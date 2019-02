Jižní Čechy – Zatímco JčKFS jarní předehrávky I. tříd a mládeže z tohoto víkendu zrušil, vyšší soutěže by se o víkendu hrát měly – pokud jim počasí nevystaví stop.

Fotbalisté Táborska po prohře s Dynamem (vpravo Jakub Fulnek bojuje s budějovickým Jiřím Fundou) hrají v sobotu ve II. lize ve Vlašimi. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ve II. lize po čtvrteční vítězné předehrávce Dynama se Žižkovem čeká v sobotu poslední zápas první poloviny soutěže fotbalisty Táborska ve Vlašimi (14). Svěřenci trenéra Petra Frňky to nebudou mít snadné, Vlašim letos patří k nejlepším a po sérii sedmi výher v řadě (!) si věří i proti Jihočechům: „Budeme chtít určitě vyhrát, ale samozřejmě to platí o obou zápasech, které nám zbývají do konce podzimu," uvedl po minulém vítězství ve Vítkovicích pro klubový web trenér Martin Hašek.

Ve III. lize míří oba jihočeské celky ven: FC Písek v sobotu do Chrudimi, která na 11. místě tabulky má o tři body více, a béčko Táborska po důležité výhře s Benešovem se jistě pokusí v neděli uspět i ve Štěchovicích.

V divizi Český Krumlov po cenném vítězství v Ostrově měl hrát v sobotu od 10.15 hodin doma s Motorletem, v pátek byl ale zápas pro nezpůsobilý termín zrušen (náhradní termín je v jednání). Roudné, pokud se bude hrát, na svém hřišti ve 14 hod. přivítá Sušici. Ven zamíří v neděli Čížová do Prahy na Admiru a Jankov do Karlových Varů.

V juniorské lize je reprezentační pauza, v I. lize dorostu devatenáctka Dynama hraje v sobotu v Olomouci.





Odvolané předehrávky





Krajská STK dle této úřední zprávy na základě situace v některých místech a po nedobré předpovědi počasí ruší na víkend plánované předehrávky 14. kola I. A a I. B třídy mužů, KP dorostu a KP žáků. Tyto zápasy se budou hrát dle rozpisu či hlášenek 25.-26. března.

Také OFS v J. Hradci na tento víkend naplánované předehrávky 14. kola přeboru okresu zrušil.





Fotbalový víkend na jihu Čech





Přinášíme přehled fotbalových zápasů v kraji, které by se o víkendu hrát měly (není-li uvedeno jinak, úřední začátky ve 13:30 hodin).





Sobota

DIVIZE: Český Krumlov – Motorlet (dle sdělení sekretáře Zd. Švába se nehraje, v pátek byl zápas odvolán), Roudné – Sušice (14).

KRAJSKÝ PŘEBOR: J. Hradec – Písek B (10:30 Vajgar),Osek – Olešník, Katovice – Planá, Čimelice – Protivín, Soběslav – Ševětín, Rudolfov – Hluboká.

II. LIGA DOROSTU: Písek – Slavia (10:15).

LIGA ST. ŽÁCI: Dynamo ČB – Plzeň (11 Složiště).

LIGA ML. ŽÁCI: Písek – Plzeň (13).





Neděle

KRAJSKÝ PŘEBOR: Třeboň – Dačice (10:30), Milevsko – Želeč.

LIGA ST. ŽÁCI: Písek – Sokolov (11).

LIGA ML. ŽÁCI: Dynamo ČB – Tempo Praha (11 Složiště).