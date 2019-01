Jižní Čechy – Úvodní jarní kolo odehráli fotbalisté v krajské I. B třídě sk. D, kde má okres hned devět zástupců. Výborně odstartoval Suchdol, který pěti góly zničil poslední Kunžak, důležitou výhru si připsal i Chlum, který zdolal K. Řečici. Ve šlágru kola podlehl Klikov vedoucím Trhovým Svinům, ale za svůj výkon se stydět nemusí.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

SUCHDOL – KUNŽAK 5:2 (3:0)

Jan Heřman, trenér Sokola Suchdol (2. místo): „V úvodu byla na našem výkonu znát po dlouhé zimní pauze trochu nervozita, ale trefy Milana Heřmana v 11. a 20. minutě nás uklidnily a od té doby už jsme předváděli kombinační fotbal, který před přestávkou vyústil v další gól, o který se postaral Jakub Záruba. Ani po změně stran jsme Kunžak do žádných vážnějších šancí nepouštěli, naopak z našich akcí vzešel další Zárubův zápis do střelecké listiny. V závěru jsme pod dojmem náskoku přece jen polevili a dovolili soupeři snížit. Na pátou trefu Dunaje ale hosté odpověděli až v poslední minutě.“

Petr Popela, člen výboru TJ Kunžak (14.): „Do utkání jsme vstoupili aktivně a v úvodní čtvrthodině jsme byli lepším mužstvem. Poté se hra vyrovnala a domácí začali mít mírně navrch. K naší škodě však jejich první vážnější akce skončila gólem, kterému však předcházel neodpískaný ofsajd. Do poločasu Suchdol z rychlých protiútoků přidal další dvě branky a prakticky rozhodli o osudu utkání. Nástup do druhého poločasu vyšel naopak lépe soupeři, my dokázali hru vyrovnat až v závěru a brankami Loukoty z penalty a Winklera jsme korigovali. V klubu jsme rozhodli, že sezonu dohrajeme s vlastními odchovanci z dorostu a béčka, na hostování odešli Trepka, Rozporka, Vilímek a skončili rovněž Distel, Dohnal, Chodil a Jiří Kovář.“

TŘEBĚTICE – LOMNICE 1:1 (0:0)

Roman Havlík, trenér Sokola Třebětice (5.): „První poločas příliš vzruchu nepřinesl a odehrál se prakticky mezi šestnáctkami. Výjimkou byla 22. minuta, kdy hosté po faulu na V. Habra přišli o jednoho hráče. I proto jsme zejména po obrátce strávili více času na polovině soupeře, ale prosadili jsme se jen jednou. V 58. minutě Lomnice ve vápně faulovala Šťastného a z následné penalty otevřel skóre Pokorný. V další fázi naše útočné snahy krotila dobrá defenziva Lomnice, postupně se nám přestala dařit i kombinace a v posledních deseti minutách se zásluhou našeho laxního přístupu hosté dostali do dvou vyložených šancí, z nichž jednu v 84. minutě využili.“

Milan Moštěk, trenér Tatranu Lomnice (3.): „Úvodní dějství se neslo především ve znamení osobních soubojů, které zásluhou lepších fyzických parametrů svých hráčů vyhrávali většinou domácí. Nám kvůli brzkému vyloučení Hynka navíc vznikla komplikace, takže jsme museli změnit rozestavení. Inkasovanému gólu ve druhé půli z naší strany předcházela akce, kdy jsme šli do přečíslení, ale provedli jsme to chybně, Třebětice rychle přenesly hru a následoval pokutový kop. Poté jsme hru stáhli na tři obránce a dopředu poslali tři útočníky, což přineslo naší převahu a po jedné z mála kombinačních akcí Patrik Němec vyrovnal. V poslední minutě šel ještě Kaštánek sám na gólmana, ale vyloženou šanci promarnil. Kladem z našeho pohledu je fakt, že jsme při absenci několika zkušených hráčů měli v sestavě hned osm hochů s věkovým průměrem 21 let.“

KLIKOV – TRHOVÉ SVINY 2:4 (0:1)

Václav Bednář, člen výboru Blesku Klikov (9.): „Zápas přinesl velice dobrý fotbal a náš tým byl lídrovi vyrovnaným partnerem. V první půli měli sice hosté převahu, ale více šancí jsme si vytvořili my. Drábek nastřelil břevno a Čutkovu bombu z pětadvaceti metrů bravurně zneškodnil brankář. Neujala se ani akce tří našich borců proti jedinému zadákovi soupeře, a tak ve 38. minutě udeřily Trhové Sviny z trestného kopu. V 57. minutě bylo vyrovnáno, když svůj důraz uplatnil Krejčí, jenže o deset minut později dostal po zbytečném strčení do protihráče Mužík červenou kartu a v deseti jsme to měli proti lídrovi už těžké. Na další trefu hostů v 80. minutě jsme ještě dokázali za tři minuty díky Nehodovi odpovědět, ale hned po rozehrání jsme inkasovali potřetí a při naší hře vabank ještě hosté v předposlední minutě pečetili své vítězství. Domnívám se však, že pokud takový výkon zopakujeme i příště, jistě budeme bodovat.“

CHLUM – KARDAŠOVA ŘEČICE 4:2 (1:0)

