České Budějovice – Už jen týden zbývá do startu jarní části fotbalové I. ligy a prvoligové kluby si tudíž na víkend nachystaly předjarní generálky.

V neděli svěřence trenéra Miroslava Soukupa čeká předjarní generálka v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Fotbalisté českobudějovického Dynama, které příští sobotu čeká v premiéře v Ostravě v duelu s Baníkem první ze záchranářských bitev, zamíří ke své generálce v neděli do Mladé Boleslavi, se kterou na jaře už o ligové body svěřenci trenéra Miroslava Soukupa hrát nebudou.„Proto jsme se dohodli, že si spolu před ligou zahrajeme," potvrdil Soukupův asistent Martin Vozábal.

„Navíc my začínáme ligové jaro venku a Boleslav doma, proto se hraje v Boleslavi," dodal Vozábal.

Trenér Soukup by k nedělní generálce rád poslal své hráče v optimálním složení, jenže v plné síle tým nejede. „Chybět bude Řezníček, jenž pro potíže s kolenem střídal už před týdnem ve Vídni, a také Lengyel, kterého tahá sval. Dlouhodobě mimo hru je Linhart," sdělil Deníku před cestou do Boleslavi asistent Vozábal. „Nejde o vážná zranění, ale Řezníček i Lengyel toho v zimě sehráli hodně, nechceme tudíž zbytečně riskovat," vysvětlil kouč Miroslav Soukup.

Napilno budou mít už v sobotu fotbalisté druholigového Táborska, kteří dopoledne od 11 hodin hrají na umělce v Kvapilově ulici s béčkem pražské Sparty a poté zamíří na Vysočinu, kde budou od 17 hodin soupeřem v generálce prvoligové Jihlavě. „Jedna parta bude hrát proti Spartě, druhá pojede do Jihlavy. Většina z hráčů by tudíž měla sehrát celých devadesát minut," uvedl trenér Luboš Zákostelský s tím, že do Jihlavy pojede tým s hráči, kteří by na jaře měli patřit do základní sestavy, zatímco proti Spartě nastoupí hráči ze širšího kádru a z béčka.

Chybět v Jihlavě zřejmě bude Šimák. „Má nějaký zánět v patě," sdělil Zákostelský, zimní posily v čele s Preslem a Dolejšem ale mít k dispozici bude. „V pořádku už je i Mašek," dodal trenér Táborska.





Už v pondělí začíná ligové jaro jedenadvacítek





Jako první zahájí jarní část sezony účastníci nově vytvořené juniorské ligy, která startuje už toto pondělí! Na obě jihočeská mužstva čekají jarní premiéry shodně od 13 hodin na hřištích svých soupeřů: mladíci Dynama zahajují v Brně se suverénním lídrem tabulky, jemuž doma podlehli 1:3, Táborsko hraje v Liberci (na podzim 2:2).