Když před rokem opouštěl Turín a zamířil za další životní kapitolou na již dobře známý Old Trafford, netajil se jako obvykle těmi nejvyššími ambicemi. Úkol zněl jasně: navrátit Rudým ďáblům nálepku anglického giganta a začít zase sbírat blyštivé trofeje jako na běžícím páse. Takové malé Ronaldovo déjà vu.

Ronaldo požádal v Manchesteru United o možnost odejít, píší britská média

Avšak po jedné jediné sezoně strávené v dresu United je kariéra portugalské ikony na severu Anglie hodně nejistá. Ronaldo přišel do Manchesteru vyhrávat, příliš důvodů k radosti zatím ovšem neměl. Nejúspěšnější klub v historii Premier League skončil daleko za očekáváním, v lize zakotvil až na šestém místě a musel se tak rozloučit i s působením v milionářské Lize mistrů.

Bez Ligy mistrů ani ránu

A to znamená pro Ronalda pořádný malér. V loňském ročníku nejslavnější fotbalové soutěže na evropském kontinentu se v sedmi utkáních trefil hned šestkrát, nebýt jeho cenných příspěvků, skončí tragédií i vystoupení United v bojích o ušatý pohár. Nakonec z toho byl alespoň postup ze skupiny, i přesto šlo ze strany Rudých ďáblů o další zpackanou sezonu.

Na Manchester tak příští rok čeká „pouze“ Evropská liga, což legendární CR7 rozhodně nevoní. Portugalská superstar chce čelit těm největším evropským výzvám, hrát o ty nejcennější trofeje a opět lámat všemožné rekordy. A i proto se nedávno nechal slyšet, že pokud by se v blízké době naskytla výhodná příležitost z United odejít, rád by toto radikální rozhodnutí udělal.

Cristiano Ronaldo situation ??? #MUFC



▫️ CR likes ten Hag, but asked to leave also because he wanted new signings;



▫️ Man Utd insist he's not for sale, as they want him to stay;



▫️ Mendes will push again with many clubs, PSG not working on it;



More: https://t.co/3gICNUC59R pic.twitter.com/PuQNcuKYgt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022

Celkem pochopitelně z něj srší velké zklamání. Je mu už sedmatřicet let, přesto byste v kabině United nenašli platnějšího hráče. Stal se nejlepším střelcem svého týmu, ve všech statistikách čněl vysoko nade všemi Rudými ďábly. Liga mistrů pro něj navíc vždycky byla srdcovou záležitostí, v posledních devatenácti ročnících nechybělo jméno Cristiana Ronalda ani jednou.

Trucující Ronaldo. Trenér ho chtěl v derby nechat na lavičce, odletěl radši domů

Moc dobře si uvědomuje, že i jeho čas se neprodleně krátí, a tak se i navzdory stále platnému kontraktu v Manchesteru rozhodně nebrání další výměně svého zaměstnavatele. Držitel pěti Zlatých míčů byl z výsledku uplynulé sezony velice zklamaný, nesedl si ani s tehdejším koučem Ralfem Rangnickem a nadšený ve finále nebyl ani ze samotného systému, kterým se jeho mančaft na hřišti prezentoval.

Zájem projevil Bayern i nové vedení Chelsea

Celé své působení na severu Anglie si tak dost možná představoval úplně jinak. Vedení United ovšem veškeré spekulace odmítá, přestože by se pro klubovou kasu jednalo o výraznou úlevu. Vyživovat nejlépe placeného fotbalistu anglické ligy není jen tak, obzvlášť při snaze vstoupit do nové sezony se zcela obměněnou tváří.

A otázkou rovněž zůstává, jak by Ronaldo do hry nového kouče Erika ten Haga skutečně zapadl. Holandský lodivod prý s portugalským útočníkem naplno počítá, podle klubových informací by se měl normálně hlásit na předsezonních štacích v Thajsku a Austrálii. Jenže britská média nyní přispěchala s úplně jinými závěry.

Podle vícero zdrojů obdržel sedmatřicetiletý kanonýr hned několik nabídek od předních evropských značek, po zájmu nenasytné Paříže se do hry o možná nejvzácnější fotbalový klenot na světě zapojil také Bayern Mnichov, kde se o Ronaldovi spekuluje jako o možné náhradě za stále nerozhodnutého střelce Roberta Lewandowského.

?Sport :



Cristiano Ronaldo 's first choice is Bayern Munich pic.twitter.com/KD6mKYibHH — TCR. (@TeamCRonaldo) July 2, 2022

Jako poslední se velice hlasitě ozvala tak trochu nečekaně londýnská Chelsea, odvěký rival ďáblů z Manchesteru. Její nový majitel Todd Boehly absolvoval v posledních dnech řadu telefonátů se zástupci portugalské hvězdy, o výsledku jednání ovšem prozatím odmítl hovořit. Přesun do hlavního města by však znamenal skutečnou přestupovou bombu.

Manchester vstupuje do přípravy už v tomto týdnu, první zápas pak čeká na svěřence kouče ten Haaga 12. července proti Liverpoolu v rámci soustředění v Thajsku. S Ronaldem na hrotu, nebo už bez jeho účasti?