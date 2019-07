„Jiného blázna nenašli,“ směje se, ale hned vysvětluje: „Radek začal pracovat v zahraničí, navíc dostal disciplinární trest a celý rok nemůže v této soutěži na lavičku. Logicky z toho pak změna na tomto postu vyplývá. Každopádně mu za odvedenou práci patří dík a uznání. Se Včelnicí slavil dvakrát postup a jako první v historii klubu ji dotáhl do krajského přeboru,“ zdůraznil Jan Pudil.

Nová Včelnice má za sebou poněkud rozporuplnou sezonu, v níž to uvnitř týmu občas zaskřípalo. To se promítlo i do značně nevyrovnaných výkonů a konečného umístění na desáté příčce tabulky. Na konci uplynulé sezony navíc prosakovaly různé hlasy o odchodu řady hráčů a zrušení béčka působícího v okresním přeboru, ale tento scénář se nenaplnil.

„Pár náznaků bylo, ale nakonec žádné velké změny neregistrujeme. Do Jindřichova Hradce odešel pouze Dominik Tuček, naopak z Jarošova jsme u nás přivítali našeho odchovance Martina Němečka. A do tréninkového procesu se navíc začínají zapojovat i ti, kteří v průběhu minulé sezony z nejrůznějších důvodů absentovali,“ podotkl trenér.

Včelnický oddíl má rovněž rozjednaný příchod zhruba pětice z hráčů z nedaleké Deštné, kde fotbalisté přerušili činnost. Ti by měli působit zejména v béčku.

„Pro oba naše týmy bychom tak měli mít k dispozici kolem třiceti fotbalistů, což by mělo být dostačující,“ míní.

Kouč bude mít k ruce v roli vedoucího mužstva i předsedu oddílu Luboše Cypru a jako asistenta také Libora Holce, jenž však bude trenérsky i hráčsky více působit u béčka.

Už v sobotu 3. srpna čeká Novou Včelnici utkání MOL Cupu, v němž přivítá divizní Sedlčany (17 hodin). Účast v poháru si vybojovala vítězstvím v jeho krajské části.

Do soutěže svěřenci Jana Pudila vstoupí v sobotu 17. srpna domácím duelem proti českobudějovické Slavii (15 hodin). A s jakými ambicemi do nového ročníku půjdou?

„Domnívám se, že bychom se mohli pohybovat v lepší polovině tabulky. Asi budeme míst poměrně úzký kádr, ale pokud nás nebudou kosit zranění či nepřijdou zbytečné disciplinární tresty, mělo by to být v našich silách,“ věří Jan Pudil.

A jedním dechem dodává, že má ještě jedno přání. „Co se týče žlutých i červených karet a finančních postihů, byli jsme nejhorší v kraji. Byl bych rád, kdyby se nám tuto nelichotivou nálepku povedlo strhnout,“ uzavírá.