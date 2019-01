České Budějovice – S přáním pokusit se získat se Slavií tři body půjde do středečního duelu v Edenu poslední tým I. ligy.

Ivo Táborský dal na podzim Slavii vítězný gól, trefí se i ve středu v Edenu? | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Pokud si chtějí udržet ještě alespoň jiskérku naděje na záchranu mezi elitou českého fotbalu, českobudějovickým fotbalistům nic jiného než hrát v Edenu na vítězství ani nezbývá.

Za určitých okolností totiž fotbalisté Dynama by už mohli po středě míst smuntou jistotu sestupu (kdyby Příbram v Hradci zvítězila a Baník ve středu bodoval s Duklou, byli by Jihočeši dvě kola před koncem soutěže prvním sestupujícím). „Proto jedeme na Slavii s cílem vyhrát a oživit tu malou naději na záchranu, která nám ještě zbyla," podtrhl před cestou do Edenu jeden z dvojice budějovických trenérů Pavol Švantner, jedním dechem ale dodal, že vydolovat tři body v Edenu bude velice těžký úkol. „Slavii se daří a víme, že nás čeká hodně kvalitní a fotbalový soupeř. „Chceme-li ale ještě nějakým způsobem v lize žít, musíme na Slavii uspět."

Příbram hrála v Hradci 0:0, takže o sestupujících po středě ještě rozhodnuto bez ohledu na výsledek v Edenu nebude. V kabině Švantner cítí velké odhodlání. „Už v minulých zápasech, ať v Plzni, anebo doma s Hradcem, bylo vidět, že kluci si dobře uvědomují, o co jim teď jde, že už moc kol v lize nezbývá a že zápas na Slavii je zřejmě poslední šancí."

Posledních šest duelů obou mužstev v Praze vyhrála Slavia při celkovém skóre 14:2, na podzim doma ale fotbalisté Dynama dokázali Slavii porazit 2:1. „Kéž by si kluci na tento zápas vzpomněli a dokázali na svůj výkon v něm navázat i tentokráte," přál si Švantner, hráčům ale důvěřuje: „Hrát se Spartou či Slavií je pro ostatní týmy vždy velkou událostí a tou nejlepší motivací. Jinak tomu jistě nebude ani teď."

Stejně to vidí i hráči. „Slavii se po výměně trenéra daří, my tam však jedeme vyhrát. Bude to strašně těžké utkání, nám ale nic jiného než hrát na vítězství nezbývá," připomněl Aleš Hanzlík, jenž si v posledních zápasech vybojoval místo na levém kraji obrany. „Že jsem tu šanci konečně dostal, mě moc těší. Sestava nám teď docela sedla, snad to potvrdíme i na Slavii," doufá Hanzlík.

Že se zápas hraje uprostřed týdne, zatímco o víkendu bylo v lize volno, vzali trenéři Dynama na vědomí. „S tím my nic nenaděláme, tak bylo rozhodnuto," krčil Švantner rameny. „Potrénovali jsme, doléčili nějaké šrámy a jdeme do posledních tří kol v plné síle."

S výjimkou brankáře Zdeňka Křížka a arménského stopera Mchojana, pro něž sezona po operativních zákrocích předčasně skončila, by Dynamo mělo být kompletní.

Zato domácí Slavii budou pro karty chybět Nitrianský a Juhar. I bez nich ale chce Slavia uspět. „Hrajeme o důvěru našich fanoušků, rádi bychom si zase získali jejich přízeň. V posledních zápasech nasadili hráči laťku hodně vysoko, nemůžou si teď dovolit polevit. Diváci musí vidět, že do toho kluci dávají maximum, že se vydali ze všech sil," burcoval trenér Michal Petrouš.

Středeční zápas Slavia – Dynamo začíná v 18 hodin.

Předpokládané sestavy dle ČTK:

Slavia: Čontofalský – Dostál, Bortel, Hubáček, Čonka – Gecov, Zmrhal – Vošahlík, Kisel, Mičola – Škoda.

Dynamo: Daněk – Klesa, Lengyel, Machovec, Hanzlík – Hora, Benát, Rýdel, Sandro – Linhart, Táborský.





Táborský: Je jedno kdo dá gól. Důležité jsou tři body





Byť osmadvacetiletý Ivo Táborský svého času v pražské Slavii působil, středeční zápas v Edenu pro něj nijak výjimečně prestižní prý není. „Je to už deset let, co jsem ze Slavie odešel," krčí rameny.

Takže žádné nostalgické pocity?

To rozhodně ne, můj vztah ke Slavii už zdaleka není takový jako dřív. Na zápas se ale těším, hlavně na krásný stadion a hezké hřiště. Snad i na dobrou atmosféru.

Na podzim jste Slavii doma porazili 2:1, a to i vaší zásluhou, vaším gólem. Což si podobný kousek zopakovat i v Edenu?

Nejde ani tak o to, kdo ten gól dá, my bychom tam především potřebovali vyhrát. Doufám, že se nám to podaří a že si ty důležité tři body odvezeme.

Nálada v kabině tudíž je optimistická?

Jsme v pohodě. Poslední tři čtyři zápasy, aspoň já si to myslím, jsme konečně ukázali, že umíme nejen hrát fotbal, ale taky bodovat. Chtěli bychom v tom pokračovat.

Slavia je v této době ale hodně rozjetá, z toho vítr nemáte?

My víme, že se jí daří, na druhou stranu to ale možná je pro nás lepší, než kdyby čekala, já nevím, pět zápasů na výhru. My víme, že oni mají lauf, tak by to dle mého soudu mohl být dobrý a otevřený zápas. My tam pojedeme s ofenzivní taktikou, protože chceme a potřebujeme vyhrát. Uvidíme, jak se nám to povede.





