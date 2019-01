České Budějovice – Fotbalisté Dynama se v úvodním zápase jarní části II. ligy utkají v pátek večer od 18 hodin na Střeleckém ostrově s Varnsdorfem.

Ondřej Herzán na jaře povede fotbalisty Dynama jako kapitán. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Jak upozornil trenér Luboš Urban na středeční tiskovce, v zápase půjde o šest bodů. „V tabulce má Varnsdorf na třetím místě o dva body víc než my, i proto potřebujeme zápas nutně zvládnout," zdůraznil.

Fotbalisty Varnsdorfu trenér Dynama sledoval v generálce v Roudnici, kde prohráli. „Byli tam kompletní, takže nějaké poznatky máme."

Trenér Urban nicméně zastává názor, že důležitější než sebelepší znalosti o síle soupeře bude to, co předvedou jeho svěřenci. „Rozhodne to, jak se my k zápasu postavíme, jak kvalitní budeme, jak agresivně a nátlakově budeme hrát. Prostě je to spíše o nás než o Varnsdorfu," shrnul.

Dle Urbanova názoru na jih Čech přijíždí kvalitní soupeř. „Já za největší výhodu, jakou Varnsdorf oproti nám má, považuji to, že jsou tři roky pohromadě. Došlo tam v kádru k minimálním změnám. Zatímco my proti Žižkovu v generálce nastoupili s pěti novými hráči, což je polovina sestavy, sem přijede Varnsdorf, kam se vrátil Martan, a to je vše."

Ladislav Martan pro web klubu po návratu z hostování ze Slovácka uvedl, že by Varnsdorfu rád pomohl do I. ligy. „Ale to je dlouhá a ohromně těžká cesta, spousta kol je ještě před námi," poznamenal.

Na podzim Varnsdorf hrál s Dynamem 0:0 a bod by hosté jistě brali i dnes. To Jihočeši i bez Deliho (stop za ČK na Žižkově) a Haška (zraněn) chtějí vyhrát. „Žádné ztráty už si nemůžeme dovolit," zdůrazňuje kapitán týmu Ondřej Herzán.

Týmu věří i šéf klubu Karel Poborský. „Troufám si říct, že máme lepší celek než na začátku sezony. Akorát potřebujeme, aby kluci to, co mají natrénováno, přenesli i do zápasu," podtrhl Poborský.





Žádné ztráty si už nemůžeme dovolit, ví Herzán





„Jak jsme volili kapitána týmu? Demokraticky jsme rozhodli, že jím bude Ondřej Herzán," s mírnou nadsázkou reagoval na středeční tiskovce na novinářský dotaz sportovní manažer Dynama Martin Vozábal. Deník jižní Čechy si před dnešním zápasem s Varnsdorfem s novým kapitánem A-týmu Dynama povídal.

Od úvodního utkání jarní části sezony vás dělí už jen hodiny. Je v kabině znát už nervozita?

Neřekl bych, že panuje nějaká nervozita. Všichni už se spíše těší, až to vypukne. Ta přestávka byla dlouhá a my se už nemůžeme dočkat, až to všechno zase začne.

Přestože jste do týmu přišel až v zimě, jdete do jarní části sezony v roli kapitána. Potěšilo vás to, či spíše zaskočilo?

Kapitánem byl Pavel Hašek, jenže se zranil a volba padla na mě. Jsem starší hráč a svoje bych si řekl, kdybych cítil potřebu, aniž bych byl kapitán. Že jím jsem, ale je prestižní záležitost a rozhodně mě ta volba potěšila.

Když jste na jih Čech přicházel, jistě jste měl určitá předsevzetí. Daří se vám je plnit?

Šel jsem sem s tím, že Budějovice jsou mužstvem, které chce hrát o postup. To pro mě bylo prvořadé, já nechtěl být někde, kde se o nic nehraje. Tady se bude hrát o postup, a to je pro mě velká výzva. Navíc já sem přicházel na zkoušku, kdy jsem si chtěl sám dokázat, zda mám tomu mužstvu co dát. Ta zkouška tudíž nebyla jen pro vedení, zda mě angažuje, ale zároveň i pro mě, jestli se mi vůbec do toho bude chtít jít.

A jak se zdá, chtělo se vám…

Dohodli jsme se navzájem, že do toho půjdeme. A to s cílem, který je jasný. Postoupit.

Generálka se Žižkovem vám herně moc nevyšla, bude páteční premiéra s Varnsdorfem na domácím hřišti lepší?

Generálky nevyšly více mužstvům. A to nejen herně, ale i výsledkově. Nám to výsledkově nakonec vyšlo, vyhráli jsme, a byť ta hra nebyla taková, jak jsme si představovali, je to možná i dobře a my do utkání s Varnsdorfem půjdeme s tím, že nic nepodceníme. Což je lepší, než kdybychom někoho porazili 4:0 a šli do mistráku s přehnaným sebevědomím.

Podcenit Varnsdorf ani nemůžete, vždyť je po podzimu v tabulce před vámi.

Já na jaře ve Varnsdorfu nehrál, už ale víme, jací tam jsou hráči, v jakém rozestavení hrají. Něco už jsme si na tréninku i zkoušeli a myslím si, že se na ně připravíme dobře. A že vyhrajeme, protože my na té startovní čáře jsme za dalšími aspiranty postupu pozadu. Ztrácíme pět bodů a žádné další ztráty už si nemůžeme dovolit.





Jiří Funda opět celý zápas





Také v odvetě přípravného utkání Srbsko – Česko týmů do 19 let Jiří Funda z Dynama Č. Budějovice odehrál na levém kraji obrany celý zápas. Česká devatenáctka po debaklu 0:4 v prvním utkání podlehla Srbům i v odvetě, tentokráte 0:2.