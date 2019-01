České Budějovice – Fotbaloví fanoušci na jihu Čech si o víkendu přijdou na své.

Brazilec Sandro i v Příbrami potvrdil své herní kvality. | Foto: Deník/ Jan Hájek

Fotbalisté Dynama se po čtyřech výhrách v řadě v sobotu na Střeleckém ostrově utkají s ligovým lídrem a největším aspirantem na titul, týmem Slovanu Liberec!

Sobotní ligový šlágr začíná v nezvyklých 16.45 hod. „Atypický začátek je kvůli tomu, že zápas přímo vysílá ČT4," vysvětluje marketinkový manažer Dynama Radim Šupka, dle něhož přesun z neděle na sobotu žádnou komplikací nebyl. „Televize to vždy sděluje s patřičným předstihem," říká.

Pro Liberec jde o klíčový zápas, a proto klub do Budějovic chystá zájezd pro své fanoušky. „Všichni víme, oč se hraje a že zápas nebude vůbec jednoduchý. Proto bychom byli rádi, kdyby vás do Budějovic přijelo aspoň dvakrát tolik než obvykle," na svém webu láká fanoušky do jihočeské metropole fotbalová liberecká ikona Jan Nezmar. „Jsme s funkcionáři Liberce v kontaktu, zatím ještě počet požadovaných lístků neupřesňovali," sdělil ve středu Deníku Radim Šupka.

Jak už jsme v úterním čísle Deníku uvedli, Dynamo půjde proti Liberci bez kapitána týmu Romana Lengyela, jenž se v úterý podrobil operaci kolena. „Měl jsem potíže s meniskem, snad budu brzy zase fit," doufá zkušený stoper, jenž byl už z nemocnice ve středu doma. „Klukům chci v sobotu fandit na stadionu," slíbil.