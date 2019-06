Suchdol padl v derby na velenické půdě a Lomnice doma nestačila na značně posílené třeboňské béčko. Z triumfu o jediný bod se tak radovala Olešnice, jež měla v posledním kole volný los…

České Velenice – Suchdol 2:1 (1:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (7. místo): „Derby se Suchdolem je vždy pro oba týmy utkáním sezony, tentokrát navíc okořeněné tím, že Suchdol hrál o postup. Nám šlo hlavně o prestiž a o to, abychom nezadali podnět k nějakým následným spekulacím. Začalo se ve značném tempu. Hned v páté minutě náš zadák špatně rozehrál, čehož využil suchdolský Špale, který v samostatném úniku otevřel skóre. Velkou příležitost měl i hostující Kubašta, kterého ale vychytal Maroušek. V 30. minutě zahrával Fiala rohový kop, který tečoval Samec. Míč, jenž byl již v síti, vykopával hostující Špale, jemuž byl nakonec přiznán vlastní gól. Ve druhé části jsme měli více ze hry my, i když šance k navýšení skóre byly na obou stranách. Jak ubíhal čas, tak Suchdol vsadil vše na jednu kartu a posílil ofenzivu, čím se nám otevřela možnost pro rychlé kontry. Z jedné takové příležitosti v 80. minutě rozhodl o osudu utkání Banašík. Na utkání dorazilo téměř 400 diváků a tudíž se hrálo ve výborné atmosféře hlavně díky slušně fandícím suchdolským fanouškům po celé utkání. Ozdobou byl i výborný výkon rozhodčích v čele s panem Šímou. Bylo to derby se vším všudy a suchdolským klukům chci popřát do další sezony mnoho úspěchů, protože rozumím tomu, že pro ně to bylo velké zklamání.“

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (2.): „Těžko se poslední zápas hodnotí, protože pro nás skončil velkým zklamáním. Myslím, že duel jsme ztratili hlavně v hlavách, nevedla se nám kombinace a kluci byli až moc nervózní. Brzy jsme se ujali vedení, když se trefil Špale, a hned za pět minut měl stoprocentní šanci Kubašta, ale neproměnil ji. Domácí se potom začali osmělovat a jejich jednoduchá hra na nás platila. Bohužel, z prvního rohu Velenic ve 30. minutě jsme si dali vlastní gól a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu. V nástupu do druhého poločasu jsme byli aktivní, ale nedali jsme ani stoprocentní šance a zvlášť ta Kuby Záruby nás, jak se pak ukázalo, hodně mrzela. Domácí totiž z brejku v 83. minutě po naší chybě dali na 2:1 a my již neměli sílu skóre otočit. Je to hrozná škoda, protože taková šance na postup se již nemusí opakovat. Chtěl bych na závěr poděkovat všem divákům, kteří nás přijeli povzbuzovat. Hráčům přeji, aby se ze zklamání co nejrychleji oklepali, protože si myslím, že i druhé místo je velmi povzbudivé do další práce.“

Lomnice – Třeboň B 0:3 (0:2)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (3.): „I přesto, že trenéři třeboňského béčka v posledních zápasech příliš kádr nedoplňovali o hráče z áčka a chtěli, aby hráli jejich kluci a zařazovali dorostence, nám umožnili si v posledním zápase sezony zahrát proti většině kluků z áčka. Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře a měli jsme přílišný respekt. V 18. minutě nás hosté potrestali za chybu na polovině hřiště a po rychlém brejku, který proměnil Průcha, se ujali vedení. Potom jsme se dostali ke slovu i my a po chybě třeboňské obrany šel sám na branku Jirka Burda, který však šanci zahodil. Zanedlouho jsme bohužel udělali další chybu a našeho nedůrazu hosté využili ke vstřelení druhé branky. Ještě v prvním poločase jsme měli velkou příležitost, když po standardce zakončoval Honza Burda těsně vedle. O přestávce jsme si řekli, že nemáme vůbec co ztratit, že nás čeká poslední poločas sezony a že do zbytku zápasu dáme všechno. Trošku jsme přeházeli sestavu a na hřišti to najednou bylo znát. Byli jsme více na balonu, dostávali jsme se do spousty šancí a třeboňské fotbalisty hrající krajský přebor jsme dostali pod tlak. Najednou jim zmrzly úsměvy, vytratily se uštěpačné poznámky a museli se hodně soustředit na hru a bránění výsledku. Z ojedinělého protiútoku se však hostům podařilo v 77. minutě stanovit konečné skóre. Z výsledku si vůbec nic neděláme, protože ze hřiště jsme mohli odejít se vztyčenou hlavou. To, co kluci předváděli celou sezonu, zaslouží obrovský respekt a poděkování. Jedno utkání nám náladu určitě nezkazí a pevně věřím, že Třeboňským na dokopné chutnalo… Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se v Lomnici podílejí na fungování oddílu.“

