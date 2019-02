Medulin, České Budějovice – Fotbalisté Dynama v úterním úvodním utkání Medulin Cupu, který je součástí jejich týdenního soustředění v Chorvatsku, vyhráli s domácím Šibenikem 2:0.

Fotbalisté Dynama v úvodním utkání Medulin Cupu v Chorvatsku porazili Šibenik 2:0. Na snímku Roman Wermke v souboji s Lukou Fuštinem. | Foto: SK Dynamo/ Aleš Strouha

V dalším zápase své skupiny změří ve čtvrtek své síly s týmem I. bosenské ligy FK Krupa (15).



Hráči obou týmů úterní utkání zahájili opatrně, ale fotbalisté Dynama díky vysokému presinku postupem času přebrali herní iniciativu do svých rukou a těsně před koncem prvního poločasu se ujali vedení, když po Mršičově rohovém kopu brankář Labrovič neudržel míč a stoper Pavel Novák ho pohotově dorazil do sítě – 0:1.



Ještě v nastavené minutě první půle běžel od poloviny hřiště na branku Ledecký, svou nahrávkou ale žádného ze spoluhráčů nenašel.



Ani po změně stran se obraz hry nezměnil a svěřenci trenéra Davida Horejše kontrolovali hru. Prvně v týmu Dynama nastoupil Patrik Brandner, jenž na jih Čech přišel z Dukly Praha – a hned ve svém premiérovém utkání zaznamenal i svůj první gól – a to gól hodně kuriózní: „Po střeleckém pokusu Patrika Čavoše se domácí brankář snažil míč odkopnout, trefil ale jen Brandnera, od jehož hlavy se míč odrazil do sítě,“ vylíčil kuriózní trefu na 0:2 mediální manažer Dynama Aleš Strouha – 0:2.



Čtyři minuty před koncem se do vápna dral opět Brandner, jeho střelu ale střídající Rogič v brance Šibeniku vyrazil. Na výsledku se tak už nic nezměnilo, Dynamo do turnaje vstoupilo vítězně.



HNK Šibenik - Dynamo ČB 0:2 (0:1) - Branky: 44. Novák, 60. Brandner. ŽK: Ampem. Rozhodčí: Marko – Diego, Starčevič. Šibenik: Labrovič – Pecolaj, Blaič, Pandža, Kendeš, Antunovič, Kukec, B. Barišič, Maleš, Vukorepa, Bulat. Dynamo: Křížek – Kladrubský, Novák, Havel, Provod – Čavoš, Javorek – Martan (60. Wermke), Táborský (46. Brandner), Mršič – Ledecký.