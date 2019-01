České Budějovice – Na rozdíl od Dynama, které po loňském sestupu z I. ligy šlo do nové sezony s cílem ve II. lize konsolidovat hráčský kádr, v Hradci Králové se nikdo netajil postupovými ambicemi.

Richard Kalod se raduje ze své vítězné branky v duelu Dynama se Sokolovem (1:0), trefí se i v pátek proti Hradci? | Foto: Deník/ Jan Škrle

A na jih Čech „votroci" v pátek přijedou v roli týmu, který osm kol před koncem sezony je na postupové druhé příčce.

Druholigový šlágr Dynamo ČB – Hradec Králové začíná v pátek na Střeleckém ostrově v 18 hodin.

Nic to ale nemění na tom, že do pátečního zápasu fotbalisté Dynama půjdou s cílem uhrát všechny tři body. „Atmosféra v kabině je po posledních výkonech samozřejmě výborná, až se snažíme tu euforii trošku krotit," usmíval se asistent trenéra Jiří Lerch, jedním dechem ale dodal, že i s Hradcem věří v dobrý výsledek. „Mužstvo jak po taktické, tak i herní stránce vypadá velice dobře."

Fotbalisté Dynama už sedm zápasů v řadě ve II. lize neprohráli, jenže teď je dle Horejšova asistenta čeká hodně silný soupeř. „Viděli jsme Hradec proti Vlašimi a nějaké poznatky jsme si přivezli," uvedl Lerch, dle něhož Hradec vedle zkušených opor má v kádru i mladé běhavé kluky. „Vzadu své zkušenosti prokazují jak Krmaš a dobrý hlavičkář Nosek na postech stoperů, tak na krajích Plašil a Mareš. Směrem dopředu jsou hodně nebezpeční na krajích Malinský i Trubač, navíc pro čtyři žluté karty nehrál Vlkanova. A góly umí dávat vpředu Pázler," vyjmenoval Lerch některé z klíčových hráčů pátečního soupeře.

„Síly Hradce si jsme dobře vědomi, my však přesto chceme hrát stejně útočný a kombinační fotbal, jaký jsme hráli v minulých utkáních," ujistil Jiří Lerch. „Povedlo se nám ve středové formaci skloubit velké zkušenosti Jana Šimáka a Petra Benáta s elánem mladších kluků. Třeba Patrik Čavoš na to, jak je mladý, podává nadstandardní výkony a je to pro nás hodně platný hráč."

Na podzim v Hradci skončil zápas bezgólovou remízou, ale v pátek večer to dle Lerchova názoru bude jiný zápas. „I proto, že naše mužstvu se od té doby hodně obměnilo. Nehráli tam třeba Čavoš, Klesa, Mareš či Ríša Kalod, který nám teď velice pomáhá," zmínil aktuální formu ostříleného hrotového útočníka. „Nechceme koukat někam do oblak, měli bychom ale být kompletní a věříme, že i proti Hradci můžeme uspět," uzavřel Horejšův asistent.

Věří si hráči. „„Budeme se snažit navázat na výsledky a výkony z posledních zápasů," ujistil Richard Kalod. „Jsme doma a věřím, že i fanoušci na tak atraktivní střetnutí dorazí. Bude to velice těžký zápas, věřím však, že ho zvládneme," zdůraznil Patrik Čavoš.





Funda: Snad nám fanoušci pomůžou





V obranné čtveřici Dynama se na jaře zabydlel dvacetiletý Jiří Funda, jenž před pátečním šlágrem s Hradcem Králové odpovídal na dotazy Deníku.

Na jaře jste ve čtyřech kolech nahráli deset bodů a nastříleli jedenáct gólů. Je to znát i na atmosféře v kabině?

Že se nám daří výsledkově i herně, nás samozřejmě těší. Taky v kabině je v každém případě ta pohoda lepší, než tomu bylo na podzim.

Naposledy jste vyhráli v Ústí, které mnozí řadí mezi aspiranty na postup. S cílem uspět jste tam jistě jeli, nicméně 3:0, to jste asi ani vy sami nečekali…

Byli jsme dobře připraveni a určitě jsme v Ústí chtěli vyhrát. To se nám taky povedlo a jsme tomu moc rádi.

Co vy osobně? Zdá se, že jste se na levém kraji obrany zabydlel?

Levého beka jsem už v zimě hrál celou přípravu, takže mi to teď nedělá žádný problém.

Trenérům se zřejmě podařilo zvolit optimální sestavu, která si sedla. Těší vás, že jste se do ní prosadil i vy?

Jsem tomu samozřejmě rád, i když si myslím, že taky Vaňous (Filip Vaněk – pozn. aut.) ještě dostane příležitost, protože na levém beku podává v juniorce dobré výkony. Ale teď jsem tam já a budu se snažit dělat vše pro to, abych tam byl co možná nejdéle.

Dva duely v řadě jste hráli s nulou, na jaře ale dáváte i hodně gólů. Máte i vy ofenzivní úkoly?

Jistě. Celou zimní přípravu trenér jak ode mě, tak od Michala Klesy chce, abychom hodně útočili. Pochopitelně až poté, co splníme své úkoly směrem dozadu.

Teď máte doma Hradec Králové, kde jste na podzim hráli 0:0 a vy jste byl u toho. Vybavujete si, jaký to byl zápas?

Hodně náročný, nahoru dolů. Mohli jsme tam i vyhrát, stejně tak ale i prohrát. Bod tam byl dobrý.

Hradec stejně jako vy hrál ještě loni první ligu a určitě by se rád hned letos do ligy zase vrátil. Snadné to asi mít nebudete…

Jsme si vědomi, že přijíždí hodně silný soupeř. Určitě nejtěžší, jaký nás na jaře čeká, ale chceme vyhrát. Věřím, že přijde hodně lidí a že nám k výhře pomůžou.