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (10.): „My nastoupili i s posilami z áčka, protože kluci si chtěli poslední utkání v sezoně zahrát. Konečně se nám tak povedlo naplno bodovat venku, což se nám v celé sezoně nedařilo. V první půli jsme si díky Průchovi a Týnavskému zajistili dvoubrankový náskok, po změně stran však domácí zlobili a kdyby se jim povedlo proměnit některou ze šancí, mohlo se to vyvíjet i jinak. Náš třetí gól však jejich snahy otupil. Skončili jsme desátí, což je pro nás trochu za očekáváním.“

Třebětice – Studená 3:1 (2:1)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „Utkání jsme zahájili podle představ a v 12. minutě jsme šli zásluhou Petra Kelblera do vedení. Studená však zhruba za deset minut po neuhlídané standardce hlavičkou vyrovnala. Poté se hra vyrovnala a chyby v rozehrávce se kupily na obou stranách. Jednu z nich v 38. minutě potrestal Petr Švarc, když hostující brankář neudržel míč v rukavicích. Po změně stran byla Studená o něco lepší a i když dostala výhodu pokutového kopu po našem faulu ve vápně, vyrovnat se jí nepodařilo, neboť se zaskvěl náš brankář Koupil. V závěru ještě přidal pojistku Jan Dolák.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (9.): „První půle se nám nepovedla, dlouho jsme si zvykali na terén a menší hřiště. Domácím to naopak vyhovovalo, hráli lépe a vstřelili vedoucí gól. My po standardce vyrovnali Šimánkem. Třebětičtí však hráli nadále lépe a šli opět do vedení. Ve druhé půli se to však otočilo a celou dobu jsme tempo diktovali my. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance a pohrdli jsme i pokutovým kopem, který skvěle zlikvidoval domácí brankář. Pokud bychom proměnili, mohlo to soupeře dostat ještě do většího útlumu a kdoví, jak by zápas dopadl. Na kdyby se ale nehraje a domácí v nastavení, kdy jsme hráli vabank, přidali třetí gól. Byl to vcelku kvalitní a férový zápas, kterému by více slušela remíza.“

Ledenice – Slavonice 8:0 (5:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (8.): „K utkání jsme přistoupili tak, že dostali příležitost i hráči a mladíci, na které se v průběhu sezony tolik nedostávalo. Domácí zahájili náporem a v 25. minutě vedli 2:0. Pak se hra trochu vyrovnala, ale v závěru první půle naši začali hrát ve stylu, kdo se vrací, nevěří brankáři, čehož Ledeničtí využili a po dalších třech gólech v naší síti bylo rozhodnuto. Po změně stran se dění na hřišti opticky vyrovnalo, my však nadále dělali kiksy v obraně, a tak jsme ještě třikrát inkasovali. Závěr sezony nám nevyšel, ale jinak můžeme být vcelku spokojení. Výtečný byl především vstup do jarní části, kde jsme získali potřebný počet bodů, abychom sezonu dohráli úplně v klidu.“

Nová Bystřice – Kardašova Řečice 3:2 (2:1)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (12.): „Od úvodních minut bylo znát, že nikomu o nic nejde. Hrál se pouťový fotbálek. Už v 5. minutě jsme se po pěkné akci Havla ujala vedení, hosté v 10. minutě využili chyby v naší obraně a srovnali. Pak se skóre měnilo až v 43. minutě, kdy se prosadil Frühauf. Druhá půle pokračovala ve stejném tempu. Po hodině hry zvyšoval z pokutového kopu opět Frühauf. V dalším průběhu byla Řečici po průniku jejího útočníka zřejmě upřena penalta. Hosté korigovali v 87. minutě.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Vytvořili jsme si několik dobrých příležitostí, třikrát nastřelili břevno, ale bohužel jsme převahu nedokázali vyjádřit brankově. Poločas jsme prohráli, když soupeř po našich zbytečných ztrátách dvakrát skóroval a za nás se prosadil pouze Valek. Prvních patnáct minut po obrátce jsme hráli bez potřebného pohybu a nedokázali přebírat hráče, z čehož pramenily šance domácích. Po jedné z nich byl nařízen pokutový kop, který s přehledem proměnil Frühauf. Postupně jsme začali hru vyrovnávat a s blížícím se koncem utkání jsme opět začínali mít více ze hry. Naše snaha přinesla snížení na rozdíl branky, když se po přihrávce Kloknera trefil Roubík. V samotném závěru jsme ještě měli několik příležitostí, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Utkání jsme o gól prohráli, ale i přesto chci hráče za výkon pochválit. Před duelem jsme měli veliké problémy se sestavou, kluci to však vzali za správný konec a mně nezbývá, než jim poděkovat nejen za tento zápas, ale i za celou sezonu.“