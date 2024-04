Byla tam ztráta míče v přechodu do útoku, zatáhl jsme tak trochu za záchrannou brzdu. Udělal jsem skluz. Žlutá karta byla asi oprávněná, nemělo smysl odporovat. Myslím si, že jsem se na obránce držel docela dlouho, naposledy jsem dostal žlutou kartu v prvním jarním kole proti Chrudimi. Šest zápasů jsem hrál bez napomenutí. Jednou ta čtvrtá přijít musela.

Zmínili jsme váš dvougólový střelecký apetit, takže je vážně škoda, že si zápas odpočinete…

Úplně si nemyslím, že bych měl kdovíjaký střelecký apetit. Ale pravda je, že budu mít asi nejúspěšnější střeleckou sezonu v kariéře. Měl jsem štěstí, byl jsem dvakrát na správném místě. Máte pravdu, stopka mě mrzí, proti Líšni týmu nepomohu.

Pojďme k vašemu gólu do příbramské sítě v 6. minutě utkání.

Kopali jsme roh, míč propadl na zadní tyč. Nejprve to dával do brány Vláďa Zeman, ale proti němu stáli tři, čtyři beci, pak se to odrazilo přede mě. Nebyla to úplně těžká situace, šlo o to dostat míč do sítě tak, aby to nikoho netrefilo.

Nezačali si vás spoluhráči dobírat, že se z vás stal střelec?

To si spíše dobírám já je. Říkám některým, že je z pozice stopera doháním ve statistice gólů. Že by měli přidat. Je to samozřejmě legrace, sranda v kabině musí být.

Poslední dubnovou sobotu budete při zápase proti SK Líšeň na tribuně?

Budu to mít stejné, jak když jsem byl zraněný. Budu na stadionu a držet palce, aby kluci vyhráli.

Mužstvo Líšně tvoří urostlí chasníci, bude těžké je uskákat ve vzdušných soubojích?

Líšeň má hru postavenou na dlouhých míčích za obranu a na standardních situacích. Umějí je kopat. To si musejí kluci pohlídat.

V kabině Táborska jistě vládně dobrá nálada, tým je stále třetí v tabulce. Kdo je ten, kdo krotí jakoukoliv euforii?

Trenér Nádvorník. Ten nám nedá vydechnout. Neustále nás motivuje, ukazuje chyby. Každý ví, co má hrát, abychom splnili náš cíl. Podívat se do baráže. Víme, že to nebude jednoduché. Do konce soutěže zbývá ještě šest kol. Pro spoustu našich hráčů je to nová situace, v každém zápase v podstatě musíš vyhrát, tlak na mužstvo je trochu větší. Teď je třeba zvládnout zápas proti Líšni a připravit se na další kolo do Olomouce. Myslím si, že naše mužstvo jede dobře, máme trochu rozdílné výkony v zápasech doma a venku, ale jsem přesvědčen, že tým v tomhle také dozraje a pojede ještě líp než doteď.