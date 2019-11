Na čele tabulky nedošlo k žádným změnám, neboť první čtyři celky si připsaly po bodu. Nejvíc se na ni nadřel lídr z Horního Žďáru, který v Novosedlech vyrovnával v poslední minutě zásluhou Stejskala a završil tak osmigólovou přestřelku

Velmi důležitou výhru si připsal Jarošov, který si poradil se Starým Hobzím a ve vyrovnané dolní polovině tabulky se tak katapultoval z předposlední příčky až na sedmou. Uspěli rovněž strmilovští fotbalisté, kteří si poradili s oslabenou včelnickou rezervou. Zbývajících pět zápasů skončilo plichtou.

Chlum – Kunžak 0:0

Rozhodčí: Devera. Bez karet. Diváci: 60.

Číměř/Nová Bystřice B – Stráž 3:3 (2:1)

Branky: 33. a 38. J. Feytl, 86. Janata – 1. vlastní (Mikuláštík), 82. Petr Přílepek, 85. Podsclan. Rozhodčí: Bicek. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

Strmilov – Nová Včelnice B 3:0 (1:0)

Branky: 15. O. Nečeda, 74. Popelka, 77. Hačka. Rozhodčí: M. Chvála. Bez karet. Diváci: 55.

Stará Hlína – Suchdol B 0:0

Rozhodčí: Janíček. ŽK: 0:2. Diváci: 65.

Jarošov – Staré Hobzí 4:2 (2:0)

Branky: 1. a 65. Strojek, 41. Grünn, 52. Petrů – 67. Dvořák, 72. Bican. Rozhodčí: Svoboda – Blažek, Macháček. ŽK: 2:1. Diváci: 40.

Novosedly – Horní Žďár 4:4 (2:1)

Branky: 13. a 23. Vohák, 47. Poborský (pen.), 64. Šrom – 18. a 50. Voldán, 77. Vopravil, 90. Stejskal. Rozhodčí: Valeš – Šťastný, Devera. ŽK: 3:4. Diváci: 120.

Peč/Český Rudolec – Popelín 1:1 (0:0)

Branky: 88. Med – 65. Koranda. Rozhodčí: Janák. ŽK: 1:1. Diváci: 68.

Příští kolo (9. a 10. 11):

Suchdol B – Jarošov (so 10), Popelín – Chlum (so 11), Stráž – Strmilov, Kunžak – Číměř/ N. Bystřice B, Novosedly – Peč/Č. Rudolec (vše so 14), St. Hobzí – H. Žďár , N. Včelnice B – St. Hlína (oba ne 14).

OP mužů

1. Horní Žďár⋌ 12 7 4 1 30:17 25

2. Suchdol B⋌ 12 7 1 4 28:19 22

3. Stará Hlína⋌ 12 5 4 3 27:18 19

4. Stráž⋌ 12 5 4 3 28:26 19

5. Strmilov⋌ 12 5 3 4 27:19 18

6. Novosedly⋌ 12 5 3 4 33:28 18

7. Jarošov⋌ 12 4 3 5 26:28 15

8. Popelín⋌ 12 4 3 5 20:22 15

9. Nová Včelnice B⋌ 12 4 3 5 25:34 15

10. Chlum⋌ 12 4 2 6 32:35 14

11. Kunžak⋌ 12 4 2 6 20:23 14

12. Číměř/N. Bystřice B⋌ 12 4 2 6 32:37 14

13. Staré Hobzí⋌ 12 2 6 4 26:28 12

14. Peč/Český Rudolec⋌ 12 2 4 6 14:34 10