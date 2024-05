Příroda ukázala svou sílu a přerušila klíčový zápas okresní soutěže, když Rapšach hostil České Velenice. Po osmi minutách hry přišla průtrž mračen, která nedovolila utkání dohrát. Nový termín je stanoven, fanoušci se mohou těšit na napínavou podívanou.

Rapšach aréna je na nohou. V sobotu v 17.00 se odehraje Zápas roku | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Už známe termín atraktivní dohrávky v okresní soutěži Jindřichohradecka. Domácí Rapšach nastoupí v boji o první místo proti Českým Velenicím 5.6. v 17.30. Zápas hlavní rozhodčí zahájil v původním termínu, ale ukončilo ho už v 8. minutě: Důvod? "Zápas rozhodla barevná hudba na obloze," trefně poznamenal klubový facebookový profil.

Hrálo se v Rapšach aréně. Očekávání byla ohromná. "Je to zápas o postup," vyprávěl ještě před výkopem šéf domácího klubu Jan Pytel. "Je to pro nás mač sezony." Zápas roku to byl. Také jako Utkání soutěže začal. K derby v okresní soutěži Jindřichohradecka přijely do Rapšachu České Velenice. Bitva druhého s prvním. Rozdíly v tabulce byly naprosto minimální. A tak to po devadesáti minutách také zůstalo. Vlastně už po osmi. "Pršelo. Byla to průtrž mračen, liják, zápas se nedohrál," vysvětloval za domácí klubu Jan Pytel. "Přitom zápas začal výborně, vypadlo to na skvělý fotbal," pokrčil rameny.

Teď je tady další pikantní utkání. Vyšlo to přesně na Den dětí. V sobotu nastoupí proti sobě Chlum a Rapšach. Shodou náhod oba kluby, které se společně starají o mládež. "Jsme dva spřátelené oddíly, které vychovávají společně mládež v pěti kategoriích." Sobotní zápas Jiskra Chlum - SK Rapšach začne ve 13.30.

A ještě ohlédnutí za vydařeným charitativním zápasem, šéf Rapšachu Jan Pytel zprostředkoval informace v živém vysílání rozhlasového vysílání. Přímo se vysílalo z plochy fotbalového hřiště v Rapšach Aréně! Důkaz máme na fotce.