Fotbalisté Dynama se v důležitém zápase o ligovou záchranu střetnou v neděli od 15 hod. na Střeleckém ostrově s Bohemians 1905.

„Jde nám o hodně, ale věříme, že nám naši fanoušci v neděli v těžké bitvě snad pomůžou,“ zadoufal trenér František Cipro.

Jeho asistent Jiří Lerch cítí v šatně velké odhodlání. „Bod z Olomouce klukům určitě pomohl, atmosféra v mužstvu se výrazně zlepšila,“ zdůraznil.

Bohemians na rozdíl od Dynama vstoupili do ligy výborně a atakovali čelo tabulky, ke konci podzimu jim však došel dech a po sérii pěti porážek v řadě se jejich odstup od Dynama snížil na pět bodů.

„O to víc tady budou bojovat. Taky jim půjde o hodně,“ předpokládá Lerch.

Pražané si hrozící nebezpečí uvědomují a na svém webu hlásí, že si jedou na jih Čech pro první jarní body. „Budějovice jsou doma velmi nebezpečné, my ale chceme navázat na zlepšený výkon z druhé půle proti Jablonci a v Budějovicích uspět,“ řekl pro klubový web trenér Pavel Medynský, jemuž vedle Nikla bude chybět i exbudějovický obránce Michael Žižka (má dva zápasy stop za osm žlutých karet).

Karetní trest postihl i kádr budějovického týmu, protože v Olomouci dostal čtvrtou žlutou kartu Petr Javorek. „Kdo ho nahradí, si trenér asi ještě nechá projít hlavou, vypadá to ale, že by v základu mohl nastoupit Jakub Řezníček,“ poznamenal Jiří Lerch, podle něhož exboleslavský útočník podával v přípravě dobré výkony a hrát od začátku by si tudíž zasloužil. „le, až na dlouhodobé marody Brezinského, Stráského a Bakalu je mužstvo kompletní,“ dodal.

Fotbalisty Bohemians před týdnem v duelu s Jabloncem sledoval další z Ciprových asistentů Martin Vozábal. „Herní styl Bohemky ale dobře známe, její hra se nemění. Pořád je založena na bojovnosti, poctivosti a důrazu v osobních soubojích,“ konstatoval Lerch a připomněl, že v prvním utkání na podzim v Praze, byť tam Jihočeši 1:2 prohráli, ve druhé půli soupeře jednoznačně přehráli. „Věřím, že si poradíme i tady,“ uzavřel Ciprův asistent optimisticky.

Věří si i hráči. „Pokud ale chceme vstup do jarní části ligy považovat za úspěšný, musíme zápas s Bohemkou doma zvládnout. Věřím, že se nám to podaří a že zisk z Olomouce potvrdíme,“ říkal novinářům už v Olomouci Tomáš Řepka, jenž se dnes poprvé v lize po svém přestupu ze Sparty představí i budějovickým fanouškům.

„Tomáš je pro fanoušky velkým tahákem a myslím, že lidi přijdou,“ věří trenér Cipro.



Fotbalisté a hokejisté na společné vlně



Tuto neděli se bude v Českých Budějovicích hrát prvoligový fotbal i extraligový hokej, přesto ale žádný „střet zájmů“ tentokráte nehrozí.

Zástupci hokejového klubu HC Mountfield a fotbalového klubu SK Dynamo Č. Budějovice se totiž dohodli na spolupráci tak, aby podpořili své nejvěrnější příznivce, jimiž bezesporu jsou držitelé permanentek na hokej a fotbal .

„Během sezony k podobné situaci, kdy fotbalisté a hokejisté hrají svá utkání v jeden den, dochází dost často, a proto jsme se rozhodli zvýhodnit držitele permanentek tak, že jim umožníme vstup zdarma na fotbal a hokej současně,“ uvedl pro internetové stránky obou klubů generální manažer HC Mountfield František Joun. „Fotbalisté jsou na startu ligového jara, my v závěru základní části a před vstupem do play off, vrcholem hokejové sezony. Proto bychom chtěli právě nyní našim permanentkářům touto akcí poděkovat za jejich přízeň a podporu, které si nesmírně vážíme,“ dodal Joun.

„Skutečně chceme ještě více zvýhodnit naše nejvěrnější fanoušky, což jsou bezpochyby držitelé sezonních permanentek,“ potvrdil v mailu pro Deník obchodní manažer Dynama Radim Šupka a dodal, že právě proto byl ve spolupráci s hokejovým klubem dohodnut tento určitě velmi atraktivní projekt. „Doufáme, že to fanoušci ocení a vytvoří jak na fotbale, tak i na hokeji velmi dobrou atmosféru,“ doplnil.

V případě, že se tento projekt osvědčí a fanoušci o něj budou mít zájem, oba kluby se dle společného prohlášení nebudou bránit pokračování i v následujících sezónách. „Spokojenost našich fanoušků je pro nás důležitá,“ shodují se zástupci obou klubů.

Sportovní program tuto neděli v jihočeské metropoli nabídne prvoligový fotbal, kdy se Dynamo v boji o ligu na Střeleckém ostrově utká od 15 hodin s Bohemians 1905 a poté na premiéru Tomáše Řepky před domácím publikem naváže ve vedlejší Budvar aréně utkání hokejové extraligy HC Mountfield ČB – Rytíři Kladno, které začíná v 18.10 hodin

Co se tedy fanouškům fotbalu a hokeje v nedělí nabízí?

SK Dynamo České Budějovice vyhradí pro prvních 500 fanoušků hokeje (pouze majitele permanentek!) místa na stadionu na tribuně Východ v sektoru G + H. Vstupenky na Bohemku získají po předložení permanentky na letošní hokejovou sezonu 2011/2012 na pokladně č. 6, která bude označena HC Mountfield.

HC Mountfield vyhradí pro prvních pět stovek fanoušků Dynama (pouze majitele permanentek!) místo v ochozech Budvar arény. Vstupenky budou moci získat po předložení permanentky Dynamo na letošní sezonu 2011/12 v sekretariátu HC Mountfield (vstup v průchodu mezi I. a II. ledovou plochou). Se vstupenkou na hokej budou moci jít fotbaloví příznivci na hokejovou extraligu s Kladnem na zimní stadion služebním vchodem, který je vlevo od vrátnice Budvar arény.