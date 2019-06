Nová Včelnice – Bernartice 3:1 (2:0)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice: „V posledním domácím utkání v této sezoně jsme měli za povinnost naplno bodovat. To se nám povedlo, ale proti třetímu týmu tabulky to nebylo jednoduché. Mužstvo však po delší době zahrálo velmi dobře a po zásluze zvítězilo. Do vedení nás poslal v 9. minutě Blažek, který dostal od Tučka míč krásně za obranu a přehodil brankáře. V 22. minutě přišla akce jako přes kopírák, pouze s tím rozdílem, že špatně vybíhajícího bernartického brankáře přeloboval Petráš. Poté jsme se nevyvarovali několika nepřesností, z nichž pramenily chyby a soupeř jednu z nich v 51. minutě potrestal. Příležitosti definitivně rozhodnout poté měli Blažek a Didek, ale povedlo se to až v 71. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil Blažek. Výhra nám dává definitivu záchrany, po sezoně si však musíme říct, jak chceme dál pokračovat. Několik hráčů zřejmě odejde, ale nechci předbíhat.“

TJ Nová Včelnice

Koudelka – Mareš, L. Šlapanský, Jaroš, J. Matějka (63. Horák) – Tuček, Didek, Pivko (80. Zápotoka), Průša – Petráš, O. Blažek.

Milevsko B – Dačice 4:6 (2:3)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Utkání ovlivnily dva faktory, velké vedro a postavení Milevska na posledním místě tabulky. A tak se hrál bezstarostný fotbal, jenž postrádal tempo, ale urodila se spousta šancí. Na náš vedoucí gól domácí zareagovali obratem, ale to samé se vzápětí povedlo nám, takže jsme šli do kabin s jednobrankovým náskokem. Zhruba patnáct minut druhé půle nás domácí zlobili, ale pak fyzicky odpadli a my díky lepší kondici zbytek utkání zvládli. Čtyři góly jsem vstřelil já, další přidali Šimánek a Točík. Hlavní však je, že jsme získali tři body, které znamenají klid.“

Centropen Dačice

Zejda – Beníček (61. Máša), Chyška, Nováček, Hric (70. Křivánek) – Šimánek, Točík, M. Votava, Diviš (80. M. Distel) – Beneš, Dědič.