Karel Flaška, předseda Jiskry Chlum (8.): „Zpočátku jsme hráli zbytečně nervózně a už v 5. minutě po naší hrubé chybě mohli hosté skórovat, ale zachránil nás gólman. Pak už jsme se dostali ke slovu my, z řady možností se však v úvodní půli dokázal prosadit jen Hájek. O osudu utkání rozhodl výborný nástup do druhého poločasu, během kterého jsme v rozmezí čtvrt hodiny po nádherných akcích přidali další tři trefy. Mužstvo však tento stav uspokojil, přestalo běhat a iniciativu přenechalo Řečickým, kteří toho využili ke korekci výsledku. Naše výhra však byla zasloužená, doufám jen, že v dalších zápasech se hráči dokáží koncentrovat celých devadesát minut.“

Aleš Brunner, trenér Sokola Kardašova Řečice (10.): „Ač máme potíže se sestavou, kterou během zimní přestávky opustilo několik hráčů, neodehráli jsme špatné utkání. Bohužel, srazila nás černá desetiminutovka na začátku druhého dějství, během které Chlum třemi trefami vytáhl skóre na 4:0, čímž bylo vlastně po zápase. Klukům ke cti slouží, že zbytek duelu nevypustili a měli snahu s výsledkem ještě něco udělat. Domácí prokázali lepší produktivitu a zvítězili po zásluze, přesto si myslím, že konečný výsledek je pro nás poměrně krutý.“

SLAVONICE – LEDENICE 0:3 (0:2)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (7.): „Ještě teď se štípu do tváře, jestli je to pravda. Podali jsme, hlavně v prvním poločase, hrozný výkon, hosté byli ve všech činnostech lepší a tři body si odvezli zaslouženě. Jakž takž jsme odolávali do 40. minuty, kdy Ledenice vstřelily vedoucí gól. Sudí sice během první půle hostům po faulech na Balíka a Bártů odpustil dvě penalty, takže se to mohlo vyvíjet i jinak, ale na to se nechci vymlouvat. V kabině byla trochu bouřka, po pauze jsme se sice zlepšili, ale z převahy jsme nic nevytěžili. Soupeř spoléhal na brejky a to mu dokonalo vyšlo. Zároveň byl běhavější a důraznější, což rozhodlo. Z přístupu hráčů jsem zklamaný, ale musím věřit, že se to nebude opakovat.“

BOROVANY – NOVÁ VČELNICE 4:0 (2:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (12.): „Kromě pěti hráčů z podzimního kádru, kteří mužstvo opustili, jsme navíc postrádali i Mareše. V 10. minutě jsme měli vyloženou šanci, když domácí dvakrát vykopávali míč z brankové čáry, ale potvrdilo se okřídlené nedáš – dostaneš a soupeř z následné akce poprvé skóroval. Do přestávky jsme dostali ještě jeden gól a když v 58. minutě zavěsily Borovany potřetí, bylo jasné, jak to dopadne. Navíc nám sudí upřel dvě penalty a v závěru jsme ještě po dvou žlutých kartách přišli o vyloučeného Berounského. Mužstvu bych přesto chtěl poděkovat za bojovnost, náš mladý tým se teprve sehrává a chybí mu zatím zkušenosti a rozvaha v koncovce, ale herně to tak špatné, jak napovídá výsledek, rozhodně nebylo.“

Jak nastoupili:

SOKOL SUCHDOL

M. Rácik – T. Záruba (46. Dunaj), Prášil, Březina, Císař – J. Záruba, Šuba, Zavadil – L. Štěpánek (46. Špale), V. Soudek, M. Heřman (70. F. Rácik).

TJ KUNŽAK

Janák – Hudziec, Loukota, Rozehnal, Leitgeb – Karpíšek, Bartoška, Winkler, Paulík – Jakl (72. Criscuolo), Ronin.

SOKOL TŘEBĚTICE

Koupil – V. Novák, Bastl, Zamazal, Mir. Krejčí – Chvátal, B. Novák, Šťastný, Vychytil – Pokorný, V. Habr (30. J. Habr).

TATRAN LOMNICE

T. Ködel – R. Němec, P. Němec, Prášek, Hynek – L. Nohava, Zákostelecký, Šachl – Řehoř (65. Kaštánek), Novák (87. Doktor), M. Ködel (46. Melichar).

BLESK KLIKOV

Brabec – Podojil, Bednář, Zegermacher, Mužík – Drábek, Plucar, Šetka, Melichar – Čutka (80. Nehoda), Krejčí (70. Lochman).

JISKRA CHLUM

S. Valeš – Beníček, Míka, Cepák, Váňa – R. Novák (70. Kamenický), J. Flaška, Matouš, Matoušek (58. Mutina) – R. Flaška, Hájek.

SOKOL KARDAŠOVA ŘEČICE

Trepka – M. Nový, Pozníček, Nedoma, Z. Nový (70. Vyhlídka) – F. Mach, Jánošík, Kvasnička, Sedláček – Kovář (85. Kupka), Houska.

SOKOL SLAVONICE

Pospíchal – Mašek, Kubeš, Trávníček, Raška – Chalupa, Bedlivý (53. Kryzan), Bártů, Jahoda (79. Drobilič) – Balík, Peschel (61. Lukš).

TJ NOVÁ VČELNICE

Holický – Novotný (63. M. Nebeský), Beran, Zikmund, Berounský – Pivko, M. Blažek, L. Šlapanský, Holec – J. Matějka (46. Zápotoka), O. Blažek.