kole Hradec čeká utkání na hřišti vedoucího Benešova, s nímž na podzim uhrál bezbrankovou plichtu.

Zaznělo z hradecké šatny

Marek Černoch trenér: „Byli jsme odhodláni plně bodovat, ale naše plány zkomplikovalo brzké Císařovo vyloučení a následný inkasovaný gól. S touto situací se ovšem naši hráči dokázali srovnat, s velikým úsilím do přestávky vyrovnali a i v deseti byli lepším týmem na hřišti. V druhé půli jsme se snažili s výsledkem něco udělat a průběh byl vyrovnaný až do Šenkýřova vyloučení. Potom už jsme se mohli soustředit jen na to, abychom udrželi nerozhodný výsledek. K výkonu rozhodčích se nemá cenu vyjadřovat. Jen se ptám, proč?"

David Frühauf, záložník: „Jsem ve stavu zraněných, tak jsem zápas sledoval jen z tribuny. Zklamáním pro mne i diváky byla červená karta Císaře hned v úvodu. Měl jsem z toho obavy, ale kluci zvládli oslabení dobře. Hosté zlobili hlavně na konci první půle, kdy jim Kuba Hulík chytil tři jasné šance."



Jakub Hulík, brankář: „Za Táborsko hráli mladí kluci, ale ti byli kvalitním protivníkem. My jsme podali znovu výborný týmový výkon, vždyť jsme dohrávali v devíti a přitom si ještě dokázali tvořit šance. Smekám před kluky, vzhledem k průběhu je bod vynikající, i když jsme ve skrytu duše doufali ve tři. Potěšilo mě, že přišlo i dost diváků."



Marian Horka, útočník: „Hráli jsme proti týmu, ve kterém jsem začal s fotbalem a strávil v něm bezmála dvacet let. Zápas ovlivnila červená karta, jež byla zbytečná, ale zasloužená. Bohužel vzal duel, na který jsem se velmi těšil, do parády rozhodčí a opět se ukázalo, jaká divize také může být. Nám paradoxně vyloučení prospělo, dle mého názoru jsme podali dobrý a hlavně bojovný výkon. Nebezpečné byly převážně naše standardky. Škoda jen, že jsme ještě nějakou nevyužili, ovšem bod bereme."



Václav Císař, obránce: „Děkuji spoluhráčům, že po mém vyloučení zápas odmakali do posledních sil a zvládli i boj proti nepřesnému rozhodčímu, který zápas nezvládl."



Tomáš Cypra, asistent trenéra: „Celé utkání jsme odehráli proti přesile. Soupeř navíc velmi rychle vedl a díky početní převaze to i opticky vypadalo, že má více hry. Šance se ovšem střídaly na obou stranách. Kluci zápas poctivě odmakali a odměnou pro ně byl častý potlesk diváků a také vydřený bod."

J. HRADEC – TÁBORSKO B 1:1 (1:1)

Branky: 28. Koutný – 11. Chotovinský. Rozhodčí: Cupl – Simbartl, Němec. ŽK: 4:4 (Horka, Kapias, Schmidt, T. Šenkýř – Král, Sazma, Mariotti, Stuchlík). ČK: 2:0 (11. Císař, 75. T. Šenkýř). Diváků: 330.

FK J. HRADEC 1910

Hulík – Kapias, Císař, Beránek, Šahajda – M. Šenkýř (80. Kučera), Černoch, Schmidt (77. Vacek), Koutný – Horka, T. Šenkýř. Trenér: Marek Černoch.

Autor: Roman Pišný